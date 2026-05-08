[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 9일

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36년생 : 차분한 정리가 운을 살린다.48년생 : 작은 성과가 크게 이어진다60년생 : 약속은 지키면 복이 온다72년생 : 정리부터 하면 길이 열린다84년생 : 마음이 풀리니 웃음이 난다96년생 : 주변 말에 흔들리지 마라37년생 : 느긋함이 실수를 줄여준다.49년생 : 서두르면 실수만 늘어난다61년생 : 도움받으니 부담이 줄어든다73년생 : 차분히 밀면 결과가 난다85년생 : 고집을 줄이면 관계가 산다97년생 : 재물 흐름이 안정되는 날이다호랑이38년생 : 한걸음 쉬면 판단이 또렷하다.50년생 : 마음 급해도 한 박자 쉬어라62년생 : 과신은 줄이고 점검하라74년생 : 뜻밖의 행운이 스치는 날이다86년생 : 몸을 돌보면 마음도 편하다98년생 : 노력한 대가가 보이는 날이다토끼39년생 : 부드러운 태도가 관계를 살린다.51년생 : 말은 곱게 하고 거리 두라63년생 : 고민은 줄고 마음이 맑다75년생 : 협력하면 성과가 커진다87년생 : 집안 분위기가 한결 부드럽다99년생 : 신뢰가 쌓여 일이 쉬워진다40년생 : 균형을 잡으면 흐름이 안정된다.52년생 : 지출 관리하면 마음이 든든하다64년생 : 진행이 느려도 끝은 좋다76년생 : 기회는 오니 결단을 내리라88년생 : 큰 욕심은 접고 균형 잡아라00년생 : 인연운이 좋아 기분이 산다41년생 : 천천히 가면 결과가 보인다.53년생 : 조급함은 구설로 이어진다65년생 : 실속을 챙기면 안정된다77년생 : 배려하면 관계가 살아난다89년생 : 확인 없는 약속은 피하라01년생 : 정리하면 막힌 숨이 트인다42년생 : 여유가 흐름을 부드럽게 한다.54년생 : 무리만 줄이면 편안해진다66년생 : 흐름이 좋으니 밀고 가라78년생 : 결정을 미루지 말고 정하라90년생 : 평판이 오르니 말조심 하라02년생 : 다툼은 양보로 끝내는 게 낫다43년생 : 마음을 열면 길이 보인다.55년생 : 의견차는 부드럽게 풀어라67년생 : 마음을 열면 도움이 따른다79년생 : 급하게 결론 내리지 마라91년생 : 명예운이 올라 기운이 난다03년생 : 꾸준히 하면 길이 난다원숭이44년생 : 담담함이 안정된 흐름을 만든다.56년생 : 목표가 선명해 성과 난다68년생 : 주관대로 하되 예의 지켜라80년생 : 안정이 찾아와 마음이 놓인다92년생 : 좋은 인연이 다가오는 날이다04년생 : 피곤하면 멈추고 쉬어가라45년생 : 작은 점검이 실수를 막아준다.57년생 : 말과 행동을 맞춰가라69년생 : 새 기회가 오니 준비하라81년생 : 진솔함이 신뢰를 키우는 날이다93년생 : 순서대로 하면 일이 풀린다05년생 : 성급함은 내려놓고 확인하라46년생 : 여유를 지키면 하루가 편하다.58년생 : 성과는 준비한 만큼 온다70년생 : 무리한 약속은 줄여가라82년생 : 인정받으니 마음이 든든하다94년생 : 활력이 돌아 운이 따른다06년생 : 쉬어가면 더 멀리 간다돼지47년생 : 욕심을 줄이면 마음이 놓인다.59년생 : 흐름이 좋아 마음이 편하다71년생 : 도움을 받으면 일이 쉬워진다83년생 : 말다툼은 짧게 끝내라95년생 : 기쁜 소식이 찾아올 수 있다07년생 : 지출은 줄이고 저축을 늘리라