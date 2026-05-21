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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 21일

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수정 2026-05-21 00:14
입력 2026-05-21 00:14
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36년생 : 협조자가 나타나는 날이다.

48년생 : 작은 친절이 빛을 낸다.

60년생 : 말실수만 조심하라.

72년생 : 묵은 고민을 덜면 마음이 한결 밝아진다.

84년생 : 일이 수월히 풀리는 흐름이다.

96년생 : 너그러운 시선을 가져라.



37년생 : 차분히 정리하면 편하다.

49년생 : 흔들리지 않으면 좋은 흐름이 이어진다.

61년생 : 행운이 곁에 머무는 날이다.

73년생 : 바깥활동이 성과로 잇는다.

85년생 : 남의 말에 휩쓸리지 마라.

97년생 : 대범함이 도움이 되는 때다.

호랑이

38년생 : 기다림 끝에 길이 열린다.

50년생 : 무리한 목표는 낮추라.

62년생 : 기회는 준비한 자의 몫이다.

74년생 : 의욕이 넘치니 밀고 가라.

86년생 : 반가운 소식이 마음의 기운을 살려준다.

98년생 : 반가운 소식이 들리는 날이다.

토끼

39년생 : 순서 있게 하면 편안하다.

51년생 : 여유를 먼저 챙기라.

63년생 : 작은 성취를 쌓아가라.

75년생 : 서두르지 않으면 결과가 더 단단해진다.

87년생 : 계획을 지키면 성과가 난다.

99년생 : 침착함이 실수를 막는다.



40년생 : 서두르면 손해 보기 쉽다.

52년생 : 뛰어도 보람이 덜한 날이다.

64년생 : 금전 흐름이 좋아지는 때다.

76년생 : 마음의 여유가 있어야 복도 머문다.

88년생 : 인기가 오르니 마음이 밝다.

00년생 : 용기 내면 재복이 따른다.

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41년생 : 기대를 낮추면 웃음 난다.

53년생 : 쉬어 가는 선택이 오히려 힘이 되어준다.

65년생 : 욕심을 덜면 편안하다.

77년생 : 일이 뜻대로 풀리는 날이다.

89년생 : 심신을 쉬게 하라.

01년생 : 실속을 챙기면 든든하다.



42년생 : 사람 대함에 성의를 보이라.

54년생 : 한발 물러나서 살펴보라.

66년생 : 기운이 트이니 자신감 생긴다.

78년생 : 낙관만 앞세우지 마라.

90년생 : 결정은 빠를수록 유리하다.

02년생 : 한 템포 늦추면 보이지 않던 답이 보인다.



43년생 : 충고를 받아들이면 든든하다.

55년생 : 소신대로 밀면 길이 난다.

67년생 : 막힐수록 속도를 줄이라.

79년생 : 고집보다 유연함이 더 큰 복을 부른다.

91년생 : 새 일은 천천히 시작하라.

03년생 : 고생 끝에 보람이 온다.

원숭이

44년생 : 나서면 미움 살 수 있다.

56년생 : 말수를 줄이면 괜한 구설이 비켜간다.

68년생 : 사람을 가려 사귀는 날이다.

80년생 : 컨디션 관리에 힘쓰라.

92년생 : 구설은 말 줄이면 끝난다.

04년생 : 분실물 관리부터 챙기라.



45년생 : 기회는 다시 돌아오는 법이다.

57년생 : 남의 말을 새겨듣는 날이다.

69년생 : 다툼은 피해가라.

81년생 : 조급함을 덜면 하루가 훨씬 부드럽다.

93년생 : 조급함을 내려놓으라.

05년생 : 허세만 줄이면 편해진다.



46년생 : 갈등은 대화로 풀어가라.

58년생 : 새 선택은 신중히 하라.

70년생 : 거래운이 살아나는 흐름이다.

82년생 : 재복이 따르니 마음 든든하다.

94년생 : 인정받을 일이 생기는 날이다.

06년생 : 마음을 열면 막힌 관계가 서서히 풀린다.

돼지

47년생 : 앞길이 순탄해 마음 편하다.

59년생 : 관계는 서두르지 마라.

71년생 : 상의하면 답이 보이는 날이다.

83년생 : 경사 소식이 들릴 수 있다.

95년생 : 서두르지 않으면 평온한 흐름이 이어진다.

07년생 : 기복이 있어도 중심 잡아라.
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