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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 4일

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수정 2026-05-04 02:52
입력 2026-05-04 02:52
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36년생 : 욕심 없는 마음이 진정한 복이로다.

48년생 : 현상 유지를 단단히 하라.

60년생 : 마음이 한결 편안한 흐름이다.

72년생 : 시간의 여유를 먼저 만들라.

84년생 : 순리를 따르면 복이 따른다.

96년생 : 집안의 경사가 기쁜 날이다.



37년생 : 작은 일에도 신중히 처신하는 것이 복이다.

49년생 : 남의 일에는 나서지 말라.

61년생 : 금전의 기회가 생기는 때이다.

73년생 : 차분히 일을 밀고 가라.

85년생 : 몸의 회복이 힘이 되는 날이다.

97년생 : 주관대로 움직이면 길이 열린다.

호랑이

38년생 : 마음이 굳세어야 좋은 결과를 얻는다.

50년생 : 새로운 길이 보이는 때이다.

62년생 : 일이 쉽게 성사되는 날이다.

74년생 : 근심이 와도 곧 지나가는 흐름이다.

86년생 : 가까운 이의 도움이 크다.

98년생 : 정도를 지키는 선택이 답이다.

토끼

39년생 : 친구와의 오해를 풀 좋은 기회이다.

51년생 : 뜻밖의 금전운이 생기는 때이다.

63년생 : 긍정의 시선이 필요한 날이다.

75년생 : 바라는 일이 이루어지는 흐름이다.

87년생 : 참는 태도가 이득이다.

99년생 : 새 인연이 즐거움을 준다.



40년생 : 희생이 있어야 큰 복이 따르는 법이다.

52년생 : 이동이 마음을 가볍게 한다.

64년생 : 작은 희생이 큰 복이다.

76년생 : 안정이 우선인 날이다.

88년생 : 좋은 인연이 다가오는 때이다.

00년생 : 건강을 과신하지 말라.



41년생 : 준비 부족이 실수를 부르니 점검하라.

53년생 : 마음을 가라앉히고 정리하라.

65년생 : 믿음을 쌓는 대화가 답이다.

77년생 : 이익이 넉넉해지는 흐름이다.

89년생 : 과감한 결단이 필요한 때이다.

01년생 : 스트레스를 풀어내라.



42년생 : 유대 관계를 돈독히 하면 도움이 온다.

54년생 : 일이 일사천리로 풀리는 흐름이다.

66년생 : 과장된 기대는 내려놓으라.

78년생 : 애정의 기운이 따르는 날이다.

90년생 : 뜻밖의 기회가 스치는 날이다.

02년생 : 집안의 기운이 좋아지는 때이다.



43년생 : 확장보다 내실을 다지는 때이다.

55년생 : 목표를 향해 꾸준히 가라.

67년생 : 휴식이 가장 좋은 선택이다.

79년생 : 조용한 만남이 위로이다.

91년생 : 속도를 늦추는 편이 낫다.

03년생 : 큰 결정보다 점검이 답이다.

원숭이

44년생 : 괴로움은 잠깐이니 흔들리지 말아라.

56년생 : 전진하면 성사가 가까운 날이다.

68년생 : 돈의 관리를 현명히 하라.

80년생 : 성실함이 인정을 부른다.

92년생 : 도움을 받아 일이 풀린다.

04년생 : 대인관계의 말을 아끼라.



45년생 : 남과 충돌하지 않는 것이 오늘의 상책이다.

57년생 : 가정에 기쁜 소식이 있다.

69년생 : 자만심을 내려놓으라.

81년생 : 조금만 더 참아내라.

93년생 : 먼 일정은 유리한 흐름이다.

05년생 : 관계의 매듭을 정성껏 풀라.



46년생 : 이웃에게 베풀면 복이 되돌아온다.

58년생 : 하는 일에 행운이 따른다.

70년생 : 가까운 이와 길한 운이 있다.

82년생 : 중립의 태도가 필요하다.

94년생 : 안정을 취하는 편이 이롭다.

06년생 : 마음의 안정을 먼저 찾으라.

돼지

47년생 : 조심스럽게 행동하면 복이 따른다.

59년생 : 기다리던 기회가 찾아오는 날이다.

71년생 : 평판이 좋아 칭찬이 따른다.

83년생 : 끝마무리를 단단히 하라.

95년생 : 결과가 좋아 마음이 놓인다.

07년생 : 몸 관리가 우선인 때이다.
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