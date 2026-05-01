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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 1일

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수정 2026-05-01 01:57
입력 2026-05-01 01:57
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36년생 : 건강이 재산이니 몸을 아껴라.

48년생 : 여유를 잃지 말고 가라.

60년생 : 임기응변이 도움이 되는 때이다.

72년생 : 재물의 흐름을 살피라.

84년생 : 마음가짐이 성패의 열쇠이다.

96년생 : 일이 순조롭게 풀리는 날이다.



37년생 : 자녀의 소식이 힘이 되는 날이다.

49년생 : 조용히 지내면 무난한 흐름이다.

61년생 : 들어온 재운을 잘 살려라.

73년생 : 서두르지 말고 차분히 하라.

85년생 : 기쁜 소식이 들려오는 날이다.

97년생 : 가까운 이의 소식이 반갑다.

호랑이

38년생 : 오랜 인연에서 위로를 찾아라.

50년생 : 기복이 있어도 중심을 잡아라.

62년생 : 도움을 받는 기운이 강한 날이다.

74년생 : 조심스러운 행동이 이득이다.

86년생 : 새로운 길을 향해 나아가라.

98년생 : 새 인연이 행운의 실마리이다.

토끼

39년생 : 주변의 신뢰가 두터우니 믿고 맡겨라.

51년생 : 욕심을 줄이고 균형을 잡아라.

63년생 : 매매의 흐름이 유리한 날이다.

75년생 : 얻는 만큼 놓칠 수도 있는 날이다.

87년생 : 금전 거래는 분명히 하라.

99년생 : 노력한 만큼 소득이 따르는 때이다.



40년생 : 노력한 세월이 빛을 발하는 때이다.

52년생 : 추진하는 일에 탄력이 붙는다.

64년생 : 작은 기회를 놓치지 말라.

76년생 : 마음먹기 나름인 때이다.

88년생 : 도움을 받아 해결되는 날이다.

00년생 : 금전의 여유가 생기는 흐름이다.



41년생 : 잔잔히 흐르는 물이 멀리 가느니라.

53년생 : 뜻을 세웠다면 밀고 나가라.

65년생 : 집안의 분위기가 화목한 날이다.

77년생 : 금전의 숨통이 트이는 때이다.

89년생 : 정신을 바짝 차리고 움직이라.

01년생 : 어려움이 와도 크게 흔들림 없다.



42년생 : 가족과 함께하는 시간이 복이다.

54년생 : 처음은 막혀도 끝은 풀린다.

66년생 : 마무리를 단단히 짓는 날이다.

78년생 : 조급함을 내려놓고 가라.

90년생 : 작은 소득도 의미가 큰 날이다.

02년생 : 이웃을 도우면 덕이 된다.



43년생 : 이름이 빛나는 기운이 감도는 날이다.

55년생 : 귀인의 도움이 든든한 날이다.

67년생 : 생각대로 되니 마음이 편하다.

79년생 : 기다림이 필요한 흐름이다.

91년생 : 무리한 확장은 피하는 편이다.

03년생 : 지출을 줄이고 여유를 지켜라.

원숭이

44년생 : 조용히 안정을 취하는 것이 상책이다.

56년생 : 이동이 성과로 이어지는 날이다.

68년생 : 의심을 거두고 결단하라.

80년생 : 바라던 일이 손에 잡히는 때이다.

92년생 : 자신감이 운을 끌어오는 날이다.

04년생 : 무리한 단정은 피하고 살피라.



45년생 : 남의 일에 참견하면 손해가 따른다.

57년생 : 이득이 따르는 기쁜 날이다.

69년생 : 보람이 손에 남는 하루이다.

81년생 : 배우는 자세가 길을 연다.

93년생 : 조금만 더 노력하라.

05년생 : 순수한 마음을 지켜라.



46년생 : 새로운 꿈을 향해 한 발 내디뎌라.

58년생 : 상담과 거래가 성사되는 날이다.

70년생 : 기회를 놓치지 말고 잡아라.

82년생 : 성취가 곧 소득으로 이어진다.

94년생 : 바라던 소식이 이루어지는 때이다.

06년생 : 움직일수록 운이 살아난다.

돼지

47년생 : 고집을 꺾으면 길이 열리는 날이다.

59년생 : 쓸데없는 참견은 삼가라.

71년생 : 담백한 태도가 이득이다.

83년생 : 노력의 보람이 드러나는 날이다.

95년생 : 기쁨이 커지는 흐름이다.

07년생 : 몸의 리듬을 잘 맞추라.
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