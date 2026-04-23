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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 23일

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수정 2026-04-23 00:51
입력 2026-04-23 00:51
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48년생 : 재복이 새로이 들어온다.

60년생 : 뜻밖의 횡재가 있다.

72년생 : 새로운 분위기에 잘 적응하라.

84년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.

96년생 : 처신을 잘하면 명예를 얻는다.



49년생 : 만사가 형통하다.

61년생 : 즐거운 일이 생긴다.

73년생 : 금전운이 아주 좋다.

85년생 : 고생 끝에 낙이 온다.

97년생 : 남의 의견을 존중하는 것이 좋다.

호랑이

50년생 : 공명을 떨칠 운세다.

62년생 : 좋은 사람을 만나 대화를 나눈다.

74년생 : 부러울 것이 없는 하루다.

86년생 : 계획한 대로 운이 상승한다.

98년생 : 명예를 얻을 수 있다.

토끼

51년생 : 계획한 일이 성사된다.

63년생 : 모든 일에서 인정을 받는다.

75년생 : 기대한 일을 이룬다.

87년생 : 협동하면 성과가 크다.

99년생 : 능률이 오른다.



52년생 : 우연히 기쁜 일이 생긴다.

64년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.

76년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.

88년생 : 변화는 있으나 순리에 맡겨라.

00년생 : 모든 일에 이익이 생긴다.



53년생 : 만사형통이다.

65년생 : 금전에 이익이 있다.

77년생 : 자신감 있게 처리하라.

89년생 : 전화위복의 시기가 온다.

01년생 : 남의 말에 귀 기울이면 좋다.



54년생 : 지출을 줄이면 행운이 따른다.

66년생 : 집안에 경사가 넘친다.

78년생 : 하던 일을 추진함이 길하다.

90년생 : 하늘의 도움이 복을 부른다.

02년생 : 수고한 만큼 공이 있다.



55년생 : 개발에 전력을 다하면 좋다.

67년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

79년생 : 가족의 도움이 크다.

91년생 : 친한 사람과 즐거운 하루다.

03년생 : 서서히 희망이 보인다.

원숭이

56년생 : 금전 거래에서 소득이 있다.

68년생 : 자신감만 있으면 성공한다.

80년생 : 대인 관계가 순조롭다.

92년생 : 기분이 나른하지만 평온하다.

04년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.



57년생 : 이동이나 변동이 유리하다.

69년생 : 재물운이 크게 트인다.

81년생 : 하는 일에 최선을 다하라.

93년생 : 친지와 즐거움을 나눈다.

05년생 : 기분 좋은 일이 생긴다.



58년생 : 추진하는 일이 잘 성사된다.

70년생 : 바라던 일이 이루어진다.

82년생 : 조금 더 노력하면 성과가 크다.

94년생 : 공연한 걱정은 하지 마라.

06년생 : 처신을 잘하면 명예를 얻는다.

돼지

59년생 : 가족과 즐거운 시간을 보낸다.

71년생 : 만사형통하니 기쁨이 크다.

83년생 : 경사스러운 일이 생긴다.

95년생 : 행운이 들어온다.

07년생 : 현실에 만족하면 마음이 편하다.
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