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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 15일

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수정 2026-04-14 23:51
입력 2026-04-14 23:51
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48년생 : 기쁨이 찾아와 마음이 난다.

60년생 : 주머니가 든든해 여유가 난다.

72년생 : 믿음으로 가정을 이끈다.

84년생 : 몸과 마음이 편안해진다.

96년생 : 일이 순조롭게 이어진다.



49년생 : 흐름이 순조로워 마음이 놓인다.

61년생 : 재물과 복이 가까이 온다.

73년생 : 노력과 투자를 아끼지 않는다.

85년생 : 다른 사람을 너무 믿지 마라.

97년생 : 신중함이 실수를 막는다.

호랑이

50년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

62년생 : 어려울 때 손길이 나타난다.

74년생 : 여러 사람이 힘을 보탠다.

86년생 : 마음을 나누면 한결 편하다.

98년생 : 생각보다 일이 잘 굴러간다.

토끼

51년생 : 이동과 변동이 이득이 된다.

63년생 : 고집을 줄이면 협조가 온다.

75년생 : 냉정한 판단이 운을 올린다.

87년생 : 재물 흐름이 크게 살아난다.

99년생 : 사람 관계가 즐겁게 풀린다.



52년생 : 작은 일이 매끈히 성사된다.

64년생 : 뜻대로 밀면 행운이 온다.

76년생 : 새 일이 시작되어 기운이 난다.

88년생 : 바쁜 하루가 될 수 있다.

00년생 : 협동하면 성과가 커진다.



53년생 : 친구가 힘이 되어준다.

65년생 : 주변 도움으로 일이 수월하다.

77년생 : 이득이 여기저기서 생긴다.

89년생 : 쉬어가면 흐름이 좋아진다.

01년생 : 만사가 시원히 풀린다.



54년생 : 복이 쌓여 마음이 든든하다.

66년생 : 일이 순조롭게 정리되어 간다.

78년생 : 한걸음 물러서면 더 편하다.

90년생 : 행복을 또렷이 느낀다.

02년생 : 재물 흐름이 좋아진다.



55년생 : 잠깐 쉬어가며 안정을 찾는다.

67년생 : 겸손하면 길운이 따른다.

79년생 : 적극성이 기회를 만든다.

91년생 : 수입이 서서히 늘어난다.

03년생 : 행동이 소득으로 이어진다.

원숭이

56년생 : 뜻밖의 기회가 들어온다.

68년생 : 막힘이 풀려 마음이 놓인다.

80년생 : 사업 흐름이 비교적 좋다.

92년생 : 원하는 대로 흘러간다.

04년생 : 결과가 좋아 걱정이 줄어든다.



57년생 : 운이 올라 계획이 잘 굴러간다.

69년생 : 노력하면 행운이 따라온다.

81년생 : 차분히 하면 이득이 난다.

93년생 : 이익을 나누면 복이 온다.

05년생 : 근심이 풀려 마음이 가볍다.



58년생 : 뜻하는 바는 크나 분수를 지켜야 한다.

70년생 : 도움을 받아 매듭이 잡힌다.

82년생 : 운이 오르며 흐름을 탄다.

94년생 : 소득이 늘어 기분이 난다.

06년생 : 인기가 올라 일이 수월하다.

돼지

59년생 : 아는 것이 힘이 된다.

71년생 : 뜻밖의 기회가 들어온다.

83년생 : 도움의 손길이 이어져 든든하다.

95년생 : 마음을 가라앉히면 복이 온다.

07년생 : 소신을 지키면 길이 열린다.
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