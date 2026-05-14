[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 14일

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36년생 : 준비해 둔 일이 한결 자연스럽게 풀린다.48년생 : 기회를 단단히 붙잡으라.60년생 : 기다리면 복이 다가온다.72년생 : 계획한 일을 시작해도 좋다.84년생 : 여기저기 호운이 있는 날이다.96년생 : 뜻한 바가 이루어지는 흐름이다.37년생 : 잠시 쉬는 선택이 답이다.49년생 : 충실함이 행운을 부른다.61년생 : 말을 줄이니 괜한 피로가 덜어지게 된다.73년생 : 구설은 피하고 조용히 하라.85년생 : 어려운 이웃을 도우라.97년생 : 성급한 행동은 금물이다.호랑이38년생 : 애쓰지 않아도 좋은 흐름이 곁에 머문다.50년생 : 작은 횡재가 스치는 때이다.62년생 : 하는 일마다 이득이 따른다.74년생 : 건강 관리를 먼저 하라.86년생 : 노력의 대가가 보이는 날이다.98년생 : 분수를 지키면 유리하다.토끼39년생 : 일찍 정리하고 들어가라.51년생 : 어려울 때 귀인이 온다.63년생 : 신용을 지키는 것이 복이다.75년생 : 베푼 만큼 이익이 따른다.87년생 : 반가운 인연이 다시 마음을 데워줄 수 있다.99년생 : 움직이면 길이 열리는 날이다.40년생 : 한 번 더 살핀 선택이 만족을 남겨준다.52년생 : 침착하면 행운이 온다.64년생 : 사고는 미리 경계하라.76년생 : 일이 순조롭게 풀리는 날이다.88년생 : 작은 이득이 따르는 흐름이다.00년생 : 불편한 일은 조심히 넘기라.41년생 : 몸과 마음이 편안한 날이다.53년생 : 자만심은 내려놓으라.65년생 : 도움으로 일이 풀리는 흐름이다.77년생 : 차분한 태도가 하루를 살린다.89년생 : 재물운이 두터워지는 날이다.01년생 : 남의 일에는 간섭 말라.42년생 : 현실에 맞게 처신하라.54년생 : 여유를 가지면 기운이 안정된다.66년생 : 집안에 경사가 있는 날이다.78년생 : 가벼운 마음으로 나서니 일이 덜 무겁다.90년생 : 길운이 가까이 다가온다.02년생 : 투자 규모를 줄이는 것이 답이다.43년생 : 행운이 찾아오는 날이다.55년생 : 순탄히 풀리는 흐름이다.67년생 : 서운한 기색이 풀리며 분위기가 밝아진다.79년생 : 일을 추진하면 길이 열린다.91년생 : 기운이 비니 무리 말라.03년생 : 마음이 안정되면 편안하다.원숭이44년생 : 성공의 길로 들어서는 때이다.56년생 : 작은 호기심이 새로운 즐거움이 되어 준다.68년생 : 양보의 미덕을 지니라.80년생 : 좋은 기회가 다가오는 흐름이다.92년생 : 근심이 풀리는 전환점이다.04년생 : 재수가 밝게 트이는 날이다.45년생 : 큰 길운이 다가오는 날이다.57년생 : 가정의 경사가 따르는 흐름이다.69년생 : 즐겁게 보내면 대길이다.81년생 : 평소의 성실함이 오늘 빛을 보게 된다.93년생 : 세심한 주의가 필요한 날이다.05년생 : 밖에 나가면 재물이 따른다.46년생 : 호운이 함께하는 흐름이다.58년생 : 적극적인 노력이 필요하다.70년생 : 밖에 나가면 재물이 따른다.82년생 : 무리하지 않는 태도가 오히려 힘이 된다.94년생 : 휴식이 가장 좋은 선택이다.06년생 : 확장은 천천히 살피라.돼지47년생 : 적극적으로 움직이는 것이 답이다.59년생 : 바쁜 흐름 속에서도 미소를 잃지 않게 된다.71년생 : 큰 성과가 기대되는 날이다.83년생 : 구설은 피하고 조용히 하라.95년생 : 재복이 왕성한 흐름이다.07년생 : 어려운 이를 도우면 복이다.