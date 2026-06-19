[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 21일

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36년생 : 구하는 자에게 기회가 온다.48년생 : 주변의 도움으로 일이 해결된다.60년생 : 친지와 즐거움 나눈다.72년생 : 추진하면 반드시 성과 있다.84년생 : 가는 곳마다 이익이 있다.96년생 : 반가운 기회가 찾아오니 놓치지 마라.37년생 : 친구로 인해 기쁜 일 있다.49년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.61년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.73년생 : 만족할 만한 결과 나온다.85년생 : 모든 일은 가족과 상의하라.97년생 : 차근히 밀고 가면 좋은 성과 따른다.호랑이38년생 : 큰 코 다칠 일 있겠다.50년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.62년생 : 한 우물만 파라.74년생 : 마음먹은 일 성공한다.86년생 : 주변 사람의 조언을 구하라.98년생 : 서두르지 말고 중심을 지켜라.토끼39년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.51년생 : 잠시 휴식도 좋다.63년생 : 성공의 길로 들어선다.75년생 : 지금 이대로를 잘 유지하라.87년생 : 고생 끝에 낙이 있구나.99년생 : 차분히 가면 웃을 일이 생긴다.40년생 : 기회와 유혹이 동시에 찾아온다.52년생 : 근심거리가 해결된다.64년생 : 분수 지키면 길하다.76년생 : 시간의 여유가 필요하다.88년생 : 새로운 일은 불가.00년생 : 무리하지 말고 흐름을 살펴라.41년생 : 우연히 돕는 자 생긴다.53년생 : 도전할 때는 멋모르고 행하는 것이 좋다.65년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.77년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.89년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.01년생 : 참고 버티면 결국 좋은 소식 따른다.42년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 찾아온다.54년생 : 가까운 사람 때문에 이익.66년생 : 감정을 잘 다스리면 횡재 있다.78년생 : 옛것을 지켜라 그러면 득이 된다.90년생 : 자기 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.02년생 : 한결같이 가면 실속이 생긴다.43년생 : 열심히 하면 이득이 크다.55년생 : 호전의 기미가 있으니 조금만 참아라.67년생 : 몸과 마음 모두 편하다.79년생 : 새로운 인연을 만나겠다.91년생 : 계획한 일에 반가운 소식 있다.03년생 : 좋은 흐름이 들어오니 자신 있게 가라.원숭이44년생 : 주위의 관계 때문에 성공 있다.56년생 : 상하관계에 장해가 없어지겠다.68년생 : 금전운이 들어온다.80년생 : 돈과 인연이 있겠다.92년생 : 사람 덕분에 일이 수월하게 풀린다.04년생 : 기회를 잘 잡으면 이득이 생긴다.45년생 : 근심거리는 생기지만, 걱정하지 않아도 된다.57년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.69년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.81년생 : 인내심이 필요한 때.93년생 : 조급함만 버리면 길운이 따른다.05년생 : 작은 기회가 크게 자라난다.46년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.58년생 : 마음을 나누면 즐거운 하루.70년생 : 작은 일도 가볍게 보지 마라.82년생 : 지적인 데이트를 즐겨라.94년생 : 차분한 판단이 이익을 부른다.06년생 : 꾸준히 밀고 가면 성과 있다.돼지47년생 : 지출이 많아진다.59년생 : 남보다 열심히 뛰면 횡재 있다.71년생 : 경사스러운 일 생기겠다.83년생 : 현실에 만족하고 개성을 발휘하라.95년생 : 서두르지 않으면 실속이 커진다.07년생 : 밝은 태도가 행운을 끌어온다.