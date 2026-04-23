[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 23일
수정 2026-04-23 00:51
입력 2026-04-23 00:51
쥐
48년생 : 재복이 새로이 들어온다.
60년생 : 뜻밖의 횡재가 있다.
72년생 : 새로운 분위기에 잘 적응하라.
84년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
96년생 : 처신을 잘하면 명예를 얻는다.
소
49년생 : 만사가 형통하다.
61년생 : 즐거운 일이 생긴다.
73년생 : 금전운이 아주 좋다.
85년생 : 고생 끝에 낙이 온다.
97년생 : 남의 의견을 존중하는 것이 좋다.
호랑이
50년생 : 공명을 떨칠 운세다.
62년생 : 좋은 사람을 만나 대화를 나눈다.
74년생 : 부러울 것이 없는 하루다.
86년생 : 계획한 대로 운이 상승한다.
98년생 : 명예를 얻을 수 있다.
토끼
51년생 : 계획한 일이 성사된다.
63년생 : 모든 일에서 인정을 받는다.
75년생 : 기대한 일을 이룬다.
87년생 : 협동하면 성과가 크다.
99년생 : 능률이 오른다.
용
52년생 : 우연히 기쁜 일이 생긴다.
64년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.
76년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.
88년생 : 변화는 있으나 순리에 맡겨라.
00년생 : 모든 일에 이익이 생긴다.
뱀
53년생 : 만사형통이다.
65년생 : 금전에 이익이 있다.
77년생 : 자신감 있게 처리하라.
89년생 : 전화위복의 시기가 온다.
01년생 : 남의 말에 귀 기울이면 좋다.
말
54년생 : 지출을 줄이면 행운이 따른다.
66년생 : 집안에 경사가 넘친다.
78년생 : 하던 일을 추진함이 길하다.
90년생 : 하늘의 도움이 복을 부른다.
02년생 : 수고한 만큼 공이 있다.
양
55년생 : 개발에 전력을 다하면 좋다.
67년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.
79년생 : 가족의 도움이 크다.
91년생 : 친한 사람과 즐거운 하루다.
03년생 : 서서히 희망이 보인다.
원숭이
56년생 : 금전 거래에서 소득이 있다.
68년생 : 자신감만 있으면 성공한다.
80년생 : 대인 관계가 순조롭다.
92년생 : 기분이 나른하지만 평온하다.
04년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.
닭
57년생 : 이동이나 변동이 유리하다.
69년생 : 재물운이 크게 트인다.
81년생 : 하는 일에 최선을 다하라.
93년생 : 친지와 즐거움을 나눈다.
05년생 : 기분 좋은 일이 생긴다.
개
58년생 : 추진하는 일이 잘 성사된다.
70년생 : 바라던 일이 이루어진다.
82년생 : 조금 더 노력하면 성과가 크다.
94년생 : 공연한 걱정은 하지 마라.
06년생 : 처신을 잘하면 명예를 얻는다.
돼지
59년생 : 가족과 즐거운 시간을 보낸다.
71년생 : 만사형통하니 기쁨이 크다.
83년생 : 경사스러운 일이 생긴다.
95년생 : 행운이 들어온다.
07년생 : 현실에 만족하면 마음이 편하다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지