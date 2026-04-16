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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 16일

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수정 2026-04-16 01:05
입력 2026-04-16 01:05
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48년생 : 생기가 가득한 하루다.

60년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.

72년생 : 하루가 즐겁겠다.

84년생 : 일이 잘 풀려 기쁨이 넘친다.

96년생 : 새로운 일을 해도 좋다.



49년생 : 행운이 많이 따른다.

61년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.

73년생 : 집안에 경사가 있겠다.

85년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.

97년생 : 주저 말고 전진하라.

호랑이

50년생 : 재물이 생긴다.

62년생 : 이득이 왕성해 기쁜 하루다.

74년생 : 느긋하게 모든 일을 준비하라.

86년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.

98년생 : 매사에 확실히 임하라.

토끼

51년생 : 귀인이 도와주니 대길하다.

63년생 : 금전 들어올 일이 생긴다.

75년생 : 친구로부터 기쁜 소식을 듣는다.

87년생 : 넉넉한 마음을 가지면 행운이 있다.

99년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.



52년생 : 뜻밖의 행운이 있다.

64년생 : 바쁜 만큼 이득도 많다.

76년생 : 겸손해야 인정을 받는다.

88년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.

00년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.



53년생 : 안 되는 일이 없는 즐거운 하루다.

65년생 : 일이 풀릴 것이다.

77년생 : 계획했던 일이 풀린다.

89년생 : 경제 사정에 맞추어 움직여라.

01년생 : 자신감 있게 노력하는 것이 좋다.



54년생 : 만사형통하고 흐름이 탄탄하다.

66년생 : 일이 꼬이나 곧 해결된다.

78년생 : 운이 조금씩 다가온다.

90년생 : 주변에서 인기가 올라간다.

02년생 : 노력의 대가를 받겠다.



55년생 : 집안에 좋은 일이 있겠다.

67년생 : 명예운이 강한 날이다.

79년생 : 계획대로 운이 상승한다.

91년생 : 협동하면 성과가 크겠다.

03년생 : 기다리던 소식을 듣겠다.

원숭이

56년생 : 마음대로 일이 풀린다.

68년생 : 마음의 안정을 찾는 것이 좋다.

80년생 : 하는 일마다 즐겁다.

92년생 : 천천히 추진하라.

04년생 : 결과는 좋으니 걱정하지 마라.



57년생 : 뿌린 만큼 소득이 있겠다.

69년생 : 몸 관리를 잘하면 운수가 대길하다.

81년생 : 기쁨이 넘치며 재수가 좋다.

93년생 : 더 열심히 하면 성과가 있다.

05년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.



58년생 : 운이 드디어 풀린다.

70년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.

82년생 : 만사형통이다.

94년생 : 뜻밖의 재물을 얻게 된다.

06년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

돼지

59년생 : 허세만 버리면 재물이 넘친다.

71년생 : 작은 일들은 성사된다.

83년생 : 자신 있게 일을 추진하라.

95년생 : 전진하면 득이 된다.

07년생 : 매사 뜻한 대로 이루어진다.
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