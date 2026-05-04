[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 4일

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36년생 : 욕심 없는 마음이 진정한 복이로다.48년생 : 현상 유지를 단단히 하라.60년생 : 마음이 한결 편안한 흐름이다.72년생 : 시간의 여유를 먼저 만들라.84년생 : 순리를 따르면 복이 따른다.96년생 : 집안의 경사가 기쁜 날이다.37년생 : 작은 일에도 신중히 처신하는 것이 복이다.49년생 : 남의 일에는 나서지 말라.61년생 : 금전의 기회가 생기는 때이다.73년생 : 차분히 일을 밀고 가라.85년생 : 몸의 회복이 힘이 되는 날이다.97년생 : 주관대로 움직이면 길이 열린다.호랑이38년생 : 마음이 굳세어야 좋은 결과를 얻는다.50년생 : 새로운 길이 보이는 때이다.62년생 : 일이 쉽게 성사되는 날이다.74년생 : 근심이 와도 곧 지나가는 흐름이다.86년생 : 가까운 이의 도움이 크다.98년생 : 정도를 지키는 선택이 답이다.토끼39년생 : 친구와의 오해를 풀 좋은 기회이다.51년생 : 뜻밖의 금전운이 생기는 때이다.63년생 : 긍정의 시선이 필요한 날이다.75년생 : 바라는 일이 이루어지는 흐름이다.87년생 : 참는 태도가 이득이다.99년생 : 새 인연이 즐거움을 준다.40년생 : 희생이 있어야 큰 복이 따르는 법이다.52년생 : 이동이 마음을 가볍게 한다.64년생 : 작은 희생이 큰 복이다.76년생 : 안정이 우선인 날이다.88년생 : 좋은 인연이 다가오는 때이다.00년생 : 건강을 과신하지 말라.41년생 : 준비 부족이 실수를 부르니 점검하라.53년생 : 마음을 가라앉히고 정리하라.65년생 : 믿음을 쌓는 대화가 답이다.77년생 : 이익이 넉넉해지는 흐름이다.89년생 : 과감한 결단이 필요한 때이다.01년생 : 스트레스를 풀어내라.42년생 : 유대 관계를 돈독히 하면 도움이 온다.54년생 : 일이 일사천리로 풀리는 흐름이다.66년생 : 과장된 기대는 내려놓으라.78년생 : 애정의 기운이 따르는 날이다.90년생 : 뜻밖의 기회가 스치는 날이다.02년생 : 집안의 기운이 좋아지는 때이다.43년생 : 확장보다 내실을 다지는 때이다.55년생 : 목표를 향해 꾸준히 가라.67년생 : 휴식이 가장 좋은 선택이다.79년생 : 조용한 만남이 위로이다.91년생 : 속도를 늦추는 편이 낫다.03년생 : 큰 결정보다 점검이 답이다.원숭이44년생 : 괴로움은 잠깐이니 흔들리지 말아라.56년생 : 전진하면 성사가 가까운 날이다.68년생 : 돈의 관리를 현명히 하라.80년생 : 성실함이 인정을 부른다.92년생 : 도움을 받아 일이 풀린다.04년생 : 대인관계의 말을 아끼라.45년생 : 남과 충돌하지 않는 것이 오늘의 상책이다.57년생 : 가정에 기쁜 소식이 있다.69년생 : 자만심을 내려놓으라.81년생 : 조금만 더 참아내라.93년생 : 먼 일정은 유리한 흐름이다.05년생 : 관계의 매듭을 정성껏 풀라.46년생 : 이웃에게 베풀면 복이 되돌아온다.58년생 : 하는 일에 행운이 따른다.70년생 : 가까운 이와 길한 운이 있다.82년생 : 중립의 태도가 필요하다.94년생 : 안정을 취하는 편이 이롭다.06년생 : 마음의 안정을 먼저 찾으라.돼지47년생 : 조심스럽게 행동하면 복이 따른다.59년생 : 기다리던 기회가 찾아오는 날이다.71년생 : 평판이 좋아 칭찬이 따른다.83년생 : 끝마무리를 단단히 하라.95년생 : 결과가 좋아 마음이 놓인다.07년생 : 몸 관리가 우선인 때이다.