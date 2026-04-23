[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 23일

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48년생 : 재복이 새로이 들어온다.60년생 : 뜻밖의 횡재가 있다.72년생 : 새로운 분위기에 잘 적응하라.84년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.96년생 : 처신을 잘하면 명예를 얻는다.49년생 : 만사가 형통하다.61년생 : 즐거운 일이 생긴다.73년생 : 금전운이 아주 좋다.85년생 : 고생 끝에 낙이 온다.97년생 : 남의 의견을 존중하는 것이 좋다.호랑이50년생 : 공명을 떨칠 운세다.62년생 : 좋은 사람을 만나 대화를 나눈다.74년생 : 부러울 것이 없는 하루다.86년생 : 계획한 대로 운이 상승한다.98년생 : 명예를 얻을 수 있다.토끼51년생 : 계획한 일이 성사된다.63년생 : 모든 일에서 인정을 받는다.75년생 : 기대한 일을 이룬다.87년생 : 협동하면 성과가 크다.99년생 : 능률이 오른다.52년생 : 우연히 기쁜 일이 생긴다.64년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.76년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.88년생 : 변화는 있으나 순리에 맡겨라.00년생 : 모든 일에 이익이 생긴다.53년생 : 만사형통이다.65년생 : 금전에 이익이 있다.77년생 : 자신감 있게 처리하라.89년생 : 전화위복의 시기가 온다.01년생 : 남의 말에 귀 기울이면 좋다.54년생 : 지출을 줄이면 행운이 따른다.66년생 : 집안에 경사가 넘친다.78년생 : 하던 일을 추진함이 길하다.90년생 : 하늘의 도움이 복을 부른다.02년생 : 수고한 만큼 공이 있다.55년생 : 개발에 전력을 다하면 좋다.67년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.79년생 : 가족의 도움이 크다.91년생 : 친한 사람과 즐거운 하루다.03년생 : 서서히 희망이 보인다.원숭이56년생 : 금전 거래에서 소득이 있다.68년생 : 자신감만 있으면 성공한다.80년생 : 대인 관계가 순조롭다.92년생 : 기분이 나른하지만 평온하다.04년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.57년생 : 이동이나 변동이 유리하다.69년생 : 재물운이 크게 트인다.81년생 : 하는 일에 최선을 다하라.93년생 : 친지와 즐거움을 나눈다.05년생 : 기분 좋은 일이 생긴다.58년생 : 추진하는 일이 잘 성사된다.70년생 : 바라던 일이 이루어진다.82년생 : 조금 더 노력하면 성과가 크다.94년생 : 공연한 걱정은 하지 마라.06년생 : 처신을 잘하면 명예를 얻는다.돼지59년생 : 가족과 즐거운 시간을 보낸다.71년생 : 만사형통하니 기쁨이 크다.83년생 : 경사스러운 일이 생긴다.95년생 : 행운이 들어온다.07년생 : 현실에 만족하면 마음이 편하다.