[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 16일

이미지 확대

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 남 탓은 다툼의 불씨이다.48년생 : 무거운 생각을 덜면 일이 한결 가볍다.60년생 : 포기하지 말고 밀고 가라.72년생 : 무리는 망신이 되기 쉽다.84년생 : 자신을 먼저 돌보라.96년생 : 새 방향을 차분히 찾으라.37년생 : 새 시작이 순조로운 날이다.49년생 : 익숙한 인연에서 반가운 힘을 얻게 된다.61년생 : 이동이 좋은 결과의 길이다.73년생 : 언행을 한 번 더 고르라.85년생 : 속도를 늦추는 지혜이다.97년생 : 반가운 만남이 기쁨이다.호랑이38년생 : 성과가 커서 기회가 온다.50년생 : 약속은 문서처럼 챙기라.62년생 : 반가운 소식이 마음을 든든히 받쳐준다.74년생 : 자존심은 잠시 내려놓으라.86년생 : 노력의 대가가 돌아온다.98년생 : 기운이 오르니 흐름이 좋다.토끼39년생 : 기다리면 행운이 오는 날이다.51년생 : 마음먹은 일이 성사되는 때이다.63년생 : 서두르지 않으면 복잡한 일도 풀려간다.75년생 : 차분한 행동이 답이다.87년생 : 좋은 기회를 놓치지 말라.99년생 : 기쁜 소식이 들려오는 날이다.40년생 : 매사에 확실히 임하라.52년생 : 작은 배려가 뜻밖의 좋은 인연을 만든다.64년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.76년생 : 일터에서 칭찬을 받는 날이다.88년생 : 포기 말고 끝까지 밀고 가라.00년생 : 이동과 변동이 유리한 때이다.41년생 : 인내가 실마리를 만든다.53년생 : 건강 관리를 꾸준히 하라.65년생 : 조용한 준비가 뒤늦게 큰 힘을 보여준다.77년생 : 명예운이 더 빛나는 날이다.89년생 : 희망의 빛이 가까운 때이다.01년생 : 도움의 손길이 이어지는 날이다.42년생 : 비교하는 마음을 내려놓으면 길이 보인다.54년생 : 기다리면 행운이 따라온다.66년생 : 답답해도 성급히 굴지 말라.78년생 : 일이 순조롭게 정리되는 날이다.90년생 : 처음은 피곤해도 곧 좋아진다.02년생 : 마음가짐을 단단히 하라.43년생 : 무리는 손해가 되기 쉽다.55년생 : 지나친 기대보다 현재를 지키는 편이 낫다.67년생 : 작은 투자에 소득이 따른다.79년생 : 뜻대로 아니어도 실망 말라.91년생 : 호의를 가볍게 넘기지 말라.03년생 : 모험적인 일은 피하는 편이다.원숭이44년생 : 오해가 생기니 말 아끼라.56년생 : 계획을 촘촘히 세우는 날이다.68년생 : 가벼운 웃음이 굳은 분위기를 누그러뜨린다.80년생 : 겉보다 실속을 챙기라.92년생 : 과로는 건강에 부담이다.04년생 : 움직이면 좋은 일이 생긴다.45년생 : 기분이 상쾌해지는 흐름이다.57년생 : 마음을 곧게 두면 사람복이 따라온다.69년생 : 좋은 관계가 맺어지는 날이다.81년생 : 이동 계획은 안전을 챙기라.93년생 : 씀씀이가 커지니 점검하라.05년생 : 사람 만남이 복이 되는 날이다.46년생 : 정에 끌리면 판단이 흐린다.58년생 : 말보다 눈치가 더 큰 도움을 주는 날이다.70년생 : 불편해도 참고 넘기는 날이다.82년생 : 분수에 맞춘 선택이 답이다.94년생 : 금전이 빡빡하니 절약하라.06년생 : 상대를 알고 움직이는 날이다.돼지47년생 : 빠른 정리가 도움이 되는 날이다.59년생 : 낮은 자세가 오히려 흐름을 편안히 만든다.71년생 : 빼앗김이 없게 조심하라.83년생 : 분수를 잃으면 후회가 남는다.95년생 : 집안의 화목이 큰 복이다.07년생 : 성과를 만들면 결과가 좋다.