[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 9일
수정 2026-05-08 01:20
입력 2026-05-08 01:20
쥐
36년생 : 차분한 정리가 운을 살린다.
48년생 : 작은 성과가 크게 이어진다
60년생 : 약속은 지키면 복이 온다
72년생 : 정리부터 하면 길이 열린다
84년생 : 마음이 풀리니 웃음이 난다
96년생 : 주변 말에 흔들리지 마라
소
37년생 : 느긋함이 실수를 줄여준다.
49년생 : 서두르면 실수만 늘어난다
61년생 : 도움받으니 부담이 줄어든다
73년생 : 차분히 밀면 결과가 난다
85년생 : 고집을 줄이면 관계가 산다
97년생 : 재물 흐름이 안정되는 날이다
호랑이
38년생 : 한걸음 쉬면 판단이 또렷하다.
50년생 : 마음 급해도 한 박자 쉬어라
62년생 : 과신은 줄이고 점검하라
74년생 : 뜻밖의 행운이 스치는 날이다
86년생 : 몸을 돌보면 마음도 편하다
98년생 : 노력한 대가가 보이는 날이다
토끼
39년생 : 부드러운 태도가 관계를 살린다.
51년생 : 말은 곱게 하고 거리 두라
63년생 : 고민은 줄고 마음이 맑다
75년생 : 협력하면 성과가 커진다
87년생 : 집안 분위기가 한결 부드럽다
99년생 : 신뢰가 쌓여 일이 쉬워진다
용
40년생 : 균형을 잡으면 흐름이 안정된다.
52년생 : 지출 관리하면 마음이 든든하다
64년생 : 진행이 느려도 끝은 좋다
76년생 : 기회는 오니 결단을 내리라
88년생 : 큰 욕심은 접고 균형 잡아라
00년생 : 인연운이 좋아 기분이 산다
뱀
41년생 : 천천히 가면 결과가 보인다.
53년생 : 조급함은 구설로 이어진다
65년생 : 실속을 챙기면 안정된다
77년생 : 배려하면 관계가 살아난다
89년생 : 확인 없는 약속은 피하라
01년생 : 정리하면 막힌 숨이 트인다
말
42년생 : 여유가 흐름을 부드럽게 한다.
54년생 : 무리만 줄이면 편안해진다
66년생 : 흐름이 좋으니 밀고 가라
78년생 : 결정을 미루지 말고 정하라
90년생 : 평판이 오르니 말조심 하라
02년생 : 다툼은 양보로 끝내는 게 낫다
양
43년생 : 마음을 열면 길이 보인다.
55년생 : 의견차는 부드럽게 풀어라
67년생 : 마음을 열면 도움이 따른다
79년생 : 급하게 결론 내리지 마라
91년생 : 명예운이 올라 기운이 난다
03년생 : 꾸준히 하면 길이 난다
원숭이
44년생 : 담담함이 안정된 흐름을 만든다.
56년생 : 목표가 선명해 성과 난다
68년생 : 주관대로 하되 예의 지켜라
80년생 : 안정이 찾아와 마음이 놓인다
92년생 : 좋은 인연이 다가오는 날이다
04년생 : 피곤하면 멈추고 쉬어가라
닭
45년생 : 작은 점검이 실수를 막아준다.
57년생 : 말과 행동을 맞춰가라
69년생 : 새 기회가 오니 준비하라
81년생 : 진솔함이 신뢰를 키우는 날이다
93년생 : 순서대로 하면 일이 풀린다
05년생 : 성급함은 내려놓고 확인하라
개
46년생 : 여유를 지키면 하루가 편하다.
58년생 : 성과는 준비한 만큼 온다
70년생 : 무리한 약속은 줄여가라
82년생 : 인정받으니 마음이 든든하다
94년생 : 활력이 돌아 운이 따른다
06년생 : 쉬어가면 더 멀리 간다
돼지
47년생 : 욕심을 줄이면 마음이 놓인다.
59년생 : 흐름이 좋아 마음이 편하다
71년생 : 도움을 받으면 일이 쉬워진다
83년생 : 말다툼은 짧게 끝내라
95년생 : 기쁜 소식이 찾아올 수 있다
07년생 : 지출은 줄이고 저축을 늘리라
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