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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 25일

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수정 2026-04-24 03:02
입력 2026-04-24 03:02
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48년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.

60년생 : 한발 물러서면 오히려 이득이다.

72년생 : 내일을 기다리는 것이 좋다.

84년생 : 부지런히 움직이면 성과가 있다.

96년생 : 개인적으로 축하받을 일이 있다.



49년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.

61년생 : 근심 걱정이 없다.

73년생 : 작은 것이 쌓여 큰 성과가 된다.

85년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.

97년생 : 복이 충만해 신수가 좋다.

호랑이

50년생 : 꾀하는 일마다 이루어진다.

62년생 : 복이 들어오는 날이다.

74년생 : 근심이 사라지고 기쁜 일이 있다.

86년생 : 금전운이 왕성하다.

98년생 : 행운과 이득이 많은 하루다.

토끼

51년생 : 재물운이 좋다.

63년생 : 몸과 마음이 편안하다.

75년생 : 성공의 열쇠를 쥔다.

87년생 : 모든 일이 뜻대로 흐른다.

99년생 : 어려운 이웃을 돌보면 길하다.



52년생 : 분수를 지키면 마음이 편하다.

64년생 : 기쁜 일이 생긴다.

76년생 : 우연히 돕는 사람이 나타난다.

88년생 : 학업에 충실하면 득이 있다.

00년생 : 매사 뜻대로 풀린다.



53년생 : 좋은 운기가 흐른다.

65년생 : 사업이 번창한다.

77년생 : 조금만 참으면 큰 이익이 있다.

89년생 : 행운과 이득이 많다.

01년생 : 가족과 시간을 보내면 좋다.



54년생 : 소망하던 일이 이루어진다.

66년생 : 근심이 모두 풀린다.

78년생 : 사람 관계에서 귀인을 만난다.

90년생 : 건강에 신경 쓰면 좋다.

02년생 : 만사형통의 흐름이다.



55년생 : 타인에게 존경받는 하루다.

67년생 : 윗사람에게 신임을 얻는다.

79년생 : 횡재수가 있어 기쁨이 크다.

91년생 : 기분이 즐겁고 만족스럽다.

03년생 : 기쁜 소식을 듣는다.

원숭이

56년생 : 주변 사람의 도움이 크다.

68년생 : 처음이 좋으면 끝도 좋다.

80년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식이 있다.

92년생 : 노력한 결실을 맺는다.

04년생 : 수고의 대가가 크다.



57년생 : 냉철한 판단이 필요하다.

69년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수가 있다.

81년생 : 좋은 소식이 따른다.

93년생 : 안정을 취하는 것이 길하다.

05년생 : 구하는 일마다 성사된다.



58년생 : 나쁜 일이 오히려 전화위복이 된다.

70년생 : 현재 상황에 만족하면 좋다.

82년생 : 말보다 성실함이 길하다.

94년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.

06년생 : 생각지 못한 행운을 얻는다.

돼지

59년생 : 자신의 생각대로 일이 성사된다.

71년생 : 도와줄 사람이 나타난다.

83년생 : 시간 활용을 잘하면 이득이 있다.

95년생 : 심신을 편안히 하면 좋다.

07년생 : 기회를 놓치지 말아야 한다.
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