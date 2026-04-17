[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 18일

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48년생 : 행운과 이득이 많이 발생한다.60년생 : 매사 순조롭게 흘러간다.72년생 : 서로 협조하면 길하다.84년생 : 이익이 있으니 노력하라.96년생 : 마무리에 신중하는 것이 좋다.49년생 : 귀인의 도움으로 소원을 이룬다.61년생 : 재물과 인기가 함께 따른다.73년생 : 노력이 성공의 지름길이다.85년생 : 반가운 손님을 만난다.97년생 : 가정이 화기애애하다.호랑이50년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.62년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.74년생 : 바라던 일이 성사된다.86년생 : 만족스러운 하루가 된다.98년생 : 신중히 하면 큰 이득이 있다.토끼51년생 : 기쁜 일이 생긴다.63년생 : 이동과 변동에서 이득이 있다.75년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.87년생 : 노력한 만큼 소득을 거둔다.99년생 : 윗사람에게 신임을 얻는다.52년생 : 일의 성과가 빛난다.64년생 : 자신을 낮추는 것이 오히려 좋다.76년생 : 임기응변으로 상황을 넘긴다.88년생 : 우연한 만남이 이루어진다.00년생 : 주변의 시선이 호의적이다.53년생 : 매사가 순조롭게 정리된다.65년생 : 운세가 차츰 호전된다.77년생 : 자신감 있게 처리하라.89년생 : 생각대로 밀고 나가면 좋다.01년생 : 다음 기회를 기다리는 것이 낫다.54년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.66년생 : 사람들로부터 칭찬을 듣는다.78년생 : 인내하면 큰 성과가 있다.90년생 : 여유를 가지는 것이 좋다.02년생 : 새로운 시도가 필요하다.55년생 : 생활과 가정이 화목하다.67년생 : 투자와 노력에 보답이 있다.79년생 : 윗사람과 상의하면 길하다.91년생 : 경솔한 행동은 삼가는 것이 좋다.03년생 : 좋은 사람을 만난다.원숭이56년생 : 자녀로 인한 기쁜 일이 있다.68년생 : 금전 지출은 조심하는 것이 좋다.80년생 : 횡재운이 있어 기대해도 된다.92년생 : 주변 정리에 신경 써라.04년생 : 생각지 않은 좋은 일이 생긴다.57년생 : 운수대통의 기운이 있다.69년생 : 자신감만 있으면 순조롭다.81년생 : 성실한 일에 보답이 있다.93년생 : 좋은 운이 들어온다.05년생 : 결과가 좋아 만족스럽다.58년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.70년생 : 기다림보다 움직임이 낫다.82년생 : 상대의 의견을 존중하라.94년생 : 매사가 순조롭다.06년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.돼지59년생 : 우연한 만남으로 이득을 본다.71년생 : 가까운 곳에 실속이 있다.83년생 : 누군가에게 감동을 받는다.95년생 : 집안이 화목하다.07년생 : 일이 순조롭게 풀린다.