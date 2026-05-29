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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 29일

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수정 2026-05-29 01:22
입력 2026-05-29 01:22
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36년생 : 함께 밀면 결과가 따라온다.

48년생 : 문서는 꼼꼼히 살피는 날이다.

60년생 : 마음을 비우면 하루의 흐름도 훨씬 편안해진다.

72년생 : 베풀면 더 큰 복이 따른다.

84년생 : 현실 맞춰 정리하면 편하다.

96년생 : 컨디션만 챙기면 흐름 좋다.



37년생 : 이동 계획은 유리하게 풀린다.

49년생 : 괜한 걱정을 덜면 생각보다 마음이 든든해진다.

61년생 : 재복 따르니 마음이 든든하다.

73년생 : 소득 적어도 지출부터 줄이라.

85년생 : 관계를 단단히 맺어가라.

97년생 : 성과 더뎌도 흔들지 마라.

호랑이

38년생 : 새 일 벌이기보다 정리하라.

50년생 : 소신대로 밀면 성과가 난다.

62년생 : 누군가 마음을 따뜻하게 한다.

74년생 : 한곳에 힘을 모으면 생각보다 빨리 풀린다.

86년생 : 차분히 기다리면 예상 밖의 기회가 보인다.

98년생 : 충격은 피하고 차분히 넘겨라.

토끼

39년생 : 마음 다듬고 마무리 잘하라.

51년생 : 한걸음 늦춰 가면 실수 없이 흐름을 지킨다.

63년생 : 포기 말고 끝까지 이어가라.

75년생 : 큰 힘 안 들이고 소득 난다.

87년생 : 주목 받으니 말조심하라.

99년생 : 새 일은 줄이고 정돈하라.



40년생 : 불만은 흘려보내고 거리 두라.

52년생 : 큰 이익이 들어올 수 있다.

64년생 : 욕심만 덜면 마음도 일도 한결 가벼워진다.

76년생 : 미룰 일은 과감히 뒤로 하라.

88년생 : 과잉투자는 멈추고 살피라.

00년생 : 하던 일 이어가면 안정적이다.

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41년생 : 집안에 웃을 일 생기는 날이다.

53년생 : 어려워도 포기 말고 버텨라.

65년생 : 느긋하게 살피면 괜한 근심도 덜어지는 날이다.

77년생 : 바라던 말을 들을 수 있다.

89년생 : 신용 지키면 길이 열린다.

01년생 : 예상 밖 일에도 침착하라.



42년생 : 작은 소망은 이뤄지는 날이다.

54년생 : 마음 가라앉아도 괜찮다.

66년생 : 이익 커서 기분이 산다.

78년생 : 함부로 믿지 말고 확인하라.

90년생 : 흔들려도 중심만 지켜가라.

02년생 : 무거운 생각보다 오늘의 안정을 먼저 챙겨라.



43년생 : 안심하고 추진해도 무방하다.

55년생 : 운이 오르니 힘이 난다.

67년생 : 사람관계는 신중히 다루라.

79년생 : 재물은 조금이나마 붙는다.

91년생 : 한결같은 태도가 결국 좋은 평안을 만든다.

03년생 : 말다툼은 작게 마무리하라.

원숭이

44년생 : 이른 시간에 운이 들어온다.

56년생 : 하는 일마다 잘 풀린다.

68년생 : 먼 이동은 줄이는 편이 낫다.

80년생 : 서두르지 않고 지키면 하루가 무난히 흐른다.

92년생 : 스트레스 풀려 숨이 트인다.

04년생 : 심신이 편안해지는 흐름이다.



45년생 : 새 친구 인연이 생기는 날이다.

57년생 : 검소함이 복을 지키는 법이다.

69년생 : 큰일 벌이지 말고 정리하라.

81년생 : 수입 늘어 기분 좋아진다.

93년생 : 지나친 기대를 덜면 오히려 웃을 일이 생긴다.

05년생 : 수입길이 여러 곳에서 열린다.



46년생 : 선물할 일 있어 마음 따뜻하다.

58년생 : 시비 멀리하고 조용히 가라.

70년생 : 뜻밖의 피해 생길 수 있다.

82년생 : 약속 지켜 신뢰를 쌓아라.

94년생 : 낮은 자세를 지키면 사람 복도 따라오는 날이다.

06년생 : 미소로 시작하면 하루가 산다.

돼지

47년생 : 취소 있어도 담담히 넘겨라.

59년생 : 성과 따르니 흐름 이어가라.

71년생 : 차분히 넘기면 복잡한 일도 쉽게 지나간다.

83년생 : 회복 시작되니 무리 말라.

95년생 : 가족 의견 존중하면 편하다.

07년생 : 작은 만족이 큰 평안을 준다.
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