[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 7일

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 가벼운 산책이 기분을 살린다.48년생 : 큰 기대는 줄이는 편이다.60년생 : 형통한 기운이 스친다.72년생 : 실수는 조심하라.84년생 : 재물의 흐름을 살피라.96년생 : 일이 무난히 풀리는 날이다.37년생 : 차분한 하루가 안정감을 준다.49년생 : 꾸준함이 답이다.61년생 : 행운이 서서히 따른다.73년생 : 재물이 풍요로운 날이다.85년생 : 건강이 회복되는 흐름이다.97년생 : 휴식을 취하라.호랑이38년생 : 한템포 쉬면 실수가 줄어든다.50년생 : 작은 수입이 따른다.62년생 : 금전운이 밝다.74년생 : 새로운 인연을 경계하라.86년생 : 일이 쉽게 풀리는 날이다.98년생 : 호운이 되살아난다.토끼39년생 : 욕심을 줄이면 마음이 편하다.51년생 : 욕심을 줄이라.63년생 : 새 구상을 해도 무방하다.75년생 : 구설을 조심하라.87년생 : 신중함을 잊지 말라.99년생 : 주관을 분명히 하라.40년생 : 주변을 살피면 기회가 보인다.52년생 : 아랫사람의 도움을 거절말라.64년생 : 무리하지 말고 조절하라.76년생 : 오해를 풀기 위해 힘쓰라.88년생 : 컨디션을 조절하라.00년생 : 견실함이 필요한 날이다.41년생 : 조용히 집중하면 성과가 난다.53년생 : 일이 수월히 진행된다.65년생 : 행운이 가까이 있다.77년생 : 안정이 우선이다.89년생 : 활기가 도는 날이다.01년생 : 기쁨이 따르는 흐름이다.42년생 : 무리만 줄이면 편안해진다.54년생 : 시비를 피하라.66년생 : 몸과 마음이 편안하다.78년생 : 구설을 조심하라.90년생 : 자기 관리에 힘쓰라.02년생 : 가정에 이익이 따른다.43년생 : 여유로운 태도가 힘이 된다.55년생 : 조급함을 버리라.67년생 : 관재를 조심하라.79년생 : 인내가 필요한 날이다.91년생 : 변동의 기운이 있다.03년생 : 웃음이 깃드는 흐름이다.원숭이44년생 : 작은 기쁨이 마음을 밝힌다.56년생 : 가정에 좋은 소식이 있다.68년생 : 기운이 밝아지는 날이다.80년생 : 적극적으로 움직이라.92년생 : 인내가 답이다.04년생 : 투자는 신중히 하라.45년생 : 담담함이 하루를 편하게 한다.57년생 : 인연을 가려 사귀라.69년생 : 이익이 늘어나는 날이다.81년생 : 여유를 가지라.93년생 : 서두르지 말라.05년생 : 검토를 철저히 하라.46년생 : 마음을 비우면 갈등이 줄어든다.58년생 : 명예운이 따른다.70년생 : 건강이 회복되는 흐름이다.82년생 : 이동이 길하다.94년생 : 마음의 여유를 가지라.06년생 : 손실을 조심하라.돼지47년생 : 평온함이 하루를 지켜준다.59년생 : 마음이 평온하다.71년생 : 문서운이 따른다.83년생 : 자신감을 가지라.95년생 : 출발이 순조로운 날이다.07년생 : 즐거움이 많다.