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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 8일

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수정 2026-05-08 01:20
입력 2026-05-08 01:20
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36년생 : 차분한 시작이 하루를 살린다.

48년생 : 말은 아끼고 흐름을 보라

60년생 : 작은 기회도 놓치지 마라

72년생 : 도움 손길이 닿는 날이다

84년생 : 정리하면 마음이 가벼워진다

96년생 : 꾸준함이 성과로 이어진다



37년생 : 무리하지 않으면 일이 풀린다.

49년생 : 협조가 성과를 키우는 날이다

61년생 : 서두르지 말고 기본을 지켜라

73년생 : 기분이 밝아져 일이 풀린다

85년생 : 고집은 내려놓고 듣는 날이다

97년생 : 한걸음씩 가면 답이 보인다

호랑이

38년생 : 작은 여유가 실수를 막아준다.

50년생 : 작은 실수는 바로 고쳐라

62년생 : 자신감은 좋되 과장은 말라

74년생 : 기다리던 소식이 들릴 날이다

86년생 : 무리만 줄이면 편안해진다

98년생 : 노력한 만큼 보답이 따른다

토끼

39년생 : 부드러운 말이 운을 부른다.

51년생 : 약속은 지키면 신뢰가 선다

63년생 : 쉬어가도 괜찮은 흐름이다

75년생 : 욕심을 줄이면 편안해진다

87년생 : 마음이 차분해져 판단 선다

99년생 : 대화로 풀면 길이 열린다



40년생 : 욕심을 덜면 마음이 가벼워진다.

52년생 : 지출은 줄이고 계획을 세워라

64년생 : 기회가 오니 과감히 잡아라

76년생 : 인연운이 좋아 기분이 산다

88년생 : 진행은 더뎌도 성과는 난다

00년생 : 욕심보다 균형이 먼저다



41년생 : 천천히 가면 길이 더 분명하다.

53년생 : 확인 없이 믿는 일은 피하라

65년생 : 정리하면 새 흐름이 열린다

77년생 : 한 번에 해결하려 들지 마라

89년생 : 결단하면 일이 단숨에 풀린다

01년생 : 마음을 낮추면 관계가 산다



42년생 : 서두르지 않으면 일이 편하다.

54년생 : 급하면 다툼이 생기기 쉽다

66년생 : 겸손하면 더 큰 도움 온다

78년생 : 좋은 평판이 쌓이는 날이다

90년생 : 빠른 정리가 시간을 아낀다

02년생 : 흐름이 좋아 기운이 오른다



43년생 : 조용한 시간이 힘을 준다.

55년생 : 꾸준함이 가장 큰 무기다

67년생 : 성취감이 커져 힘이 난다

79년생 : 조급함은 실수로 이어진다

91년생 : 마음 열면 인연이 부드럽다

03년생 : 의견차는 대화로 풀어가라

원숭이

44년생 : 한걸음 쉬면 흐름이 보인다.

56년생 : 목표가 또렷해 성과 난다

68년생 : 좋은 소식이 찾아오는 날이다

80년생 : 생활이 안정되어 마음 놓인다

92년생 : 주관을 세우고 흔들리지 마라

04년생 : 피로가 쌓이니 쉬어가라



45년생 : 작은 결단이 변화를 만든다.

57년생 : 기회는 짧으니 바로 움직이라

69년생 : 진심이 통하니 관계가 산다

81년생 : 말실수만 줄이면 편하다

93년생 : 새 계획을 세우면 길이 난다

05년생 : 순서 지키면 일이 풀린다



46년생 : 욕심을 줄이면 실속이 남는다.

58년생 : 큰 성과는 준비에서 나온다

70년생 : 과욕은 줄이고 실속 챙기라

82년생 : 인정받을 일이 생기는 날이다

94년생 : 컨디션이 좋아 운도 따른다

06년생 : 휴식이 필요하니 속도 낮추라

돼지

47년생 : 담담함이 하루를 편하게 한다.

59년생 : 기쁜 소식이 들릴 수 있다

71년생 : 지출을 줄이면 마음이 편하다

83년생 : 도움을 받으면 일이 쉬워진다

95년생 : 좋은 흐름이 이어지는 날이다

07년생 : 말다툼은 가볍게 넘겨라
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