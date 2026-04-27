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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 27일

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수정 2026-04-27 00:21
입력 2026-04-27 00:21
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48년생 : 기쁜 소식에 마음이 즐겁다.

60년생 : 사업운이 좋다.

72년생 : 문서 관계에 행운이 있다.

84년생 : 귀한 인연을 만난다.

96년생 : 좋은 기회가 찾아온다.



49년생 : 신수가 왕성하고 운이 좋다.

61년생 : 꼼꼼히 챙기면 득이 있다.

73년생 : 기쁜 일이 생긴다.

85년생 : 도움을 받아 일이 풀린다.

97년생 : 시비는 있어도 해결된다.

호랑이

50년생 : 욕심을 버리면 재물운이 따른다.

62년생 : 적극적으로 나서면 좋다.

74년생 : 일이 일사천리로 풀린다.

86년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.

98년생 : 신경 쓸 일은 잠시 있다.

토끼

51년생 : 인기와 신뢰를 얻는다.

63년생 : 길운이 서서히 들어온다.

75년생 : 일이 잘 추진된다.

87년생 : 매사가 순조롭다.

99년생 : 충돌은 있으나 해결된다.



52년생 : 때를 기다리면 행운이 있다.

64년생 : 부지런히 움직이면 성과가 크다.

76년생 : 계획대로 밀고 나가라.

88년생 : 분실 사고만 주의하라.

00년생 : 서서히 빛을 발한다.



53년생 : 이득 있는 하루다.

65년생 : 좋은 기회가 다가온다.

77년생 : 어려움 없이 순조롭다.

89년생 : 노력한 만큼 보람이 있다.

01년생 : 작은 횡재수가 있다.



54년생 : 많은 사람이 도와준다.

66년생 : 매사 순조롭게 흐른다.

78년생 : 가족 간 화합이 중요하다.

90년생 : 좋은 일이 시작된다.

02년생 : 뜻밖의 횡재가 있다.



55년생 : 노력하면 반드시 성공한다.

67년생 : 기쁜 소식이 있다.

79년생 : 애쓴 만큼 즐겁다.

91년생 : 일이 무난히 흘러간다.

03년생 : 귀한 운이 다가온다.

원숭이

56년생 : 재물운이 붙는다.

68년생 : 집안에 경사가 있다.

80년생 : 고민은 시간이 해결한다.

92년생 : 이름을 떨칠 운이다.

04년생 : 가정에 기쁜 일이 있다.



57년생 : 일이 순조롭게 풀린다.

69년생 : 운이 점차 호전된다.

81년생 : 은인의 도움이 있다.

93년생 : 먹을 복이 있다.

05년생 : 건강과 재물이 함께 오른다.



58년생 : 겸손하면 인기를 얻는다.

70년생 : 소망하던 일이 이루어진다.

82년생 : 기쁜 날을 맞는다.

94년생 : 친지와 화목하면 좋다.

06년생 : 재물운이 왕성하다.

돼지

59년생 : 성공을 향해 힘껏 나아간다.

71년생 : 문서에서 이득이 있다.

83년생 : 가정에 기쁜 일이 있다.

95년생 : 언행을 조심하면 좋다.

07년생 : 차분히 일을 풀어가라.
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