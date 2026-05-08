[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 8일

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36년생 : 차분한 시작이 하루를 살린다.48년생 : 말은 아끼고 흐름을 보라60년생 : 작은 기회도 놓치지 마라72년생 : 도움 손길이 닿는 날이다84년생 : 정리하면 마음이 가벼워진다96년생 : 꾸준함이 성과로 이어진다37년생 : 무리하지 않으면 일이 풀린다.49년생 : 협조가 성과를 키우는 날이다61년생 : 서두르지 말고 기본을 지켜라73년생 : 기분이 밝아져 일이 풀린다85년생 : 고집은 내려놓고 듣는 날이다97년생 : 한걸음씩 가면 답이 보인다호랑이38년생 : 작은 여유가 실수를 막아준다.50년생 : 작은 실수는 바로 고쳐라62년생 : 자신감은 좋되 과장은 말라74년생 : 기다리던 소식이 들릴 날이다86년생 : 무리만 줄이면 편안해진다98년생 : 노력한 만큼 보답이 따른다토끼39년생 : 부드러운 말이 운을 부른다.51년생 : 약속은 지키면 신뢰가 선다63년생 : 쉬어가도 괜찮은 흐름이다75년생 : 욕심을 줄이면 편안해진다87년생 : 마음이 차분해져 판단 선다99년생 : 대화로 풀면 길이 열린다40년생 : 욕심을 덜면 마음이 가벼워진다.52년생 : 지출은 줄이고 계획을 세워라64년생 : 기회가 오니 과감히 잡아라76년생 : 인연운이 좋아 기분이 산다88년생 : 진행은 더뎌도 성과는 난다00년생 : 욕심보다 균형이 먼저다41년생 : 천천히 가면 길이 더 분명하다.53년생 : 확인 없이 믿는 일은 피하라65년생 : 정리하면 새 흐름이 열린다77년생 : 한 번에 해결하려 들지 마라89년생 : 결단하면 일이 단숨에 풀린다01년생 : 마음을 낮추면 관계가 산다42년생 : 서두르지 않으면 일이 편하다.54년생 : 급하면 다툼이 생기기 쉽다66년생 : 겸손하면 더 큰 도움 온다78년생 : 좋은 평판이 쌓이는 날이다90년생 : 빠른 정리가 시간을 아낀다02년생 : 흐름이 좋아 기운이 오른다43년생 : 조용한 시간이 힘을 준다.55년생 : 꾸준함이 가장 큰 무기다67년생 : 성취감이 커져 힘이 난다79년생 : 조급함은 실수로 이어진다91년생 : 마음 열면 인연이 부드럽다03년생 : 의견차는 대화로 풀어가라원숭이44년생 : 한걸음 쉬면 흐름이 보인다.56년생 : 목표가 또렷해 성과 난다68년생 : 좋은 소식이 찾아오는 날이다80년생 : 생활이 안정되어 마음 놓인다92년생 : 주관을 세우고 흔들리지 마라04년생 : 피로가 쌓이니 쉬어가라45년생 : 작은 결단이 변화를 만든다.57년생 : 기회는 짧으니 바로 움직이라69년생 : 진심이 통하니 관계가 산다81년생 : 말실수만 줄이면 편하다93년생 : 새 계획을 세우면 길이 난다05년생 : 순서 지키면 일이 풀린다46년생 : 욕심을 줄이면 실속이 남는다.58년생 : 큰 성과는 준비에서 나온다70년생 : 과욕은 줄이고 실속 챙기라82년생 : 인정받을 일이 생기는 날이다94년생 : 컨디션이 좋아 운도 따른다06년생 : 휴식이 필요하니 속도 낮추라돼지47년생 : 담담함이 하루를 편하게 한다.59년생 : 기쁜 소식이 들릴 수 있다71년생 : 지출을 줄이면 마음이 편하다83년생 : 도움을 받으면 일이 쉬워진다95년생 : 좋은 흐름이 이어지는 날이다07년생 : 말다툼은 가볍게 넘겨라