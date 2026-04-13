[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 13일
수정 2026-04-13 01:32
입력 2026-04-13 01:32
쥐
48년생 : 노력한 만큼 성과가 난다.
60년생 : 흐름이 좋아지며 막힘이 풀린다.
72년생 : 근심이 정리되어 마음이 편하다.
84년생 : 성공의 길이 한층 가까워진다.
96년생 : 운이 천천히 따라붙는다.
소
49년생 : 재물과 인기가 함께 오른다.
61년생 : 주변에서 인기가 살아난다.
73년생 : 도움을 받아 일이 수월하다.
85년생 : 추진한 일이 순조롭다.
97년생 : 생긴 재물로 주변을 돕는다.
호랑이
50년생 : 바라던 일이 조용히 이뤄진다.
62년생 : 재물이 들어와 마음이 든든하다.
74년생 : 생각대로 밀면 성과가 난다.
86년생 : 지갑이 두둑해 마음이 난다.
98년생 : 하루가 빠르게 지나간다.
토끼
51년생 : 성취가 커 소득도 늘어난다.
63년생 : 욕심을 줄이면 일도 순조롭다.
75년생 : 흐름이 서서히 좋아진다.
87년생 : 주변 도움으로 일이 풀린다.
99년생 : 집안 경사로 마음이 환하다.
용
52년생 : 적극성이 기회를 만든다.
64년생 : 이익이 늘어 마음이 든든하다.
76년생 : 건강은 조금 더 챙긴다.
88년생 : 작은 양보가 복을 만든다.
00년생 : 가정 화목에 마음이 편하다.
뱀
53년생 : 서두르지 않으면 복이 온다.
65년생 : 새 일이 다가와 흐름이 바뀐다.
77년생 : 투자와 노력은 아끼지 않는다.
89년생 : 도움을 받아 소원이 이뤄진다.
01년생 : 막힘이 풀려 마음이 놓인다.
말
54년생 : 부지런함이 행운을 부른다.
66년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.
78년생 : 화해가 관계를 살린다.
90년생 : 즐거운 일이 생겨 마음이 난다.
02년생 : 이동이 좋은 흐름을 만든다.
양
55년생 : 분주해도 흐름은 좋다.
67년생 : 서두르면 기회가 잡힌다.
79년생 : 망설이면 손대지 않는 게 낫다.
91년생 : 도와줄 사람이 나타난다.
03년생 : 기회가 와서 손이 바빠진다.
원숭이
56년생 : 기회가 왔을 때 놓치지 않는다.
68년생 : 행동은 신중하게 다듬는다.
80년생 : 배려가 복을 불러온다.
92년생 : 이득이 늘어 기분이 난다.
04년생 : 좋은 일이 이어져 마음이 뜬다.
닭
57년생 : 일이 풀려 기쁨이 돈다.
69년생 : 인내하면 성과가 커진다.
81년생 : 빛을 보는 흐름이 온다.
93년생 : 좋은 기운이 들어 마음이 난다.
05년생 : 가족들에게 인정받는다.
개
58년생 : 작은 양보가 복을 만든다.
70년생 : 최선을 다하면 소득이 커진다.
82년생 : 금전 흐름이 올라간다.
94년생 : 도움을 받아 일이 풀린다.
06년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.
돼지
59년생 : 우연한 행운이 찾아온다.
71년생 : 쉬어가면 기분이 좋아진다.
83년생 : 생활이 풍요로워 마음이 놓인다.
95년생 : 변동이 오히려 유리하다.
07년생 : 누군가가 마음을 따뜻하게 한다.
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