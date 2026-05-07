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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 7일

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수정 2026-05-07 01:21
입력 2026-05-07 01:21
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36년생 : 가벼운 산책이 기분을 살린다.

48년생 : 큰 기대는 줄이는 편이다.

60년생 : 형통한 기운이 스친다.

72년생 : 실수는 조심하라.

84년생 : 재물의 흐름을 살피라.

96년생 : 일이 무난히 풀리는 날이다.



37년생 : 차분한 하루가 안정감을 준다.

49년생 : 꾸준함이 답이다.

61년생 : 행운이 서서히 따른다.

73년생 : 재물이 풍요로운 날이다.

85년생 : 건강이 회복되는 흐름이다.

97년생 : 휴식을 취하라.

호랑이

38년생 : 한템포 쉬면 실수가 줄어든다.

50년생 : 작은 수입이 따른다.

62년생 : 금전운이 밝다.

74년생 : 새로운 인연을 경계하라.

86년생 : 일이 쉽게 풀리는 날이다.

98년생 : 호운이 되살아난다.

토끼

39년생 : 욕심을 줄이면 마음이 편하다.

51년생 : 욕심을 줄이라.

63년생 : 새 구상을 해도 무방하다.

75년생 : 구설을 조심하라.

87년생 : 신중함을 잊지 말라.

99년생 : 주관을 분명히 하라.



40년생 : 주변을 살피면 기회가 보인다.

52년생 : 아랫사람의 도움을 거절말라.

64년생 : 무리하지 말고 조절하라.

76년생 : 오해를 풀기 위해 힘쓰라.

88년생 : 컨디션을 조절하라.

00년생 : 견실함이 필요한 날이다.



41년생 : 조용히 집중하면 성과가 난다.

53년생 : 일이 수월히 진행된다.

65년생 : 행운이 가까이 있다.

77년생 : 안정이 우선이다.

89년생 : 활기가 도는 날이다.

01년생 : 기쁨이 따르는 흐름이다.



42년생 : 무리만 줄이면 편안해진다.

54년생 : 시비를 피하라.

66년생 : 몸과 마음이 편안하다.

78년생 : 구설을 조심하라.

90년생 : 자기 관리에 힘쓰라.

02년생 : 가정에 이익이 따른다.



43년생 : 여유로운 태도가 힘이 된다.

55년생 : 조급함을 버리라.

67년생 : 관재를 조심하라.

79년생 : 인내가 필요한 날이다.

91년생 : 변동의 기운이 있다.

03년생 : 웃음이 깃드는 흐름이다.

원숭이

44년생 : 작은 기쁨이 마음을 밝힌다.

56년생 : 가정에 좋은 소식이 있다.

68년생 : 기운이 밝아지는 날이다.

80년생 : 적극적으로 움직이라.

92년생 : 인내가 답이다.

04년생 : 투자는 신중히 하라.



45년생 : 담담함이 하루를 편하게 한다.

57년생 : 인연을 가려 사귀라.

69년생 : 이익이 늘어나는 날이다.

81년생 : 여유를 가지라.

93년생 : 서두르지 말라.

05년생 : 검토를 철저히 하라.



46년생 : 마음을 비우면 갈등이 줄어든다.

58년생 : 명예운이 따른다.

70년생 : 건강이 회복되는 흐름이다.

82년생 : 이동이 길하다.

94년생 : 마음의 여유를 가지라.

06년생 : 손실을 조심하라.

돼지

47년생 : 평온함이 하루를 지켜준다.

59년생 : 마음이 평온하다.

71년생 : 문서운이 따른다.

83년생 : 자신감을 가지라.

95년생 : 출발이 순조로운 날이다.

07년생 : 즐거움이 많다.
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