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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 3일

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수정 2026-06-03 02:32
입력 2026-06-03 02:32
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36년생 : 재복이 굴러 들어오는구나.

48년생 : 마음이 편안한 하루다.

60년생 : 많은 사람들이 따라주는 날이다.

72년생 : 횡재수가 있으니 기쁨이 넘친다.

84년생 : 열심히 하면 소득이 크다.

96년생 : 한 걸음 더 나서면 실속이 생긴다.



37년생 : 일마다 행운이 따른다.

49년생 : 근심거리는 생기지만 걱정하지 않아도 된다.

61년생 : 자존심만 버리면 행운이 찾아든다.

73년생 : 적극적으로 추진해야 길하다.

85년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있다.

97년생 : 좋은 연락이 기대되는 날이다.

호랑이

38년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.

50년생 : 작은 소득이라도 얻을 수 있다.

62년생 : 자신감만 기르면 모든 일이 순조롭다.

74년생 : 재물운이 넘치니 기쁜 하루다.

86년생 : 서두르지 않아도 풀린다.

98년생 : 여유를 가지면 더 좋은 흐름이 열린다.

토끼

39년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예가 따른다.

51년생 : 차분히 해결하라.

63년생 : 포기 말고 밀고 나가라.

75년생 : 천천히 전진하는 것이 얻는 것 많겠다.

87년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.

99년생 : 꾸준함이 결국 반가운 결과를 부른다.



40년생 : 인간관계를 잘 맺어라.

52년생 : 새로운 길을 모색하는 것이 좋겠다.

64년생 : 서북쪽에서 행운이 기다린다.

76년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.

88년생 : 매사 매듭을 잘 지어야 하겠다.

00년생 : 정리정돈이 좋은 결과를 부른다.

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41년생 : 재물운이 다가온다.

53년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.

65년생 : 잘 아는 사람의 도움이 있다.

77년생 : 기다림보다 움직임이 길하다.

89년생 : 윗사람의 뜻에 따르면 대길하다.

01년생 : 귀한 조언이 길을 밝혀준다.



42년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있겠다.

54년생 : 행운 넘치는 하루다.

66년생 : 적극적으로 일 처리하라.

78년생 : 주변 사람의 이야기를 새겨들어라.

90년생 : 어려움은 주변 도움으로 해결된다.

02년생 : 마음먹은 일이 순조롭게 풀린다.



43년생 : 생각보다 쉽게 일이 성사된다.

55년생 : 새로운 사람을 만나 즐거운 하루다.

67년생 : 이동을 하면 마음이 안정된다.

79년생 : 서서히 운이 다가온다.

91년생 : 외부 활동에서 좋은 기회가 보인다.

03년생 : 반가운 만남이 기운을 살린다.

원숭이

44년생 : 노력과 투자를 아끼지 마라.

56년생 : 목표를 향해 전진함이 좋다.

68년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.

80년생 : 순리에 맞게 행동하라.

92년생 : 적극적으로 나서면 성과가 보인다.

04년생 : 부지런히 움직이면 얻는 것이 많다.



45년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.

57년생 : 스트레스는 그때그때 풀어라.

69년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

81년생 : 중요한 약속이 생긴다.

93년생 : 신뢰를 지키면 일이 잘 풀린다.

05년생 : 기대하던 연락이 닿을 수 있다.



46년생 : 계획한 대로 운이 상승한다.

58년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

70년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.

82년생 : 만사형통하리라.

94년생 : 마음을 낮추면 오히려 이득이 있다.

06년생 : 한 번 더 점검하면 결과가 좋아진다.

돼지

47년생 : 실수 없이 체크해 보아라.

59년생 : 이제서야 일이 해결되는구나.

71년생 : 실속 있는 하루이다.

83년생 : 안정을 취하는 것이 길하다.

95년생 : 기다린 끝에 실마리가 보인다.

07년생 : 차분히 가면 좋은 평가를 받는다.
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