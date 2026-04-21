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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 21일

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수정 2026-04-21 01:33
입력 2026-04-21 01:33
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48년생 : 좋은 일이 서서히 진행된다.

60년생 : 진솔한 마음으로 임하면 좋다.

72년생 : 때를 기다려 추진하는 것이 낫다.

84년생 : 가는 곳마다 인기가 높다.

96년생 : 도움 줄 사람을 기다리는 흐름이다.



49년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.

61년생 : 큰일을 성사해내는 운세다.

73년생 : 활기차게 행동하면 좋다.

85년생 : 좋은 일만 이어지는 날이다.

97년생 : 기회는 늘 있는 것이 아니니 신중하다.

호랑이

50년생 : 노력의 대가가 나타난다.

62년생 : 인기와 신뢰를 함께 얻는다.

74년생 : 복이 점차 다가온다.

86년생 : 몸과 마음이 모두 편안하다.

98년생 : 참고 견디면 웃는 날이 온다.

토끼

51년생 : 집안이 태평해 기분이 좋다.

63년생 : 기쁘고 편안한 하루다.

75년생 : 뜻밖의 재물을 얻게 된다.

87년생 : 가까운 사람에게서 소식이 있다.

99년생 : 계획에 밝은 미래가 보인다.



52년생 : 오랜만에 마음이 흐뭇하다.

64년생 : 재물이 생겨 기운이 산다.

76년생 : 형편이 점차 풀린다.

88년생 : 최선을 다하면 큰 소득이 있다.

00년생 : 기다리면 운이 따른다.



53년생 : 뜻한 바대로 이루어진다.

65년생 : 집안에 경사가 있다.

77년생 : 화합하면 큰 성과가 있다.

89년생 : 행동이 차분하면 길하다.

01년생 : 적은 투자로도 소득이 있다.



54년생 : 행운이 넘쳐 기쁜 하루다.

66년생 : 금전 거래를 철저히 하면 득이 있다.

78년생 : 자신의 실력을 발휘하기 좋다.

90년생 : 신수가 태평하다.

02년생 : 차분히 일을 풀어나가면 좋다.



55년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.

67년생 : 막혔던 일이 풀린다.

79년생 : 작은 희생이 있어도 복이 따른다.

91년생 : 일이 순조롭게 흐른다.

03년생 : 근심이 사라진다.

원숭이

56년생 : 차츰 운이 상승세를 탄다.

68년생 : 성실함이 인정을 부른다.

80년생 : 자기주장을 분명히 하면 좋다.

92년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

04년생 : 자신 있게 밀어붙이면 대길하다.



57년생 : 원하던 소원이 이루어진다.

69년생 : 겸손하면 칭찬이 따른다.

81년생 : 심신이 편안해 즐겁다.

93년생 : 침착하게 행동하는 것이 필요하다.

05년생 : 일이 잘 처리된다.



58년생 : 분수를 지키면 좋은 일이 있다.

70년생 : 건강만 챙기면 이득이 크다.

82년생 : 칭찬받을 일이 생긴다.

94년생 : 베풀면 반드시 행운이 따른다.

06년생 : 좋은 일이 거듭된다.

돼지

59년생 : 좋은 결과가 기다린다.

71년생 : 순서를 기다리면 행운이 있다.

83년생 : 가만히 있으면 횡재수가 따른다.

95년생 : 이제는 기다리면 된다.

07년생 : 성공의 길로 들어선다.
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