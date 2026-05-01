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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 3일

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수정 2026-05-01 01:58
입력 2026-05-01 01:58
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36년생 : 쉬엄쉬엄 가도 목적지엔 닿느니라.

48년생 : 포기하지 말고 밀고 가라.

60년생 : 칭찬이 동력이 되는 날이다.

72년생 : 인정이 따르는 흐름이다.

84년생 : 자중하면 마음이 편한 날이다.

96년생 : 몸과 마음이 안정되는 때이다.



37년생 : 집안에 웃음이 넘치는 기운이다.

49년생 : 형편에 맞게 움직이라.

61년생 : 집안의 경사가 기쁨이다.

73년생 : 이해하며 한발 양보하라.

85년생 : 욕심을 덜면 재물이 따른다.

97년생 : 업무를 신중히 처리하라.

호랑이

38년생 : 뜻을 굳게 하면 아무것도 두렵지 않다.

50년생 : 서두르지 말고 정리하라.

62년생 : 일이 생각보다 쉽게 성사된다.

74년생 : 한 번 더 확인하는 날이다.

86년생 : 금전 다툼을 조심하라.

98년생 : 차분함이 운을 살리는 날이다.

토끼

39년생 : 새로운 일도 마다하지 않으면 길이 열린다.

51년생 : 꼼꼼함이 실수를 막는다.

63년생 : 인내심으로 차분히 하라.

75년생 : 주변 도움을 받으면 되돌아온다.

87년생 : 천천히 가는 것이 이득이다.

99년생 : 먼 일정은 줄이는 편이다.



40년생 : 인정받는 기운이 강하니 당당히 나서라.

52년생 : 재물운과 지출이 함께이다.

64년생 : 망설임이 후회를 부른다.

76년생 : 대화가 갈등을 푸는 열쇠이다.

88년생 : 뜻밖의 도움이 넘치는 날이다.

00년생 : 시비를 만들지 말라.



41년생 : 타인과의 거래는 꼼꼼히 살펴라.

53년생 : 마음의 여유를 가지라.

65년생 : 전화위복의 흐름이 있다.

77년생 : 고집을 내세우지 말라.

89년생 : 활기가 있으니 과감히 하라.

01년생 : 힘들어도 뜻을 지켜라.



42년생 : 경쟁자를 의식하기보다 자기 길을 가라.

54년생 : 결과가 좋아 기분이 밝다.

66년생 : 뜻밖의 기회가 따르는 날이다.

78년생 : 근면이 성공의 바탕이다.

90년생 : 작은 나눔이 큰 이득이다.

02년생 : 새 일을 도모해도 무방하다.



43년생 : 스포츠나 가벼운 산책이 기운을 살린다.

55년생 : 경쟁에서 유리한 흐름이다.

67년생 : 건강이 가장 큰 자산이다.

79년생 : 새로운 일이 기회가 된다.

91년생 : 좋은 결실이 맺히는 날이다.

03년생 : 한 가지에 집중하라.

원숭이

44년생 : 지출이 예상되니 미리 대비하라.

56년생 : 욕심이 화를 부를 수 있다.

68년생 : 흐름이 서서히 풀리는 날이다.

80년생 : 가족과 시간을 나누라.

92년생 : 맡은 일에 충실하라.

04년생 : 낙심 말고 인내하라.



45년생 : 신의를 지키면 복이 절로 따른다.

57년생 : 기다림보다 움직임이 답이다.

69년생 : 지나친 기대는 줄이라.

81년생 : 재물이 서서히 따르는 흐름이다.

93년생 : 새 시도도 괜찮은 날이다.

05년생 : 건강을 조금 더 챙기라.



46년생 : 경거망동하지 않으면 좋은 흐름이 온다.

58년생 : 좋은 흐름이 이어지는 날이다.

70년생 : 마음껏 움직여도 무방하다.

82년생 : 만족이 큰 기쁨이 되는 날이다.

94년생 : 새 시도가 힘이 되는 때이다.

06년생 : 현재 일에 충실하라.

돼지

47년생 : 안정을 취하면 기운이 회복되는 날이다.

59년생 : 양보의 미덕이 이익이다.

71년생 : 일을 꾸미기보다 정리하라.

83년생 : 한 번 더 살피는 날이다.

95년생 : 새 인연이 즐거움을 준다.

07년생 : 주변 말을 새겨들으라.
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