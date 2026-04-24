[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 25일

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48년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.60년생 : 한발 물러서면 오히려 이득이다.72년생 : 내일을 기다리는 것이 좋다.84년생 : 부지런히 움직이면 성과가 있다.96년생 : 개인적으로 축하받을 일이 있다.49년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.61년생 : 근심 걱정이 없다.73년생 : 작은 것이 쌓여 큰 성과가 된다.85년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.97년생 : 복이 충만해 신수가 좋다.호랑이50년생 : 꾀하는 일마다 이루어진다.62년생 : 복이 들어오는 날이다.74년생 : 근심이 사라지고 기쁜 일이 있다.86년생 : 금전운이 왕성하다.98년생 : 행운과 이득이 많은 하루다.토끼51년생 : 재물운이 좋다.63년생 : 몸과 마음이 편안하다.75년생 : 성공의 열쇠를 쥔다.87년생 : 모든 일이 뜻대로 흐른다.99년생 : 어려운 이웃을 돌보면 길하다.52년생 : 분수를 지키면 마음이 편하다.64년생 : 기쁜 일이 생긴다.76년생 : 우연히 돕는 사람이 나타난다.88년생 : 학업에 충실하면 득이 있다.00년생 : 매사 뜻대로 풀린다.53년생 : 좋은 운기가 흐른다.65년생 : 사업이 번창한다.77년생 : 조금만 참으면 큰 이익이 있다.89년생 : 행운과 이득이 많다.01년생 : 가족과 시간을 보내면 좋다.54년생 : 소망하던 일이 이루어진다.66년생 : 근심이 모두 풀린다.78년생 : 사람 관계에서 귀인을 만난다.90년생 : 건강에 신경 쓰면 좋다.02년생 : 만사형통의 흐름이다.55년생 : 타인에게 존경받는 하루다.67년생 : 윗사람에게 신임을 얻는다.79년생 : 횡재수가 있어 기쁨이 크다.91년생 : 기분이 즐겁고 만족스럽다.03년생 : 기쁜 소식을 듣는다.원숭이56년생 : 주변 사람의 도움이 크다.68년생 : 처음이 좋으면 끝도 좋다.80년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식이 있다.92년생 : 노력한 결실을 맺는다.04년생 : 수고의 대가가 크다.57년생 : 냉철한 판단이 필요하다.69년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수가 있다.81년생 : 좋은 소식이 따른다.93년생 : 안정을 취하는 것이 길하다.05년생 : 구하는 일마다 성사된다.58년생 : 나쁜 일이 오히려 전화위복이 된다.70년생 : 현재 상황에 만족하면 좋다.82년생 : 말보다 성실함이 길하다.94년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.06년생 : 생각지 못한 행운을 얻는다.돼지59년생 : 자신의 생각대로 일이 성사된다.71년생 : 도와줄 사람이 나타난다.83년생 : 시간 활용을 잘하면 이득이 있다.95년생 : 심신을 편안히 하면 좋다.07년생 : 기회를 놓치지 말아야 한다.