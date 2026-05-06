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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 6일

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수정 2026-05-06 00:24
입력 2026-05-06 00:24
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36년생 : 마음을 비우면 하루가 가볍다.

48년생 : 일이 수월히 풀리는 흐름이다.

60년생 : 자신감을 가지고 나아가라.

72년생 : 마음가짐을 바로 세우라.

84년생 : 바깥 활동이 이로운 날이다.

96년생 : 새로운 일을 준비하라.



37년생 : 느긋함이 좋은 흐름을 만든다.

49년생 : 서두르지 말고 점검하라.

61년생 : 가까운 이의 도움이 따른다.

73년생 : 자신의 자리를 지켜라.

85년생 : 분실과 손재를 조심하라.

97년생 : 말과 행동을 단정히 하라.

호랑이

38년생 : 한발 쉬면 생각이 또렷해진다.

50년생 : 도움을 주고받는 흐름이다.

62년생 : 장기적인 계획이 유리하다.

74년생 : 좋은 운이 들어오는 날이다.

86년생 : 노력이 가장 큰 자산이다.

98년생 : 너그러운 마음을 가지라.

토끼

39년생 : 조용한 기쁨이 하루를 채운다.

51년생 : 작은 소득이 기쁨이다.

63년생 : 경사로운 소식이 따른다.

75년생 : 수익이 늘어나는 기운이다.

87년생 : 명예가 회복되는 흐름이다.

99년생 : 생활이 안정되는 때이다.



40년생 : 마음을 낮추면 길이 보인다.

52년생 : 과감한 결단이 필요한 날이다.

64년생 : 오해는 곧 풀리는 흐름이다.

76년생 : 한발 물러서면 유리하다.

88년생 : 옳고 그름을 분별하라.

00년생 : 사업의 기운이 살아난다.



41년생 : 작은 실천이 큰 변화를 만든다.

53년생 : 노력만이 답이다.

65년생 : 새로운 일은 신중히 하라.

77년생 : 재물운이 따르는 흐름이다.

89년생 : 주관을 지켜 행동하라.

01년생 : 결실을 확인하는 날이다.



42년생 : 여유를 가지면 일이 부드럽다.

54년생 : 안정을 먼저 택하라.

66년생 : 뜻밖의 행운이 스친다.

78년생 : 경솔한 행동을 삼가라.

90년생 : 무리하지 말고 조절하라.

02년생 : 새로운 길을 모색하라.



43년생 : 휴식 속에서 답이 떠오른다.

55년생 : 지친 마음을 돌보라.

67년생 : 이동이 이로운 날이다.

79년생 : 건강을 최우선으로 두라.

91년생 : 재물의 기회가 따른다.

03년생 : 익숙한 것을 지켜라.

원숭이

44년생 : 욕심을 덜면 마음이 편하다.

56년생 : 실속이 채워지는 때이다.

68년생 : 서두르지 말고 기다리라.

80년생 : 가정이 안정되는 날이다.

92년생 : 어려움이 해결되는 흐름이다.

04년생 : 귀인의 기운이 따른다.



45년생 : 담담함이 좋은 결과를 부른다.

57년생 : 호운이 돌아오는 날이다.

69년생 : 기쁜 소식이 들린다.

81년생 : 가족을 먼저 챙기라.

93년생 : 근심은 곧 옅어진다.

05년생 : 느긋하게 준비하라.



46년생 : 마음을 열면 관계가 부드럽다.

58년생 : 일찍 휴식을 취하라.

70년생 : 주변의 도움을 받는다.

82년생 : 건강 관리에 힘쓰라.

94년생 : 마음이 밝아지는 날이다.

06년생 : 한발 물러서면 길하다.

돼지

47년생 : 욕심을 줄이면 하루가 편하다.

59년생 : 감정을 절제하라.

71년생 : 좋은 운이 들어오는 날이다.

83년생 : 성급한 결정을 피하라.

95년생 : 성과가 기대되는 흐름이다.

07년생 : 존중을 받는 기운이다.
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