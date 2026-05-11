[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 14일 목요일(음력 3월 28일, 무자일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

이미지 확대 AI가 알려주는 오늘의 운세

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2026년 5월 14일 목요일(음력 3월 28일, 무자일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘황금 쥐(무자)’의 날입니다. 듬직하고 거대한 산(무토) 아래 맑고 지혜로운 물(자수)이 조용히 흐르는 형상입니다. 겉보기에는 무겁고 차분해 보이지만, 속으로는 몹시 영리하게 실속을 챙기고 두뇌 회전이 빨라지는 날입니다. 무리하게 새로운 일을 벌이기보다는, 산처럼 묵묵히 자신의 자리를 지키며 꼼꼼하게 내실을 다질 때 가장 빛나는 성과를 거둘 수 있는 든든한 목요일입니다.쥐띠 (자)자신의 날을 만났지만, 쥐 두 마리가 모이면(자형살) 예민함이 극에 달하고 불필요한 생각의 꼬리가 길어집니다. 얕은 꾀를 부리거나 지나치게 완벽을 기하려다 스스로를 피곤하게 만들 수 있으니 둥글게 생각하세요.1948년생: 아랫사람의 일에 지나치게 간섭하면 큰 소리가 납니다. 한 걸음 물러나 너그럽게 지켜보세요.1960년생: 쓸데없는 걱정으로 귀한 하루를 낭비하지 마세요. 고민보다는 가벼운 산책으로 뇌를 환기하세요.1972년생: 활동 범위가 넓어지고 대인관계가 활발해집니다. 회의나 미팅에서 주도권을 쥐게 됩니다.1984년생: 동료들에게 내 주장만 뻣뻣하게 내세우면 고립됩니다. 부드러운 타협과 양보가 필수입니다.1996년생: 연애운이 핑크빛입니다. 당신의 톡톡 튀는 지혜와 센스가 썸남썸녀에게 큰 호감을 얻습니다.소띠 (축)쥐와 소는 눈빛만 봐도 척척 맞는 최고의 단짝(육합)입니다. 쥐의 영리함이 소의 우직함을 든든하게 밀어주니, 굳이 애쓰지 않아도 귀인이 돕고 만사가 순풍에 돛 단 듯 편안하게 흘러가는 대길의 날입니다.1949년생: 집안에 훈훈한 웃음꽃이 피고 자녀나 손주에게서 마음 따뜻해지는 소식을 듣게 됩니다.1961년생: 뜻밖의 기분 좋은 선물이 들어오거나 소소한 횡재수가 쏠쏠하게 있어 하루 종일 미소가 번집니다.1973년생: 직장에서 당신의 묵묵한 성실함과 책임감이 완벽히 빛을 발하며 윗사람의 굳건한 신뢰를 얻습니다.1985년생: 경쟁자가 나타나도 동요하지 마세요. 당신만의 페이스를 잃지 않으면 여유롭게 승리합니다.1997년생: 마음에 꼭 드는 이상형을 우연히 만나거나 연인과의 애정이 무척 깊고 단단해지는 길일입니다.호랑이띠 (인)풍부한 물(쥐)이 듬직한 나무(호랑이)를 시원하게 적셔주며 키우는 긍정적인 형국입니다. 체력과 컨디션이 쑥쑥 올라가고 아이디어가 샘솟으니, 막혀있던 기획이나 업무를 힘차게 뚫어내기에 완벽한 날입니다.1950년생: 반가운 옛 지인을 만나 회포를 풀거나 산책을 다녀오면 몸과 마음이 몹시 상쾌하고 가벼워집니다.1962년생: 귀한 손님이 찾아오거나 생각지도 못한 곳에서 뜻밖의 큰 도움의 손길을 받게 됩니다.1974년생: 모임이나 직장에서 당신의 명예가 쑥쑥 올라가고 동료들의 칭송과 인정을 듬뿍 받습니다.1986년생: 가만히 책상에 앉아있기보다 밖으로 나가 활동적으로 움직일수록 쏠쏠한 행운이 졸졸 따릅니다.1998년생: 자기 계발이나 어려운 전공 공부에서 놀라운 집중력을 발휘해 눈에 띄는 성과를 당당히 냅니다.토끼띠 (묘)쥐와 토끼는 서로 예의를 잃고 묘하게 엇나가는 껄끄러운 관계(자묘형살)입니다. 무심코 던진 농담 한마디에 오해가 싹트고 구설수에 오를 수 있으니, 무조건 언행을 둥글게 하고 튀는 행동을 삼가야 합니다.1951년생: 건강 관리에 적신호가 켜질 수 있으니 무리한 약속을 취소하고 집에서 따뜻하게 푹 쉬세요.1963년생: 가까운 지인이나 가족과 사소한 자존심 싸움이 커질 수 있습니다. 먼저 꼬리를 내리고 양보하세요.1975년생: 내 뜻과 다르게 업무나 일정이 꼬여 짜증이 나도 융통성 있게 플랜 B를 가동하며 웃어넘기세요.1987년생: 연인에게 무심코 던진 뾰족한 지적이 이별의 큰 불씨가 될 수 있습니다. 칭찬의 말을 건네세요.1999년생: 남의 일에 섣불리 훈수를 두거나 험담에 동조했다가 나만 억울하게 덤터기를 씁니다. 침묵이 금입니다.용띠 (진)쥐와 용은 서로를 완벽하게 밀어주는 훌륭한 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 넓은 스케일과 쥐의 치밀함이 만나 엄청난 시너지를 내니, 무엇을 기획하든 장애물 없이 만사형통으로 흘러가는 몹시 기분 좋은 하루입니다.1952년생: 대인관계가 유독 빛나 어딜 가나 융숭한 대접을 받고 모임의 훌륭한 리더 역할을 톡톡히 합니다.1964년생: 재물운과 문서운이 크게 상승하여 주머니가 두둑해집니다. 기분 좋게 콧노래가 절로 나옵니다.1976년생: 눈빛만 봐도 통하는 훌륭한 파트너를 만나 꽉 막혔던 업무가 시원하고 깔끔하게 뻥 뚫립니다.1988년생: 중요한 선택을 해야 한다면 당신의 번뜩이는 직감과 예리한 판단력을 믿고 과감히 결정하세요.2000년생: 마음이 잘 맞는 친구들과 유쾌한 시간을 보내며 학업 스트레스를 완벽히 털어내기에 좋습니다.뱀띠 (사)물(쥐)이 불(뱀)을 제압하려 덤비는 형국이라 심리적인 압박감이나 묘한 피로를 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 속도가 나지 않는다고 억지로 밀어붙이지 말고, 한 템포 푹 쉬어가는 여유를 가져야 합니다.1953년생: 스트레스로 인한 신경성 두통이나 소화불량을 주의하고 따뜻한 차 한 잔의 휴식이 절실합니다.1965년생: 금전적인 지출이나 섣부른 주식 투자는 절대, 무조건 피해야 합니다. 지갑을 깊숙이 넣어두세요.1977년생: 직장 상사나 윗사람의 은근한 간섭이 몹시 피곤하게 느껴집니다. 둥글게 ‘네’ 하고 융통성을 발휘하세요.1989년생: 연인과 의견 대립이 팽팽합니다. 이기려 들지 말고 오늘은 만남이나 연락을 일찍 마무리하세요.2001년생: 감정 기복이 파도처럼 심해질 수 있습니다. 시끄러운 핫플보다는 조용한 집에서 푹 쉬는 것이 낫습니다.말띠 (오)오늘은 쥐와 말이 정면으로 강하게 쾅 부딪히는 날(상충살)입니다. 물과 불의 치열한 다툼이라 직장이나 모임에서 크고 작은 마찰이나 억울한 다툼수가 있으니, 매사 납작 엎드리고 양보하는 것이 유일한 상책입니다.1954년생: 혈압이 오르지 않도록 마음을 가라앉히고, 무리한 운동은 관절 부상을 부르니 절대 금물입니다.1966년생: 운전 시 억울한 시비가 붙을 수 있으니 창문을 꽉 닫고 부처님처럼 무조건 양보 운전하세요.1978년생: 직장 동료나 배우자와 걷잡을 수 없는 큰 싸움으로 번질 수 있습니다. 알량한 자존심을 꺾으세요.1990년생: 홧김에 연인에게 이별을 가볍게 입에 올릴 수 있습니다. 감정이 완전히 식을 때까지 무조건 참으세요.2002년생: 친한 친구와 절교할 수도 있는 큰 위기가 올 수 있습니다. 오늘 하루는 거친 말을 꾹 삼키세요.양띠 (미)쥐와 양은 서로 원망하고 예민하게 긁어대는 관계(원진살)입니다. 목요일의 피로가 몰려와 이유 없이 짜증이 솟구치고 섭섭한 감정이 밀려오니, 다른 사람을 탓하기보다 나만의 힐링 시간을 넉넉히 가져야 합니다.1955년생: 가족이나 가까운 지인에게 묘한 서운함을 느껴도 절대 내색하지 마세요. 그저 피곤해서 드는 기분 탓입니다.1967년생: 굳게 믿었던 사람에게 실망하거나 약속이 어긋날 수 있습니다. 애초에 타인에 대한 기대치를 꺾으세요.1979년생: 괜한 피해의식으로 부서 분위기를 피곤하게 만들 수 있습니다. 긍정적인 마인드 컨트롤이 생명입니다.1991년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 의심하면 사랑이 무섭게 도망갑니다. 넉넉하고 따뜻한 믿음이 최우선입니다.2003년생: 공부나 과제가 전혀 손에 잡히지 않아 답답합니다. 차라리 시원하게 밖을 산책하고 뇌를 환기하세요.원숭이띠 (신)쥐와 원숭이는 눈빛만 봐도 척척 맞는 최고의 단짝(삼합)입니다. 당신의 톡톡 튀는 재주와 쥐의 꼼꼼함이 만나 엄청난 시너지 효과를 내니, 상사에게 인정을 듬뿍 받고 하루 종일 콧노래가 나옵니다.1956년생: 든든한 귀인이 짠하고 나타나 앓던 이를 쑥 빼주듯 묵은 서류나 고민거리를 시원하게 싹 해결해 줍니다.1968년생: 영업이나 사업에서 생각지 못한 매출이 쑥 오르거나 반가운 선물이 쏙 들어와 미소가 떠나지 않습니다.1980년생: 회의나 모임에서 훌륭한 리더십과 분위기 메이커 역할을 톡톡히 해내며 동료들의 칭찬을 한 몸에 받습니다.1992년생: 미뤄뒀던 까다로운 업무나 복잡한 기획안을 쾌도난마처럼 아주 깔끔하게 처리하는 집중력을 발휘합니다.2004년생: 동성, 이성 가릴 것 없이 인기가 쑥쑥 올라가고 친구들과의 우정이 돈독해지는 몹시 유쾌한 날입니다.닭띠 (유)쥐와 닭은 서로 깨지고 신경을 긁는 껄끄러운 관계(파살/자유귀문)입니다. 완벽하게 세운 계획에 생각지도 못한 차질이 생기거나 동료의 엉뚱한 행동에 짜증이 솟구칠 수 있으니, 융통성을 발휘해 대안을 세워두세요.1957년생: 피로가 쌓여 몸살이 올 수 있으니 무리한 저녁 약속을 취소하고 따뜻한 집에서 푹 쉬는 것이 최고입니다.1969년생: 지갑을 잃어버리거나 스트레스를 핑계로 한 홧김의 과소비를 할 수 있습니다. 신용카드 단속을 철저히 하세요.1981년생: 믿었던 일정이나 프로젝트가 엎어져 짜증이 확 솟구칠 수 있지만, 쿨하게 마음을 비우고 다음으로 넘기세요.1993년생: 퇴근 후 저녁 술자리에서 흥에 겨워 치명적인 말실수를 할 수 있으니 무조건 과음을 자제하고 일찍 귀가하세요.2005년생: 친구와 사소한 오해로 몹시 서먹하고 뻘쭘해질 수 있습니다. 꽁해 있지 말고 먼저 가볍고 다정하게 연락해 보세요.개띠 (술)흙(개)이 물(쥐)을 안전하게 가두어 흐름을 훌륭하게 조절하는 든든한 형국입니다. 무언가를 새로 크게 벌이기보다는 책임감을 가지고 어질러진 일상을 차분하게 정리하고 관리하기에 아주 좋습니다.1958년생: 집안의 대소사나 주변 지인들을 든든하게 챙기며 어깨가 무겁지만 그만큼 가슴 벅찬 보람을 듬뿍 느낍니다.1970년생: 불필요한 지출을 꽉 막아내고 예산을 현명하게 관리하는 꼼꼼한 재무 점검에 아주 탁월하고 명석한 날입니다.1982년생: 직장에서 남들이 꺼리는 궂은일을 묵묵히 도맡아 하니, 윗사람과 동료들의 굳건한 평판이 수직 상승합니다.1994년생: 연인에게 무조건 일방적으로 잘해주기보다는, 서로의 생각을 건설적이고 다정하게 공유하는 대화가 낫습니다.2006년생: 붕 뜬 마음을 가라앉히고 책상 앞에 진득하게 앉아 밀린 공부를 하는 것이 성적 향상에 무척 큰 도움이 됩니다.돼지띠 (해)같은 물의 기운이라 형제처럼 무척 편안하게 흘러가고 소통이 찰떡같이 잘 됩니다. 혼자 고립되기보다는 직장 동료나 지인들과 둥글게 어울려 정보를 공유하고 넉넉한 마음으로 하루를 보내면 행운이 따릅니다.1959년생: 오랜 지인이나 뜻이 맞는 동료를 만나 회포를 풀고 껄껄 웃으며 일상 속 피로를 시원하게 싹 날려버립니다.1971년생: 마음이 잘 맞는 사람들과 커피를 마시거나 점심을 함께 하면 예상치 못한 아주 쏠쏠한 꿀팁을 넌지시 얻게 됩니다.1983년생: 꽉 막히고 답답했던 아이디어가 동료들과의 유쾌한 대화를 통해 시원하게 풀리는 아주 기분 좋은 날입니다.1995년생: 이성운이 훌륭합니다. 인위적인 만남보다는 동호회나 자연스러운 모임에서 운명적인 호감이 싹틀 수 있습니다.2007년생: 컨디션이 날아갈 듯 사뿐하고 의욕이 빵빵하게 넘치니, 오늘 하루 무엇을 해도 콧노래가 저절로 즐겁게 나옵니다.