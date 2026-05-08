메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 9일

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-05-08 01:20
입력 2026-05-08 01:20
이미지 확대




36년생 : 차분한 정리가 운을 살린다.

48년생 : 작은 성과가 크게 이어진다

60년생 : 약속은 지키면 복이 온다

72년생 : 정리부터 하면 길이 열린다

84년생 : 마음이 풀리니 웃음이 난다

96년생 : 주변 말에 흔들리지 마라



37년생 : 느긋함이 실수를 줄여준다.

49년생 : 서두르면 실수만 늘어난다

61년생 : 도움받으니 부담이 줄어든다

73년생 : 차분히 밀면 결과가 난다

85년생 : 고집을 줄이면 관계가 산다

97년생 : 재물 흐름이 안정되는 날이다

호랑이

38년생 : 한걸음 쉬면 판단이 또렷하다.

50년생 : 마음 급해도 한 박자 쉬어라

62년생 : 과신은 줄이고 점검하라

74년생 : 뜻밖의 행운이 스치는 날이다

86년생 : 몸을 돌보면 마음도 편하다

98년생 : 노력한 대가가 보이는 날이다

토끼

39년생 : 부드러운 태도가 관계를 살린다.

51년생 : 말은 곱게 하고 거리 두라

63년생 : 고민은 줄고 마음이 맑다

75년생 : 협력하면 성과가 커진다

87년생 : 집안 분위기가 한결 부드럽다

99년생 : 신뢰가 쌓여 일이 쉬워진다



40년생 : 균형을 잡으면 흐름이 안정된다.

52년생 : 지출 관리하면 마음이 든든하다

64년생 : 진행이 느려도 끝은 좋다

76년생 : 기회는 오니 결단을 내리라

88년생 : 큰 욕심은 접고 균형 잡아라

00년생 : 인연운이 좋아 기분이 산다



41년생 : 천천히 가면 결과가 보인다.

53년생 : 조급함은 구설로 이어진다

65년생 : 실속을 챙기면 안정된다

77년생 : 배려하면 관계가 살아난다

89년생 : 확인 없는 약속은 피하라

01년생 : 정리하면 막힌 숨이 트인다



42년생 : 여유가 흐름을 부드럽게 한다.

54년생 : 무리만 줄이면 편안해진다

66년생 : 흐름이 좋으니 밀고 가라

78년생 : 결정을 미루지 말고 정하라

90년생 : 평판이 오르니 말조심 하라

02년생 : 다툼은 양보로 끝내는 게 낫다



43년생 : 마음을 열면 길이 보인다.

55년생 : 의견차는 부드럽게 풀어라

67년생 : 마음을 열면 도움이 따른다

79년생 : 급하게 결론 내리지 마라

91년생 : 명예운이 올라 기운이 난다

03년생 : 꾸준히 하면 길이 난다

원숭이

44년생 : 담담함이 안정된 흐름을 만든다.

56년생 : 목표가 선명해 성과 난다

68년생 : 주관대로 하되 예의 지켜라

80년생 : 안정이 찾아와 마음이 놓인다

92년생 : 좋은 인연이 다가오는 날이다

04년생 : 피곤하면 멈추고 쉬어가라



45년생 : 작은 점검이 실수를 막아준다.

57년생 : 말과 행동을 맞춰가라

69년생 : 새 기회가 오니 준비하라

81년생 : 진솔함이 신뢰를 키우는 날이다

93년생 : 순서대로 하면 일이 풀린다

05년생 : 성급함은 내려놓고 확인하라



46년생 : 여유를 지키면 하루가 편하다.

58년생 : 성과는 준비한 만큼 온다

70년생 : 무리한 약속은 줄여가라

82년생 : 인정받으니 마음이 든든하다

94년생 : 활력이 돌아 운이 따른다

06년생 : 쉬어가면 더 멀리 간다

돼지

47년생 : 욕심을 줄이면 마음이 놓인다.

59년생 : 흐름이 좋아 마음이 편하다

71년생 : 도움을 받으면 일이 쉬워진다

83년생 : 말다툼은 짧게 끝내라

95년생 : 기쁜 소식이 찾아올 수 있다

07년생 : 지출은 줄이고 저축을 늘리라
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기