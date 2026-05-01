[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 2일

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36년생 : 지난 일을 돌아보며 지혜를 얻어라.48년생 : 마무리를 꼼꼼히 챙기라.60년생 : 욕심보다 균형을 택하라.72년생 : 이득이 생겨도 절제를 하라.84년생 : 노력의 결과가 따라오는 때이다.96년생 : 협조하면 길이 열리는 날이다.37년생 : 오랫동안 쌓아온 덕이 빛나는 날이다.49년생 : 건강 상태를 더 살피라.61년생 : 꾸준함이 성과로 이어진다.73년생 : 가정의 화목이 큰 복이다.85년생 : 투자보다 점검이 우선이다.97년생 : 행동으로 보여주는 날이다.호랑이38년생 : 경험에서 우러난 판단이 옳으니라.50년생 : 즐거움이 커지는 흐름이다.62년생 : 참는 태도가 이익이다.74년생 : 주변의 도움이 힘이 되는 날이다.86년생 : 지나친 계획은 줄이라.98년생 : 바라던 일이 성사되는 때이다.토끼39년생 : 가정의 평화가 무엇보다 소중한 날이다.51년생 : 변동이 이득으로 이어진다.63년생 : 말과 표정을 부드럽게 하라.75년생 : 겸손이 인기를 키우는 때이다.87년생 : 새 계획은 잠시 미루라.99년생 : 기쁜 일이 찾아오는 날이다.40년생 : 느긋이 기다리면 좋은 소식이 온다.52년생 : 우연한 만남이 기회이다.64년생 : 판단을 단단히 세워라.76년생 : 자신을 낮추는 지혜가 답이다.88년생 : 성과가 빛나는 하루이다.00년생 : 사람들의 신뢰가 모이는 때이다.41년생 : 욕심을 내려놓으면 마음이 가벼워진다.53년생 : 흐름이 점차 좋아지는 때이다.65년생 : 자기 생각을 분명히 하라.77년생 : 일이 매끈히 정리되는 날이다.89년생 : 다음 기회를 기다리는 편이다.01년생 : 자신감 있게 처리하라.42년생 : 여유로운 마음이 복을 부르는 날이다.54년생 : 말실수를 조심하라.66년생 : 여유가 오늘의 약이다.78년생 : 새로운 길을 조심히 밟아라.90년생 : 칭찬이 자신감을 키운다.02년생 : 긴장이 피로를 부르는 날이다.43년생 : 경제적인 어려움은 잠시이니 인내하라.55년생 : 기다림이 기회를 만든다.67년생 : 좋은 인연이 찾아오는 날이다.79년생 : 윗사람과 상의하라.91년생 : 가정의 분위기가 화목이다.03년생 : 경솔한 선택은 삼가라.원숭이44년생 : 재물이 들고 나는 흐름을 잘 살펴라.56년생 : 나눔이 운을 키우는 날이다.68년생 : 신용을 끝까지 지켜라.80년생 : 자녀의 기쁨이 따르는 때이다.92년생 : 매사에 신중함을 지키라.04년생 : 기대할 만한 소식이 있다.45년생 : 주변의 충고를 새겨들으면 이롭다.57년생 : 성실함에 보답이 따른다.69년생 : 주변 의견을 존중하라.81년생 : 순서대로 처리하라.93년생 : 건강의 균형을 챙기라.05년생 : 내일을 위해 정리하라.46년생 : 자신을 다스리는 자가 복을 누린다.58년생 : 상대 의견을 존중하라.70년생 : 순리에 맞춘 행동이 명예이다.82년생 : 뜻밖의 이익이 기대되는 때이다.94년생 : 무리한 고집은 내려놓으라.06년생 : 금전의 여유가 생기는 날이다.돼지47년생 : 오랜 친구와의 만남이 위로가 된다.59년생 : 가까운 곳에서 이익이 난다.71년생 : 누군가의 마음이 따뜻하다.83년생 : 가정의 화목이 행운이다.95년생 : 공연한 일에는 휘말리지 말라.07년생 : 큰 변화보다 실속이 답이다.