[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 19일

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36년생 : 말보다 행동으로 보이면 길운이 있다.48년생 : 자기주장을 자제하면 일이 풀리기 시작한다.60년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.72년생 : 새로운 친구 소개받는다.84년생 : 집안이 화목하니 부러울 것 없구나.96년생 : 주변과 호흡을 맞추면 길운이 따른다.37년생 : 기쁜 소식 들으니 행복한 하루.49년생 : 남의 의견을 존중하라.61년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.73년생 : 기쁨이 있으니 가족의 도움 받는다.85년생 : 재물이 넉넉해 여유가 넘친다.97년생 : 작은 배려가 큰 복으로 돌아온다.호랑이38년생 : 좋은 사람 만나 대화 나눈다.50년생 : 많은 사람들로부터 칭찬을 듣는다.62년생 : 타인을 믿고 맡기면 행운 있다.74년생 : 공명을 떨치게 될 운세다.86년생 : 주변 사람들과 갈등 해결.98년생 : 지금은 사람운이 크게 들어온다.토끼39년생 : 금전절약에 힘쓰면 운이 서서히 호전된다.51년생 : 자신감 있게 밀고 나가면 행운.63년생 : 여행, 이동의 기회가 생긴다.75년생 : 친구와 어울리면 길운이 있다.87년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.99년생 : 마음먹은 방향으로 순조롭게 간다.40년생 : 금전운 상승.52년생 : 일이 해결된다.64년생 : 어려운 부탁을 받아 해결한다.76년생 : 너무 분위기에 편승되지 마라.88년생 : 윗사람에게 칭찬을 받는다.00년생 : 침착하면 생각보다 더 잘 풀린다.41년생 : 새로운 일 도모해도 좋겠다.53년생 : 정도를 걸어야 길한 운세이다.65년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.77년생 : 베푼 만큼 이득 있다.89년생 : 노력하면 성과가 크다.01년생 : 정직한 태도가 좋은 결과를 만든다.42년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.54년생 : 베푼 만큼 얻음이 크다.66년생 : 자신감 있게 처리하면 큰 이득 있다.78년생 : 가까운 사람의 도움 필요하다.90년생 : 친인척의 도움이 크다.02년생 : 주변 덕을 보니 일이 수월하다.43년생 : 남의 말에 귀 기울이면 만사 형통.55년생 : 몸과 마음이 피곤하나 좋은 일 있다.67년생 : 새로운 일을 구상하라. 성공한다.79년생 : 기쁜 일 생겨 즐거운 하루.91년생 : 머지않아 반가운 소식이 들린다.03년생 : 기회를 잘 살피면 성과가 따른다.원숭이44년생 : 긍정적인 사고를 가지면 일이 풀리기 시작한다.56년생 : 손재수가 있으니 주변을 살펴라.68년생 : 기쁜 소식을 듣는다.80년생 : 많은 사람으로부터 존경받는다.92년생 : 지나친 기대만 버리면 길하다.04년생 : 차근차근 가면 답을 얻게 된다.45년생 : 서서히 빛을 발하는구나.57년생 : 서서히 희망이 보인다.69년생 : 계획대로 잘된다.81년생 : 건강에 신경을 써야 좋겠다.93년생 : 무리하지 않으면 흐름이 좋다.05년생 : 기대한 만큼 결과가 따라온다.46년생 : 겸손하면 인기 상승.58년생 : 수입이 양쪽에서 들어온다.70년생 : 우유부단한 성격 고치면 일이 풀리기 시작한다.82년생 : 어려운 상황이 해결된다.94년생 : 자신감을 가지면 길이 열린다.06년생 : 좋은 기운이 들어와 마음이 놓인다.돼지47년생 : 일을 신중하게 처리하면 이익을 얻는다.59년생 : 오해가 풀려 신뢰를 회복한다.71년생 : 대인 관계가 순조롭다.83년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.95년생 : 조급함만 없으면 무난히 풀린다.07년생 : 주변의 도움으로 반가운 성과 있다.