[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 12일

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36년생 : 지금의 기회를 붙잡으라.48년생 : 조급한 마음을 놓으니 숨이 고르게 쉰다.60년생 : 지나친 간섭은 삼가라.72년생 : 언행을 한 번 더 고르라.84년생 : 때를 기다리면 행운이 온다.96년생 : 주변의 도움이 든든한 날이다.37년생 : 노력한 만큼 결실이 따른다.49년생 : 차분히 살피면 실수가 줄어든다.61년생 : 몸 상태를 세심히 살피라.73년생 : 좋은 결실은 나누는 복이다.85년생 : 금전운이 살아나는 흐름이다.97년생 : 씀씀이를 줄이는 날이다.호랑이38년생 : 서두르지 않으면 풀린다.50년생 : 뜻밖의 이득이 스치는 때이다.62년생 : 기대를 낮추니 도리어 마음이 홀가분하다.74년생 : 마음을 가볍게 정리하라.86년생 : 성실함이 길을 여는 날이다.98년생 : 시간과 힘을 아끼며 하라.토끼39년생 : 익숙한 자리에서 편안한 흐름이 이어진다.51년생 : 가까운 이를 경계하며 살피라.63년생 : 활발히 움직이면 이득이다.75년생 : 집안의 변동이 스치는 날이다.87년생 : 조용한 정리가 도움이 되는 날이다.99년생 : 스트레스는 그날 풀어라.40년생 : 재물운이 든든한 날이다.52년생 : 시비는 피하고 신중히 하라.64년생 : 호운이 넘치는 흐름이다.76년생 : 무리한 기대보다 균형이 힘이 된다.88년생 : 가까운 사람을 조심하라.00년생 : 꿈이 클수록 얻음도 크다.41년생 : 관재는 피하고 조용히 하라.53년생 : 사소한 말다툼을 삼가라.65년생 : 움직임은 잠시 줄이라.77년생 : 말수를 줄이니 주변이 한결 조용하다.89년생 : 모든 일이 순조로운 날이다.01년생 : 불편한 일은 미리 피하라.42년생 : 덕을 쌓는 마음이 복이다.54년생 : 반가운 소식이 들리는 날이다.66년생 : 마음을 다잡으면 기운이 살아난다.78년생 : 즐거운 일이 생기는 흐름이다.90년생 : 건강이 가장 큰 재산이다.02년생 : 시비가 많으니 거리를 두라.43년생 : 도움을 받아 행운이 커진다.55년생 : 쉽게 풀리니 걱정 말라.67년생 : 편안한 흐름이 이어지는 날이다.79년생 : 기쁜 일이 늘어나는 날이다.91년생 : 뜻대로 흐르는 기운이다.03년생 : 욕심을 줄이면 편안하다.원숭이44년생 : 현실에 만족하는 지혜이다.56년생 : 거래는 더 신중히 하라.68년생 : 가벼운 움직임이 기운을 살린다.80년생 : 큰 성과가 보이는 날이다.92년생 : 어수선해도 흔들리지 말라.04년생 : 포기하지 말고 이어가라.45년생 : 일의 관록이 쌓이는 흐름이다.57년생 : 지나친 말보다 미소가 더 도움이 된다.69년생 : 자녀의 기쁨이 따르는 날이다.81년생 : 승진운이 스치는 때이다.93년생 : 작은 여유가 하루를 편하게 한다.05년생 : 구두 약속은 믿지 말라.46년생 : 명예운이 살아나는 하루이다.58년생 : 작은 일로 성과를 얻는다.70년생 : 재물운이 따르는 날이다.82년생 : 모든 일이 순조로운 흐름이다.94년생 : 서둘지 않으니 실수가 자연히 줄어든다.06년생 : 인내가 필요한 시점이다.돼지47년생 : 베푼 만큼 돌아오는 날이다.59년생 : 분수를 지키면 길하다.71년생 : 마음 한편이 가벼워져 발걸음도 편하다.83년생 : 부지런함이 성과를 부른다.95년생 : 친지와 즐거움이 있는 날이다.07년생 : 행운이 가득한 흐름이다.