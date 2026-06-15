[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 15일

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36년생 : 큰 욕심은 금물이다.48년생 : 분주한 하루 되겠다.60년생 : 서둘러 행운을 잡아라.72년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.84년생 : 자만 말고 최선을 다하라.96년생 : 빠른 판단이 좋은 결과로 이어진다.37년생 : 생각지 못한 행운을 얻는다.49년생 : 모든 일에 신중을 기하라.61년생 : 있는 그대로 보여주어라.73년생 : 일찍 귀가하면 기쁜 일.85년생 : 마무리에 신경 써라.97년생 : 차분히 정리하면 실수가 없다.호랑이38년생 : 일 처리에 있어 신중하라.50년생 : 겸손함이 길하다.62년생 : 자신을 낮추면 도움 받는다.74년생 : 가정에 경사가 있다.86년생 : 우연히 행운이 따른다.98년생 : 고집만 줄이면 좋은 흐름이 온다.토끼39년생 : 새로운 모험은 삼가라.51년생 : 귀인의 도움이 크다.63년생 : 구하는 일마다 성사된다.75년생 : 무리하게 행동하지 마라.87년생 : 하루종일 좋은 일이 넘친다.99년생 : 침착함이 결국 큰 성과를 부른다.40년생 : 협동하면 성과가 크다.52년생 : 단거리 여행은 대길.64년생 : 냉철히 판단해야 후회 없다.76년생 : 위험하니 매사 신중.88년생 : 소망하던 일 이루겠다.00년생 : 주변과 힘을 합치면 길이 열린다.41년생 : 현상유지에 노력하라.53년생 : 심신을 편안히 하라.65년생 : 부동산은 유리하다.77년생 : 계획대로 얻게 되겠다.89년생 : 선심을 쓰면 얻음이 크겠다.01년생 : 한 번 마음먹은 일에 결실 있다.42년생 : 문서, 금전에서 얻는 것 생기겠다.54년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.66년생 : 가족끼리 화목이 필요하다.78년생 : 마음을 열고 대화하라.90년생 : 성공운 맞이한다.02년생 : 주변과 화합하면 좋은 기회 온다.43년생 : 분위기에 들뜨지 마라.55년생 : 재력 명예를 얻는 운세.67년생 : 큰 일을 추진해 성공한다.79년생 : 인내하면 큰 성과 얻는다.91년생 : 참을수록 유리한 흐름이 생긴다.03년생 : 계획한 바를 밀고 가면 성취 있다.원숭이44년생 : 상대방의 의견을 존중하라.56년생 : 생활의 여유를 가져라.68년생 : 기다리던 소식이 들어온다.80년생 : 집안에 좋은 일이 있다.92년생 : 서두르지 않으면 실속이 커진다.04년생 : 끝까지 집중하면 기대 이상의 결과 있다.45년생 : 수입이 좋은 날이다.57년생 : 가는 곳마다 행운이 따른다.69년생 : 철저히 계획을 세우면 얻는다.81년생 : 주위사람에게 인정 베풀어라.93년생 : 차분한 태도가 귀한 복을 부른다.05년생 : 작은 노력에도 반가운 성과 있다.46년생 : 생활의 리듬을 살려 주어라.58년생 : 신수가 왕성하다.70년생 : 타인의 부러움을 사겠다.82년생 : 소망이 이뤄진다.94년생 : 묵묵히 가면 좋은 평가를 받는다.06년생 : 소신을 지키면 길이 열린다.돼지47년생 : 빛을 보는 대길의 날.59년생 : 좋은 기운이 넘친다.71년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.83년생 : 고민은 시간이 해결한다.95년생 : 조급함을 버리면 운이 살아난다.07년생 : 밝은 마음으로 임하면 기쁨이 따른다.