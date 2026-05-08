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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 10일

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수정 2026-05-08 01:20
입력 2026-05-08 01:20
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36년생 : 조용한 집중이 좋은 결과를 만든다.

48년생 : 꾸준함이 성과로 이어진다

60년생 : 작은 배려가 복이 된다

72년생 : 기회가 오니 놓치지 마라

84년생 : 말 아끼면 구설이 줄어든다

96년생 : 정리하면 마음이 단단해진다



37년생 : 천천히 가면 실수가 줄어든다.

49년생 : 도움 손길이 들어오는 날이다

61년생 : 고집을 줄이면 일이 산다

73년생 : 조급함은 실수로 이어진다

85년생 : 한 걸음씩 가면 답이 보인다

97년생 : 재정은 안정되니 마음 놓아라

호랑이

38년생 : 마음을 낮추면 흐름이 좋아진다.

50년생 : 욕심은 덜고 실속 챙기라

62년생 : 반가운 소식이 들릴 날이다

74년생 : 과신은 줄이고 점검하라

86년생 : 몸을 돌보면 운도 산다

98년생 : 노력의 결실이 보이는 날이다

토끼

39년생 : 부드러운 말이 관계를 살린다.

51년생 : 작은 오해는 바로 풀어라

63년생 : 휴식이 필요한 흐름이다

75년생 : 분위기가 부드러워 마음 편하다

87년생 : 대화로 풀면 길이 열린다

99년생 : 신뢰가 쌓여 일이 풀린다



40년생 : 욕심을 줄이면 하루가 편하다.

52년생 : 더뎌도 끝은 좋은 날이다

64년생 : 기회는 짧으니 결단하라

76년생 : 지출을 줄이고 계획 세우라

88년생 : 인연운이 좋아 웃음 난다

00년생 : 욕심 줄이면 마음이 편하다



41년생 : 차분함이 좋은 결과를 부른다.

53년생 : 확인 없는 믿음은 피하라

65년생 : 한 번에 끝내려 하지 마라

77년생 : 배려하면 관계가 좋아진다

89년생 : 실속 챙기면 안정된다

01년생 : 정리하면 막힘이 풀리는 날이다



42년생 : 여유를 가지면 일이 순조롭다.

54년생 : 흐름이 좋으니 밀고 가라

66년생 : 말조심 하면 평판이 오른다

78년생 : 결정은 빠르게 내리는 게 낫다

90년생 : 다툼은 양보로 정리하라

02년생 : 무리만 줄이면 편안하다



43년생 : 조용히 정리하면 마음이 편하다.

55년생 : 의견차는 대화로 풀어라

67년생 : 꾸준함이 답인 날이다

79년생 : 성취감이 커져 힘이 난다

91년생 : 마음 열면 관계가 부드럽다

03년생 : 서두르지 말고 점검하라

원숭이

44년생 : 작은 만족이 큰 힘이 된다.

56년생 : 좋은 인연이 다가오는 날이다

68년생 : 안정이 찾아와 숨이 트인다

80년생 : 목표가 또렷해 성과 난다

92년생 : 피로가 쌓이니 쉬어가라

04년생 : 주관을 지키되 예의 갖추라



45년생 : 한걸음 쉬면 길이 보인다.

57년생 : 성급함 내려놓고 확인하라

69년생 : 순서 지키면 일이 풀린다

81년생 : 진심이 통하니 신뢰 쌓인다

93년생 : 새 기회가 오니 준비하라

05년생 : 말과 행동을 맞춰가라



46년생 : 무리하지 않으면 하루가 편하다.

58년생 : 무리한 약속은 줄여가라

70년생 : 성과는 준비한 만큼 온다

82년생 : 인정받을 일이 생기는 날이다

94년생 : 활력이 돌아 운이 따른다

06년생 : 쉬어가면 실수가 줄어든다

돼지

47년생 : 담담함이 하루를 안정시킨다.

59년생 : 말다툼은 길게 끌지 마라

71년생 : 기쁜 소식이 찾아올 수 있다

83년생 : 흐름이 좋아 마음이 편하다

95년생 : 도움 받으면 일이 쉬워진다

07년생 : 지출 줄이고 저축을 늘리라.
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