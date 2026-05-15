[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 17일

이미지 확대

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 최선을 다하면 풀리는 날이다.48년생 : 끝맺음을 깔끔히 하라.60년생 : 조용히 정리한 일이 뒤늦게 빛을 본다.72년생 : 노력한 만큼 결과가 온다.84년생 : 자존심 상해도 넘기는 편이다.96년생 : 칭찬이 자신감을 키운다.37년생 : 고전해도 균형을 잡으라.49년생 : 사소한 일도 차근히 다루면 탈이 없다.61년생 : 서두르지 말고 순서를 지키라.73년생 : 인내가 큰 성과로 이어진다.85년생 : 속을 풀면 마음이 편하다.97년생 : 실망은 짧고 길은 남는다.호랑이38년생 : 미루지 말고 오늘 처리하라.50년생 : 행운이 따라오는 하루이다.62년생 : 부탁은 줄이고 스스로 하라.74년생 : 한 번 흔들려도 중심을 잡으면 괜찮다.86년생 : 걱정이 옅어져 마음이 편하다.98년생 : 맡은 임무를 충실히 하라.토끼39년생 : 경사로운 소식이 들린다.51년생 : 가까운 기운을 차분히 받으라.63년생 : 따뜻한 말 한마디에 기운이 되살아난다.75년생 : 재물운이 좋아 마음이 밝다.87년생 : 가족과 시간을 나누는 날이다.99년생 : 인기가 오르는 흐름이다.40년생 : 막히면 방향을 바꾸라.52년생 : 뜻밖의 재물이 들어온다.64년생 : 새 일을 도모해도 좋은 때이다.76년생 : 바라던 답을 예상 밖의 자리에서 듣는다.88년생 : 하는 일이 쉽게 풀리는 날이다.00년생 : 몸과 마음이 지치는 날이다.41년생 : 시비가 생기니 말을 줄이라.53년생 : 신수가 편안해 마음이 넉넉하다.65년생 : 운이 서서히 좋아지는 때이다.77년생 : 신뢰가 쌓이니 말 한마디도 힘이 생긴다.89년생 : 손재를 막게 소지품 챙기라.01년생 : 마음먹기 나름인 하루이다.42년생 : 인내할수록 열매가 크다.54년생 : 바깥 활동이 유리한 흐름이다.66년생 : 가까운 사이일수록 정성을 더해야 좋다.78년생 : 주변 말에 휘둘리지 말라.90년생 : 다 된 일도 점검을 하라.02년생 : 안정이 더 이로운 날이다.43년생 : 우연한 만남이 기회이다.55년생 : 주변이 도우니 마음이 든든하다.67년생 : 오랜 평판이 오늘 좋은 문을 열어준다.79년생 : 좋은 기회를 놓치지 말라.91년생 : 도움을 받아 수월한 날이다.03년생 : 이익이 늘어나는 흐름이다.원숭이44년생 : 물건을 단단히 간수하라.56년생 : 마음의 안정을 먼저 찾으라.68년생 : 순리에 맞춘 처리가 답이다.80년생 : 들고 나는 돈을 꼼꼼히 살피면 무난하다.92년생 : 전화위복의 기회를 잡으라.04년생 : 믿는 사람과 거리 두라.45년생 : 적극적 대처가 도움이 된다.57년생 : 작은 소망이 이루어지는 날이다.69년생 : 쓸데없는 참견을 줄이면 훨씬 편해진다.81년생 : 인내하면 길이 열리는 때이다.93년생 : 걱정이 적어 행운이 따른다.05년생 : 좋은 결실이 맺히는 날이다.46년생 : 행운이 있어도 방심 말라.58년생 : 사랑은 진심으로 표현하라.70년생 : 서두른 발걸음보다 차분함이 더 이롭다.82년생 : 아랫사람과 거리가 생기는 때이다.94년생 : 마음고생은 곧 옅어진다.06년생 : 적은 투자에 실익이 생긴다.돼지47년생 : 분별력을 잃지 말고 하라.59년생 : 기회를 보는 눈이 평소보다 또렷해진다.71년생 : 부부의 화합이 큰 힘이다.83년생 : 참는 태도가 가장 이롭다.95년생 : 기쁜 소식이 들려오는 날이다.07년생 : 가정이 편해야 일이 풀린다.