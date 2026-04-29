[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 29일
수정 2026-04-29 01:04
입력 2026-04-29 01:04
세줄 요약
- 재물·성과운 강세, 쥐·용·돼지띠 호조
- 귀인·은인 도움, 소·닭·개띠 유리
- 겸손·분수·순서 지키면 운세 상승
쥐
48년생 : 재물이 넘쳐 투자운이 좋다.
60년생 : 부부 화합이 돋보인다.
72년생 : 하늘의 도움으로 기쁜 일이 있다.
84년생 : 큰 성과를 기대해도 좋다.
96년생 : 소문이 좋아 처신이 중요하다.
소
49년생 : 오늘은 전반적으로 운이 좋다.
61년생 : 겸손하면 인정을 받는다.
73년생 : 분수를 지키는 것이 중요하다.
85년생 : 은인의 도움이 따른다.
97년생 : 마음먹기에 따라 결과가 달라진다.
호랑이
50년생 : 자신 있게 추진하면 행운이 따른다.
62년생 : 믿는 사람과 상의하면 좋다.
74년생 : 조금만 참고 기다리면 된다.
86년생 : 일이 곧 풀린다.
98년생 : 순서를 지켜 해결하라.
토끼
51년생 : 많은 이득이 생긴다.
63년생 : 길운이 서서히 다가온다.
75년생 : 분수를 지키는 것이 좋다.
87년생 : 약속이 미뤄질 수 있다.
99년생 : 무리하지 않으면 횡재수가 있다.
용
52년생 : 누군가의 도움을 받는다.
64년생 : 모든 일이 형통한다.
76년생 : 경영하는 일이 잘 풀린다.
88년생 : 계획대로 추진된다.
00년생 : 재물이 풍요롭다.
뱀
53년생 : 귀한 인연을 만난다.
65년생 : 새로운 길이 열린다.
77년생 : 시간이 해결해 준다.
89년생 : 좋은 일만 이어진다.
01년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.
말
54년생 : 시간의 여유를 가지면 좋다.
66년생 : 고생 끝에 낙이 온다.
78년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.
90년생 : 웃음이 끊이지 않는다.
02년생 : 자기 것을 지키는 것이 중요하다.
양
55년생 : 목표를 정해 행동하라.
67년생 : 시간을 두고 정리하면 된다.
79년생 : 이동과 변동에 유리하다.
91년생 : 가족과 상의하면 해결된다.
03년생 : 한발 물러서면 행운이 따른다.
원숭이
56년생 : 신수가 태평하다.
68년생 : 여행이 길하다.
80년생 : 활기가 넘친다.
92년생 : 주관을 지키면 좋다.
04년생 : 인내할수록 열매가 크다.
닭
57년생 : 목표를 정해 움직여라.
69년생 : 베푼 만큼 소득이 따른다.
81년생 : 활기찬 하루다.
93년생 : 주변의 도움을 받는다.
05년생 : 근심거리가 해결된다.
개
58년생 : 귀인의 도움을 받는다.
70년생 : 즐거운 일이 생긴다.
82년생 : 뜻밖의 행운이 있다.
94년생 : 기분 좋은 소식이 있다.
06년생 : 하던 일을 계속하면 좋다.
돼지
59년생 : 협조하면 일이 잘 풀린다.
71년생 : 뜻대로 일이 진행된다.
83년생 : 도와줄 사람이 있다.
95년생 : 재물운이 왕성하다.
07년생 : 여유를 가지면 좋다.
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