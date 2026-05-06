[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 6일

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36년생 : 마음을 비우면 하루가 가볍다.48년생 : 일이 수월히 풀리는 흐름이다.60년생 : 자신감을 가지고 나아가라.72년생 : 마음가짐을 바로 세우라.84년생 : 바깥 활동이 이로운 날이다.96년생 : 새로운 일을 준비하라.37년생 : 느긋함이 좋은 흐름을 만든다.49년생 : 서두르지 말고 점검하라.61년생 : 가까운 이의 도움이 따른다.73년생 : 자신의 자리를 지켜라.85년생 : 분실과 손재를 조심하라.97년생 : 말과 행동을 단정히 하라.호랑이38년생 : 한발 쉬면 생각이 또렷해진다.50년생 : 도움을 주고받는 흐름이다.62년생 : 장기적인 계획이 유리하다.74년생 : 좋은 운이 들어오는 날이다.86년생 : 노력이 가장 큰 자산이다.98년생 : 너그러운 마음을 가지라.토끼39년생 : 조용한 기쁨이 하루를 채운다.51년생 : 작은 소득이 기쁨이다.63년생 : 경사로운 소식이 따른다.75년생 : 수익이 늘어나는 기운이다.87년생 : 명예가 회복되는 흐름이다.99년생 : 생활이 안정되는 때이다.40년생 : 마음을 낮추면 길이 보인다.52년생 : 과감한 결단이 필요한 날이다.64년생 : 오해는 곧 풀리는 흐름이다.76년생 : 한발 물러서면 유리하다.88년생 : 옳고 그름을 분별하라.00년생 : 사업의 기운이 살아난다.41년생 : 작은 실천이 큰 변화를 만든다.53년생 : 노력만이 답이다.65년생 : 새로운 일은 신중히 하라.77년생 : 재물운이 따르는 흐름이다.89년생 : 주관을 지켜 행동하라.01년생 : 결실을 확인하는 날이다.42년생 : 여유를 가지면 일이 부드럽다.54년생 : 안정을 먼저 택하라.66년생 : 뜻밖의 행운이 스친다.78년생 : 경솔한 행동을 삼가라.90년생 : 무리하지 말고 조절하라.02년생 : 새로운 길을 모색하라.43년생 : 휴식 속에서 답이 떠오른다.55년생 : 지친 마음을 돌보라.67년생 : 이동이 이로운 날이다.79년생 : 건강을 최우선으로 두라.91년생 : 재물의 기회가 따른다.03년생 : 익숙한 것을 지켜라.원숭이44년생 : 욕심을 덜면 마음이 편하다.56년생 : 실속이 채워지는 때이다.68년생 : 서두르지 말고 기다리라.80년생 : 가정이 안정되는 날이다.92년생 : 어려움이 해결되는 흐름이다.04년생 : 귀인의 기운이 따른다.45년생 : 담담함이 좋은 결과를 부른다.57년생 : 호운이 돌아오는 날이다.69년생 : 기쁜 소식이 들린다.81년생 : 가족을 먼저 챙기라.93년생 : 근심은 곧 옅어진다.05년생 : 느긋하게 준비하라.46년생 : 마음을 열면 관계가 부드럽다.58년생 : 일찍 휴식을 취하라.70년생 : 주변의 도움을 받는다.82년생 : 건강 관리에 힘쓰라.94년생 : 마음이 밝아지는 날이다.06년생 : 한발 물러서면 길하다.돼지47년생 : 욕심을 줄이면 하루가 편하다.59년생 : 감정을 절제하라.71년생 : 좋은 운이 들어오는 날이다.83년생 : 성급한 결정을 피하라.95년생 : 성과가 기대되는 흐름이다.07년생 : 존중을 받는 기운이다.