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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 13일

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수정 2026-04-13 01:32
입력 2026-04-13 01:32
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48년생 : 노력한 만큼 성과가 난다.

60년생 : 흐름이 좋아지며 막힘이 풀린다.

72년생 : 근심이 정리되어 마음이 편하다.

84년생 : 성공의 길이 한층 가까워진다.

96년생 : 운이 천천히 따라붙는다.



49년생 : 재물과 인기가 함께 오른다.

61년생 : 주변에서 인기가 살아난다.

73년생 : 도움을 받아 일이 수월하다.

85년생 : 추진한 일이 순조롭다.

97년생 : 생긴 재물로 주변을 돕는다.

호랑이

50년생 : 바라던 일이 조용히 이뤄진다.

62년생 : 재물이 들어와 마음이 든든하다.

74년생 : 생각대로 밀면 성과가 난다.

86년생 : 지갑이 두둑해 마음이 난다.

98년생 : 하루가 빠르게 지나간다.

토끼

51년생 : 성취가 커 소득도 늘어난다.

63년생 : 욕심을 줄이면 일도 순조롭다.

75년생 : 흐름이 서서히 좋아진다.

87년생 : 주변 도움으로 일이 풀린다.

99년생 : 집안 경사로 마음이 환하다.



52년생 : 적극성이 기회를 만든다.

64년생 : 이익이 늘어 마음이 든든하다.

76년생 : 건강은 조금 더 챙긴다.

88년생 : 작은 양보가 복을 만든다.

00년생 : 가정 화목에 마음이 편하다.



53년생 : 서두르지 않으면 복이 온다.

65년생 : 새 일이 다가와 흐름이 바뀐다.

77년생 : 투자와 노력은 아끼지 않는다.

89년생 : 도움을 받아 소원이 이뤄진다.

01년생 : 막힘이 풀려 마음이 놓인다.



54년생 : 부지런함이 행운을 부른다.

66년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

78년생 : 화해가 관계를 살린다.

90년생 : 즐거운 일이 생겨 마음이 난다.

02년생 : 이동이 좋은 흐름을 만든다.



55년생 : 분주해도 흐름은 좋다.

67년생 : 서두르면 기회가 잡힌다.

79년생 : 망설이면 손대지 않는 게 낫다.

91년생 : 도와줄 사람이 나타난다.

03년생 : 기회가 와서 손이 바빠진다.

원숭이

56년생 : 기회가 왔을 때 놓치지 않는다.

68년생 : 행동은 신중하게 다듬는다.

80년생 : 배려가 복을 불러온다.

92년생 : 이득이 늘어 기분이 난다.

04년생 : 좋은 일이 이어져 마음이 뜬다.



57년생 : 일이 풀려 기쁨이 돈다.

69년생 : 인내하면 성과가 커진다.

81년생 : 빛을 보는 흐름이 온다.

93년생 : 좋은 기운이 들어 마음이 난다.

05년생 : 가족들에게 인정받는다.



58년생 : 작은 양보가 복을 만든다.

70년생 : 최선을 다하면 소득이 커진다.

82년생 : 금전 흐름이 올라간다.

94년생 : 도움을 받아 일이 풀린다.

06년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

돼지

59년생 : 우연한 행운이 찾아온다.

71년생 : 쉬어가면 기분이 좋아진다.

83년생 : 생활이 풍요로워 마음이 놓인다.

95년생 : 변동이 오히려 유리하다.

07년생 : 누군가가 마음을 따뜻하게 한다.
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