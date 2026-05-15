[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 15일

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36년생 : 재물 욕심은 줄이는 편이다.48년생 : 아쉬운 마음을 놓으니 시야가 넓어진다.60년생 : 새 각오로 다시 시작하라.72년생 : 변동은 적으니 안정이 답이다.84년생 : 시기하는 마음을 거두라.96년생 : 사람 사귐을 신중히 하라.37년생 : 확장의 흐름이 따라오는 날이다.49년생 : 이익이 들어오는 기운이다.61년생 : 담담한 태도가 하루를 매끄럽게 이끈다.73년생 : 복이 넉넉한 하루이다.85년생 : 마음을 가다듬고 정리하라.97년생 : 관재는 피하고 조심하라.호랑이38년생 : 쉬어 가는 틈에 기운이 다시 차오른다.50년생 : 뜻밖의 행운이 찾아오는 날이다.62년생 : 쉬어가야 힘이 남는다.74년생 : 무리한 욕심은 내려놓으라.86년생 : 마음의 안정이 먼저이다.98년생 : 큰 성과가 생기는 흐름이다.토끼39년생 : 과한 투자는 피하는 편이다.51년생 : 불안한 일은 미리 경계하라.63년생 : 기회는 서두르지 말고 보라.75년생 : 천천히 살피니 놓쳤던 답이 눈에 들어온다.87년생 : 일 처리를 신중히 하라.99년생 : 이동운이 좋아지는 흐름이다.40년생 : 노력의 대가가 보이는 날이다.52년생 : 순리에 맞춘 생활이 답이다.64년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.76년생 : 먼 일정은 줄이는 편이다.88년생 : 문서 문제는 꼼꼼히 하라.00년생 : 익숙한 원칙이 오늘의 중심을 잡아준다.41년생 : 가까운 이의 도움이 따른다.53년생 : 계획에 밝은 길이 보인다.65년생 : 차분한 판단이 실수를 줄인다.77년생 : 안정이 오늘의 해답이다.89년생 : 결단력을 키우는 날이다.01년생 : 차분한 마음이 필요하다.42년생 : 가벼운 웃음이 주변 공기를 부드럽게 만든다.54년생 : 귀인의 도움을 받는 흐름이다.66년생 : 견실한 태도가 복이다.78년생 : 몸과 마음이 가벼운 날이다.90년생 : 재물운이 오르는 기운이다.02년생 : 침착함을 끝까지 지키라.43년생 : 구설은 피하고 참으라.55년생 : 말보다 태도를 다듬으라.67년생 : 이동운이 행운을 부른다.79년생 : 작은 저축이 큰 힘이다.91년생 : 작은 배려가 관계를 따뜻하게 이어준다.03년생 : 주변과 마음을 맞추라.원숭이44년생 : 주변에서 이익이 생긴다.56년생 : 소원이 이루어지는 흐름이다.68년생 : 기회를 빠르게 포착하라.80년생 : 반가운 소식이 지친 마음을 달래줄 수 있다.92년생 : 생활이 윤택해지는 날이다.04년생 : 스트레스는 바로 풀어라.45년생 : 웃는 날이 가까워지는 흐름이다.57년생 : 여유가 있어야 행운이다.69년생 : 운이 서서히 좋아지는 날이다.81년생 : 지나친 욕심을 덜면 표정이 한결 편해진다.93년생 : 앞장서기보다 지켜보라.05년생 : 소중한 하루로 남는 날이다.46년생 : 가정에 호운이 도는 날이다.58년생 : 어려운 일이 풀리는 흐름이다.70년생 : 지출은 줄이고 점검하라.82년생 : 집안의 평온이 생각보다 큰 힘이 되어 준다.94년생 : 기쁨이 커지는 기운이다.06년생 : 속마음은 차분히 다스리라.돼지47년생 : 문서에서 이득이 생긴다.59년생 : 마음을 비우면 흐름이 부드럽다.71년생 : 사람도 재물도 늘어나는 날이다.83년생 : 행운이 가득한 흐름이다.95년생 : 신경 쓰일 일은 정리하라.07년생 : 적극적 행동이 길을 연다.