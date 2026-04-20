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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 20일

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수정 2026-04-20 00:44
입력 2026-04-20 00:44
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48년생 : 귀인의 도움을 많이 받는다.

60년생 : 지혜와 행운이 함께 따른다.

72년생 : 사업운이 좋은 날이다.

84년생 : 성실함이 인정을 부른다.

96년생 : 주변 사람 덕에 일이 성사된다.



49년생 : 재물과 인기가 함께 따른다.

61년생 : 운기가 서서히 풀린다.

73년생 : 행운이 천천히 찾아온다.

85년생 : 노력하는 만큼 이득이 있다.

97년생 : 이웃에게 베풀면 좋다.

호랑이

50년생 : 음양의 조화가 잘 맞는다.

62년생 : 좋은 결실을 맺는다.

74년생 : 반가운 손님을 만난다.

86년생 : 즐거운 하루가 된다.

98년생 : 도와주는 사람이 많다.

토끼

51년생 : 성공의 기회를 잡는다.

63년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.

75년생 : 재물운이 넘쳐 기쁘다.

87년생 : 마음의 안정을 찾는다.

99년생 : 언행을 조심하는 것이 좋다.



52년생 : 횡재수를 기대해도 된다.

64년생 : 소망하던 일이 해결된다.

76년생 : 재물이 생긴다.

88년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.

00년생 : 생활의 변화를 주면 좋다.



53년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.

65년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.

77년생 : 운세가 호전된다.

89년생 : 친구의 도움을 받는다.

01년생 : 근심이 사라진다.



54년생 : 집안에 경사가 생긴다.

66년생 : 소신을 분명히 하면 좋다.

78년생 : 운세가 차츰 좋아진다.

90년생 : 금전 거래에서 이득이 있다.

02년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.



55년생 : 느긋한 마음이 필요하다.

67년생 : 기대하던 일에 성과가 있다.

79년생 : 운이 좋게 작용한다.

91년생 : 모든 일이 해결된다.

03년생 : 기쁨이 넘치는 하루다.

원숭이

56년생 : 느긋한 마음이 성공을 부른다.

68년생 : 서두르면 손해다.

80년생 : 일찍 귀가하면 기쁜 일이 있다.

92년생 : 심신이 편안하다.

04년생 : 좋은 일이 생기는 날이다.



57년생 : 길운이 다가온다.

69년생 : 모든 일이 형통한다.

81년생 : 심신을 편안히 하라.

93년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

05년생 : 옛것을 지키면 득이 된다.



58년생 : 함께하면 성공한다.

70년생 : 일이 잘 진행된다.

82년생 : 적극적으로 나서도 좋다.

94년생 : 좋은 운이 들어온다.

06년생 : 인기가 상승한다.

돼지

59년생 : 우연히 행운이 따른다.

71년생 : 도움의 손길이 나타난다.

83년생 : 모든 일이 뜻대로 풀린다.

95년생 : 노력하면 보람이 있다.

07년생 : 전화위복의 기회가 있다.
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