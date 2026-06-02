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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 2일

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수정 2026-06-02 00:42
입력 2026-06-02 00:42
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36년생 : 이동에 행운이 따른다.

48년생 : 공과 사를 분명히 하라.

60년생 : 언행을 조심하라.

72년생 : 즐거운 일이 생긴다.

84년생 : 이득이 많이 생기겠다.

96년생 : 발 빠르게 움직이면 기회가 커진다.



37년생 : 무리하지만 않으면 성공한다.

49년생 : 새로운 것에 도전해도 좋다.

61년생 : 화해하는 자세가 필요하다.

73년생 : 행동을 신중히 하라.

85년생 : 길운이 찾아드니 기쁜 하루다.

97년생 : 차분히 시작하면 원하는 답을 얻는다.

호랑이

38년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.

50년생 : 꾸준히 노력하라. 더없는 행운이 온다.

62년생 : 생각지 않은 기쁜 일이 생긴다.

74년생 : 가까운 사람을 만나 회포를 푼다.

86년생 : 뜻밖의 협력자가 생긴다.

98년생 : 좋은 인연이 뜻밖의 기회를 가져온다.

토끼

39년생 : 약속을 잘 지켜라.

51년생 : 있는 그대로 보여 주어라.

63년생 : 인내하면 성과 있다.

75년생 : 운수대통하니 마음먹은 대로 되겠다.

87년생 : 주변 사람의 인정을 받겠다.

99년생 : 조급함만 누르면 일이 순조롭다.



40년생 : 생각지 않은 좋은 일 생긴다.

52년생 : 공과 사를 분명히 구별하라.

64년생 : 좋은 운기가 있다.

76년생 : 주변 사람으로부터 인정을 받는다.

88년생 : 서로 협조하면 좋은 결과 있겠다.

00년생 : 함께할수록 성과가 커진다.

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41년생 : 타인의 찬사를 받겠다.

53년생 : 침착하게 행동함이 필요하다.

65년생 : 여러 사람의 존경을 받겠다.

77년생 : 계획대로 일이 풀려나간다.

89년생 : 하루 종일 기분 좋은 일 많다.

01년생 : 차분함이 결국 좋은 결과를 만든다.



42년생 : 덕을 쌓으며 경사가 넘친다.

54년생 : 욕심부리지 말고 현실에 충실하라.

66년생 : 일이 잘 풀려 기쁨이 넘친다.

78년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.

90년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

02년생 : 반가운 제안이 들어올 수 있다.



43년생 : 새로운 일로 바빠지겠다.

55년생 : 때를 기다리면 운수대통하리라.

67년생 : 충분히 생각 후 결정하면 길하다.

79년생 : 상대방의 의견을 존중하라.

91년생 : 급히 결론 내리지 말고 흐름을 보아라.

03년생 : 생각을 정리하면 일이 쉬워진다.

원숭이

44년생 : 남쪽으로 이동하면 운이 있다.

56년생 : 조금만 기다려라. 행운이 찾아온다.

68년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.

80년생 : 큰 성과 있으니 기대하라.

92년생 : 준비한 만큼 만족할 결과를 얻는다.

04년생 : 묵묵히 하면 뒤늦게 빛을 본다.



45년생 : 가정은 안정되고 화기애애하다.

57년생 : 근심이 모두 해결되는구나.

69년생 : 시기를 놓치지 마라.

81년생 : 결과가 좋을 것이다.

93년생 : 작은 기회도 잘 살피면 이롭다.

05년생 : 기다리던 소식이 서서히 다가온다.



46년생 : 단점도 감쌀 수 있는 포용력을 길러라.

58년생 : 금전 절약에 힘써라.

70년생 : 즐거운 마음으로 하루를 시작하라.

82년생 : 재물이 풍성하니 운기 왕성하다.

94년생 : 마음을 넓히면 귀인이 따른다.

06년생 : 긍정적인 태도가 흐름을 바꾼다.

돼지

47년생 : 정보를 잘 활용하여 앞서가라.

59년생 : 운수대통이다.

71년생 : 주변 사람의 도움으로 길한 하루다.

83년생 : 안정이 제일이다.

95년생 : 흐름이 좋으니 과감히 나서도 된다.

07년생 : 자신 있게 움직이면 좋은 기회를 잡는다.
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