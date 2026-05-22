[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 24일
수정 2026-05-22 02:06
입력 2026-05-22 02:06
쥐
36년생 : 일정은 여유 있게 잡아라.
48년생 : 이동 계획은 줄이는 게 낫다.
60년생 : 조급함을 덜면 하루의 균형이 살아난다.
72년생 : 실망해도 금방 풀린다.
84년생 : 다음 기회가 더 알차다.
96년생 : 밀어붙이되 무리는 말라.
소
37년생 : 적극성은 좋되 선을 지키라.
49년생 : 밤길은 조심하는 편이 낫다.
61년생 : 집안이 화목해 마음 편하다.
73년생 : 주변 말에 흔들리지 않으면 편안해진다.
85년생 : 기회는 놓치지 말고 잡아라.
97년생 : 주변 말에 흔들리지 마라.
호랑이
38년생 : 뜻밖의 행운이 스친다.
50년생 : 침착함을 지키면 꼬인 흐름도 풀린다.
62년생 : 고민이 풀려 마음 가벼워진다.
74년생 : 문서운이 좋아 이익 기대된다.
86년생 : 당황해도 침착함 유지하라.
98년생 : 일이 틀어져도 다시 세워라.
토끼
39년생 : 좋은 기운이 따라붙는 날이다.
51년생 : 판단은 냉정하게 하라.
63년생 : 지금 자리에서 만족을 배우라.
75년생 : 무리한 확장보다 현재를 지키는 편이 낫다.
87년생 : 새 일 시작해도 무리가 없다.
99년생 : 계획을 과하게 늘리지 마라.
용
40년생 : 인기가 높아 마음이 든든하다.
52년생 : 말이 화가 되니 조심하라.
64년생 : 기다리면 타이밍이 온다.
76년생 : 밖에서 운이 따르는 날이다.
88년생 : 서두르지 말고 순서 지키라.
00년생 : 말 한마디를 아끼면 복이 새어 나가지 않는다.
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41년생 : 모든 일은 신중히 다루라.
53년생 : 조용한 인내가 결국 새로운 길을 만든다.
65년생 : 새 흐름이 시작되는 날이다.
77년생 : 참고 견디면 길이 열린다.
89년생 : 말조심이 가장 큰 방패다.
01년생 : 실망 말고 가능성 보라.
말
42년생 : 구하기는 더디니 조급해 말라.
54년생 : 낯선 인연이 의외의 웃음을 줄 수 있다.
66년생 : 수입이 좋아 마음 든든하다.
78년생 : 새 인연이 들어올 수 있다.
90년생 : 구설은 조용히 넘겨가라.
02년생 : 큰 성과가 기대되는 날이다.
양
43년생 : 현재에 만족하면 마음 편하다.
55년생 : 뜻대로 풀려 기분 좋아진다.
67년생 : 무리하면 손해 보기 쉽다.
79년생 : 지나친 욕심만 덜면 흐름이 훨씬 부드럽다.
91년생 : 무리한 계획은 줄이는 게 낫다.
03년생 : 고비가 쉽게 풀리는 날이다.
원숭이
44년생 : 큰 이동은 피하는 편이 낫다.
56년생 : 복이 들어오니 마음이 밝다.
68년생 : 쉽게 믿지 않으면 손해를 크게 줄인다.
80년생 : 쉽게 믿지 말고 확인하라.
92년생 : 고집은 내려놓는 게 낫다.
04년생 : 컨디션이 회복되는 흐름이다.
닭
45년생 : 하는 일마다 순조롭다.
57년생 : 속내는 가볍게 드러내지 마라.
69년생 : 운이 서서히 풀리는 날이다.
81년생 : 조용한 꾸준함이 결국 좋은 결과를 부른다.
93년생 : 맡은 일은 꾸준히 이어가라.
05년생 : 체면 상할 일은 피하라.
개
46년생 : 힘들수록 용기 내라.
58년생 : 여유를 가지면 보이지 않던 답이 드러난다.
70년생 : 문서로 인한 소득이 생긴다.
82년생 : 대인관계가 부드럽게 풀린다.
94년생 : 승부는 오늘 바로 걸지 마라.
06년생 : 여유를 가지면 답이 보인다.
돼지
47년생 : 앞길이 풀려 마음이 놓인다.
59년생 : 믿음을 잃지 않으면 흐름이 차츰 살아난다.
71년생 : 무리하면 낭패 보기 쉽다.
83년생 : 좋은 인연을 만날 수 있다.
95년생 : 울적함은 금세 사라진다.
07년생 : 믿음이 관계를 지키는 날이다.
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