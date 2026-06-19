[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 20일

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36년생 : 경사스러운 일 생기겠다.48년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.60년생 : 대길하니 만사 형통한다.72년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.84년생 : 주위와 협조하면 길하다.96년생 : 함께할수록 더 큰 성과 있다.37년생 : 마음을 편히 가지면 길하다.49년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.61년생 : 새로운 사람만 조심하면 행운수.73년생 : 변화와 변동이 운이 호전되게 만든다.85년생 : 작은 사고에 주의하면 이익을 얻는다.97년생 : 움직인 만큼 좋은 결과가 따른다.호랑이38년생 : 가족과 즐거운 시간 가지면 길하다.50년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.62년생 : 복권을 사보는 것도 괜찮다.74년생 : 겉보다도 속으로 강하라.86년생 : 귀인의 만남을 소중히 하라.98년생 : 뜻하지 않은 도움으로 길이 열린다.토끼39년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.51년생 : 겸손하게 주변의 의견에 따르면 결실이 크다.63년생 : 모든 일이 원만하게 될 것이다.75년생 : 기분 좋은 얼굴로 대하면 일이 순조롭다.87년생 : 성실한 일에 보답 있겠다.99년생 : 부드럽게 나가면 더 큰 이득 있다.40년생 : 쉼이 좋겠다.52년생 : 앞으로 기회는 얼마든지 많다.64년생 : 재물과 인기가 함께 한다.76년생 : 공과 사를 구분해야 행운 있다.88년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.00년생 : 한 템포 쉬어가면 오히려 유리하다.41년생 : 부부애를 잘 지켜라.53년생 : 순리에 따르면 큰 위험 없다.65년생 : 안정된 생활이 좋다.77년생 : 양보와 인내하면 운이 서서히 호전된다.89년생 : 참는 것이 약이다.01년생 : 급하게 굴지 말면 길하다.42년생 : 힘을 내고 추진하라. 길운이 있다.54년생 : 인간관계 더욱더 신중 하라.66년생 : 행운이 다가오는 날.78년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.90년생 : 유혹에 주의하면 길운이 있다.02년생 : 과감한 도전이 좋은 결과를 부른다.43년생 : 불쌍한 사람을 보살피면 길운이 있다.55년생 : 자기 주관을 확실히 하면 즐거운 하루.67년생 : 이웃이나 가족과 함께 하면 행운이 있는 날.79년생 : 귀인의 도움 많이 받겠다.91년생 : 가까운 사람 덕에 일이 풀린다.03년생 : 조급함을 누르면 좋은 성과 있다.원숭이44년생 : 한눈 팔지 않으면 만사 형통.56년생 : 경쟁에서 작은 이득 있다.68년생 : 어려움이 곧 사라진다.80년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.92년생 : 소신껏 밀고 가면 기쁨이 따른다.04년생 : 흔들리지 않고 가면 이익이 있다.45년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.57년생 : 가는 곳마다 이익 있겠다.69년생 : 좋은 결실 맺는 하루.81년생 : 외출 애인 만나 즐거운 하루.93년생 : 뜻한 바를 이루기에 좋은 날이다.05년생 : 미뤄둔 일이 시원하게 풀린다.46년생 : 상대방을 먼저 생각하라.58년생 : 희망의 빛이 보인다.70년생 : 심신이 불안하나 운이 서서히 호전된다.82년생 : 커다란 책임이 주어지겠다.94년생 : 스스로 중심을 잡으면 해결된다.06년생 : 새로운 기회를 잡게 되는 날이다.돼지47년생 : 자신감만 있으면 반드시 성공.59년생 : 돌다리도 두들겨 보고 건너면 횡재 있다.71년생 : 매사 업무를 신중히 처리하라.83년생 : 곧은 것보다 유연함이 좋다.95년생 : 느긋하게 가면 원하는 바를 얻는다.07년생 : 끝까지 밀고 가면 좋은 결과 생긴다.