[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 22일

이미지 확대

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 자신감은 절제해서 쓰라.48년생 : 즐거움으로 균형 맞추라.60년생 : 소신 지키면 길이 난다.72년생 : 지나친 걱정을 놓으면 숨이 한결 편해진다.84년생 : 욕심 부리면 손해 보기 쉽다.96년생 : 마음이 가라앉아도 괜찮다.37년생 : 생활 리듬을 다시 잡아라.49년생 : 천천히 살피면 실수 없이 넘어간다.61년생 : 사람 보는 눈을 키우라.73년생 : 여유 두면 실수 줄어든다.85년생 : 일이 겹쳐도 차분히 풀어라.97년생 : 마음먹기에 따라 달라지는 날이다.호랑이38년생 : 위축되면 기회 놓치기 쉽다.50년생 : 실수는 미리 점검하라.62년생 : 꾸준히 밀면 결과가 온다.74년생 : 움츠리기보다 담담하게 나서는 편이 낫다.86년생 : 과식과 과음은 줄이라.98년생 : 인기가 오르니 기분이 밝다.토끼39년생 : 지출을 먼저 살펴보라.51년생 : 방향을 바꾸면 막힌 기운도 풀리기 쉽다.63년생 : 손에 잡히는 성과가 난다.75년생 : 원하는 바가 더딜 수 있다.87년생 : 포기 대신 방향을 바꾸라.99년생 : 노력은 결국 이긴다는 흐름이다.40년생 : 급하면 실수로 이어지기 쉽다.52년생 : 진행이 순조로워 힘이 난다.64년생 : 서두르지 않으면 복이 자연히 따라온다.76년생 : 일이 쉽게 풀려 마음 든든하다.88년생 : 최선을 다하면 대길한 날이다.00년생 : 제자리를 지키면 편해진다.41년생 : 차분한 손끝이 하루의 흐름을 살려준다.53년생 : 기쁜 소식이 찾아오는 날이다.65년생 : 허황된 일은 내려놓으라.77년생 : 꼼꼼함이 손해를 막는다.89년생 : 외로움은 지나가는 감정이다.01년생 : 추진은 한 번 더 점검하라.42년생 : 건강부터 챙기는 것이 이득이다.54년생 : 멈춰 쉬는 시간도 오늘은 약이 된다.66년생 : 금전이 든든해 마음 편하다.78년생 : 조심성 있게 움직이라.90년생 : 전진은 잠시 멈춰도 된다.02년생 : 마음을 열면 관계가 산다.43년생 : 앞세운 주장보다 배려가 더 힘이 된다.55년생 : 시비는 피하고 조용히 가라.67년생 : 주장만 앞세우지 마라.79년생 : 집안에 웃을 일 생긴다.91년생 : 도와주는 손길이 많아진다.03년생 : 애쓴 만큼 소득이 생긴다.원숭이44년생 : 한 번 더 확인하면 흐름이 훨씬 편해진다.56년생 : 계획 세우고 움직이라.68년생 : 검토 끝에 실행하라.80년생 : 방심하면 손실이 생기기 쉽다.92년생 : 너그러운 마음이 답이다.04년생 : 운이 약하니 무리하지 마라.45년생 : 순수함을 지키는 것이 복이다.57년생 : 도전하면 성과가 보인다.69년생 : 다정한 태도가 사람 복을 불러온다.81년생 : 잔꾀는 화를 부르기 쉽다.93년생 : 인정받을 기회가 오는 날이다.05년생 : 관계를 매끄럽게 다듬으라.46년생 : 수확이 크니 마음이 든든하다.58년생 : 신나게 벌이되 과장 말라.70년생 : 중심을 잡으면 흔들리던 마음도 잠잠해진다.82년생 : 참고 가면 도움 생기는 날이다.94년생 : 믿음으로 중심을 잡아라.06년생 : 재물운이 왕성해 흐름 좋다.돼지47년생 : 바빠도 실속을 챙기면 하루가 편안하다.59년생 : 구설은 말 아끼면 끝난다.71년생 : 행운이 다가오니 준비하라.83년생 : 만남을 게을리하지 마라.95년생 : 분위기가 안정되어 마음 편하다.07년생 : 바빠도 실속을 챙기라.