[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 14일
수정 2026-06-12 01:08
입력 2026-06-12 01:08
쥐
36년생 : 운기가 상승하는 날.
48년생 : 기회를 놓치지 마라.
60년생 : 망설이지 말고 일을 시작해라.
72년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있다.
84년생 : 동쪽으로 출타하면 유리하다.
96년생 : 자신감이 운을 끌어당긴다.
소
37년생 : 귀인이 와서 도와주겠다.
49년생 : 모든 일이 순조롭게 풀려간다.
61년생 : 많은 사람이 도와주는구나.
73년생 : 기대하던 일이 큰 성과 거둔다.
85년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.
97년생 : 주변과 호흡을 맞추면 길하다.
호랑이
38년생 : 서두르지 않아도 풀린다.
50년생 : 기쁜 일이 생기겠다.
62년생 : 땀흘려야 보람 만끽.
74년생 : 계획은 여유 있게 세워야 하겠다.
86년생 : 순수함을 지켜야 하겠다.
98년생 : 진심을 보이면 반가운 소식 온다.
토끼
39년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋겠다.
51년생 : 허황 된 착각에 빠지지 마라.
63년생 : 큰 수확을 얻게 된다.
75년생 : 참으면 상당한 도움 생긴다.
87년생 : 신명나게 일을 벌여라.
99년생 : 기회를 잘 잡으면 흐름이 살아난다.
용
40년생 : 안정 속에 발전 누린다.
52년생 : 행운이 당신을 기다리고 있다.
64년생 : 사람 만나는 일에 게을리 마라.
76년생 : 안정이 되고 화기애애하다.
88년생 : 복이 점차 다가오는구나.
00년생 : 사람과의 인연이 좋은 결과를 만든다.
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41년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.
53년생 : 이제서야 풀리는구나.
65년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.
77년생 : 부지런히 움직이면 행운 따른다.
89년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.
01년생 : 서둘지 말고 한 걸음씩 가라.
말
42년생 : 가정에서 기쁜 일이 생기겠다.
54년생 : 가족의 의견을 존중하라.
66년생 : 수입이 좋은 날이다.
78년생 : 어려운 고비 쉽게 해결된다.
90년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.
02년생 : 도와주는 사람이 생겨 마음이 놓인다.
양
43년생 : 아랫사람에게 도움 얻는다.
55년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.
67년생 : 행운이 손짓하는 날.
79년생 : 새로운 일이 시작된다.
91년생 : 고민하던 일이 풀릴 조짐이 보인다.
03년생 : 뜻을 세우면 기회가 가까워진다.
원숭이
44년생 : 모든 일에 신중을 기하라.
56년생 : 귀인을 만나 어려움 해결.
68년생 : 도와 줄 사람이 나타난다.
80년생 : 차분히 일을 처리하라.
92년생 : 무리하지 않으면 좋은 소식 있다.
04년생 : 차분함이 오히려 빛을 본다.
닭
45년생 : 커다란 성과 있겠다.
57년생 : 오늘은 만사 형통이다.
69년생 : 이동하기 좋은 날이구나.
81년생 : 일이 성취되고 운이 급상승한다.
93년생 : 한 번 잡은 흐름을 놓치지 마라.
05년생 : 자신 있게 움직이면 길이 열린다.
개
46년생 : 기다림보다 움직임이 좋다.
58년생 : 성공의 기회를 잡는 날.
70년생 : 최선을 다하면 해결된다.
82년생 : 활기차게 행동하라.
94년생 : 필요한 순간에 귀인의 도움 있다.
06년생 : 과감하게 나서면 기대 이상의 성과 있다.
돼지
47년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.
59년생 : 복이 점차 다가오는구나.
71년생 : 이제서야 풀리는구나.
83년생 : 횡재수가 있으니 기쁨 넘친다.
95년생 : 막혔던 일이 하나둘 풀려간다.
07년생 : 적극적으로 나서면 운이 따른다.
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