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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 9일

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수정 2026-06-09 01:22
입력 2026-06-09 01:22
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36년생 : 가까운 친구일수록 예의 지켜야 한다.

48년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.

60년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.

72년생 : 귀인이 도와주니 앞길 순탄.

84년생 : 노력의 대가를 받게 된다.

96년생 : 예의를 지키면 좋은 인연이 따른다.



37년생 : 항상 점검하라.

49년생 : 기다리던 소식이 들려온다.

61년생 : 계획대로 일이 추진된다.

73년생 : 분수에 맞게 처신해야 한다.

85년생 : 우연히 기쁜 일이 생긴다.

97년생 : 차분한 판단이 실수를 막는다.

호랑이

38년생 : 분위기에 들뜨지 마라.

50년생 : 가까운 사람에게 신경 써라.

62년생 : 인기가 상승하겠다.

74년생 : 윗사람의 충고 받아들여라.

86년생 : 남이 어려울 때 베풀어라.

98년생 : 몸을 낮추면 귀한 도움을 얻는다.

토끼

39년생 : 내일을 위한 충전 필요하다.

51년생 : 여행함도 길하다.

63년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

75년생 : 휴식이 필요하니 안정 취하라.

87년생 : 활기가 넘치는 날이다.

99년생 : 준비한 만큼 결과가 따라온다.



40년생 : 새로운 일을 추구하라.

52년생 : 행운과 명예가 함께 한다.

64년생 : 마음을 활짝 열고 사람을 대하라.

76년생 : 복이 넘쳐 나는 날이니 금전운 크다.

88년생 : 서로의 이해가 필요하다.

00년생 : 사람과 뜻을 맞추면 큰 이익 있다.

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41년생 : 열심히 노력하면 대가 있다.

53년생 : 귀인을 만나 큰 도움 받는다.

65년생 : 순서를 기다리면 행운이 따른다.

77년생 : 좋은 운이 들어 즐거운 분위기 된다.

89년생 : 주변에서 인정받겠다.

01년생 : 한발 늦춰도 결국은 내 차례다.



42년생 : 귀인을 만나게 되어 큰 도움 받는다.

54년생 : 하늘의 도움이 복을 부른다.

66년생 : 뜻한 바 이루게 된다.

78년생 : 도와주는 사람이 많구나.

90년생 : 새로운 일 시작하면 수익 많다.

02년생 : 과감하게 시작하면 성과가 따른다.



43년생 : 모든 일이 뜻대로 풀린다.

55년생 : 집에서 안정을 취함이 좋다.

67년생 : 변화에 잘 적응하라.

79년생 : 새로운 설계 행운 있다.

91년생 : 주변의 도움으로 길이 열린다.

03년생 : 새롭게 시작해도 무리 없다.

원숭이

44년생 : 복잡하지만 해결된다.

56년생 : 진솔한 마음으로 임하라.

68년생 : 가정에 충실하는 것이 좋겠다.

80년생 : 전화위복의 멋진 날이다.

92년생 : 차근차근 풀면 마음이 편해진다.

04년생 : 성급함을 버리면 인정받는다.



45년생 : 주변사람과 의논하여 처리하라.

57년생 : 동쪽에 도움 줄 사람 기다린다.

69년생 : 새로운 출발점 찾아라.

81년생 : 반드시 큰 성과 있다.

93년생 : 주변과 상의하면 일이 순조롭다.

05년생 : 작은 약속도 꼭 지켜라.



46년생 : 즐거움이 있으니 대길한 날.

58년생 : 대인 관계가 순조롭다.

70년생 : 좋은 일만 넘쳐나겠다.

82년생 : 작은 것이라도 경시하지 마라.

94년생 : 세심할수록 운이 커진다.

06년생 : 가까운 사람의 말에 답이 있다.

돼지

47년생 : 마음의 안정이 중요하다.

59년생 : 조급하게 서두르지 마라 해결된다.

71년생 : 소망하는 일 이루어짐.

83년생 : 근심이 사라지는구나.

95년생 : 실속 있는 흐름이 다가온다.

07년생 : 침착함이 결국 좋은 결과를 만든다.
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