[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 16일
수정 2026-05-15 02:34
입력 2026-05-15 02:34
쥐
36년생 : 남 탓은 다툼의 불씨이다.
48년생 : 무거운 생각을 덜면 일이 한결 가볍다.
60년생 : 포기하지 말고 밀고 가라.
72년생 : 무리는 망신이 되기 쉽다.
84년생 : 자신을 먼저 돌보라.
96년생 : 새 방향을 차분히 찾으라.
소
37년생 : 새 시작이 순조로운 날이다.
49년생 : 익숙한 인연에서 반가운 힘을 얻게 된다.
61년생 : 이동이 좋은 결과의 길이다.
73년생 : 언행을 한 번 더 고르라.
85년생 : 속도를 늦추는 지혜이다.
97년생 : 반가운 만남이 기쁨이다.
호랑이
38년생 : 성과가 커서 기회가 온다.
50년생 : 약속은 문서처럼 챙기라.
62년생 : 반가운 소식이 마음을 든든히 받쳐준다.
74년생 : 자존심은 잠시 내려놓으라.
86년생 : 노력의 대가가 돌아온다.
98년생 : 기운이 오르니 흐름이 좋다.
토끼
39년생 : 기다리면 행운이 오는 날이다.
51년생 : 마음먹은 일이 성사되는 때이다.
63년생 : 서두르지 않으면 복잡한 일도 풀려간다.
75년생 : 차분한 행동이 답이다.
87년생 : 좋은 기회를 놓치지 말라.
99년생 : 기쁜 소식이 들려오는 날이다.
용
40년생 : 매사에 확실히 임하라.
52년생 : 작은 배려가 뜻밖의 좋은 인연을 만든다.
64년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.
76년생 : 일터에서 칭찬을 받는 날이다.
88년생 : 포기 말고 끝까지 밀고 가라.
00년생 : 이동과 변동이 유리한 때이다.
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41년생 : 인내가 실마리를 만든다.
53년생 : 건강 관리를 꾸준히 하라.
65년생 : 조용한 준비가 뒤늦게 큰 힘을 보여준다.
77년생 : 명예운이 더 빛나는 날이다.
89년생 : 희망의 빛이 가까운 때이다.
01년생 : 도움의 손길이 이어지는 날이다.
말
42년생 : 비교하는 마음을 내려놓으면 길이 보인다.
54년생 : 기다리면 행운이 따라온다.
66년생 : 답답해도 성급히 굴지 말라.
78년생 : 일이 순조롭게 정리되는 날이다.
90년생 : 처음은 피곤해도 곧 좋아진다.
02년생 : 마음가짐을 단단히 하라.
양
43년생 : 무리는 손해가 되기 쉽다.
55년생 : 지나친 기대보다 현재를 지키는 편이 낫다.
67년생 : 작은 투자에 소득이 따른다.
79년생 : 뜻대로 아니어도 실망 말라.
91년생 : 호의를 가볍게 넘기지 말라.
03년생 : 모험적인 일은 피하는 편이다.
원숭이
44년생 : 오해가 생기니 말 아끼라.
56년생 : 계획을 촘촘히 세우는 날이다.
68년생 : 가벼운 웃음이 굳은 분위기를 누그러뜨린다.
80년생 : 겉보다 실속을 챙기라.
92년생 : 과로는 건강에 부담이다.
04년생 : 움직이면 좋은 일이 생긴다.
닭
45년생 : 기분이 상쾌해지는 흐름이다.
57년생 : 마음을 곧게 두면 사람복이 따라온다.
69년생 : 좋은 관계가 맺어지는 날이다.
81년생 : 이동 계획은 안전을 챙기라.
93년생 : 씀씀이가 커지니 점검하라.
05년생 : 사람 만남이 복이 되는 날이다.
개
46년생 : 정에 끌리면 판단이 흐린다.
58년생 : 말보다 눈치가 더 큰 도움을 주는 날이다.
70년생 : 불편해도 참고 넘기는 날이다.
82년생 : 분수에 맞춘 선택이 답이다.
94년생 : 금전이 빡빡하니 절약하라.
06년생 : 상대를 알고 움직이는 날이다.
돼지
47년생 : 빠른 정리가 도움이 되는 날이다.
59년생 : 낮은 자세가 오히려 흐름을 편안히 만든다.
71년생 : 빼앗김이 없게 조심하라.
83년생 : 분수를 잃으면 후회가 남는다.
95년생 : 집안의 화목이 큰 복이다.
07년생 : 성과를 만들면 결과가 좋다.
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