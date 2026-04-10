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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 12일

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수정 2026-04-10 01:31
입력 2026-04-10 01:31
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48년생 : 소득이 늘어 마음이 든든하다.

60년생 : 희망이 보여 기운이 난다.

72년생 : 도움의 손길이 가까이 온다.

84년생 : 고집을 내려두면 운이 열린다.

96년생 : 하는 일마다 흐름이 좋다.



49년생 : 적극성이 길을 연다.

61년생 : 바른 길이 결국 이득이 된다.

73년생 : 문서에서 이익이 난다.

85년생 : 적응하면 행운이 붙는다.

97년생 : 중요한 일이 곧 풀린다.

호랑이

50년생 : 작은 소득이 쌓여 든든하다.

62년생 : 매사에 복병이 숨어있다.

74년생 : 근심이 풀려 마음이 편하다.

86년생 : 자신감을 키우면 순조롭다.

98년생 : 집안에 경사 기운이 돈다.

토끼

51년생 : 이동에 좋은 흐름이 따른다.

63년생 : 이익이 생겨 마음이 놓인다.

75년생 : 소신을 분명히 드러낸다.

87년생 : 꿈이 클수록 얻는 것도 크다.

99년생 : 재물 기운이 살아난다.



52년생 : 새 도전이 기회를 만든다.

64년생 : 여유가 판단을 돕는다.

76년생 : 포기하지 않으면 길이 열린다.

88년생 : 천천히 가도 얻는 것이 크다.

00년생 : 계획대로 흐름이 오른다.



53년생 : 노력의 보답을 받게 된다.

65년생 : 솔직함이 좋은 결과를 만든다.

77년생 : 명예와 행운이 함께 온다.

89년생 : 즐거운 일이 생겨 마음이 난다.

01년생 : 기운이 좋아 하루가 밝다.



54년생 : 이름을 알릴 기회가 온다.

66년생 : 꼼꼼함이 실수를 막는다.

78년생 : 바라던 바가 이뤄진다.

90년생 : 생기가 돌아 이득이 늘어난다.

02년생 : 먼 이동은 줄이는 게 낫다.



55년생 : 일에 좋은 기운이 붙는다.

67년생 : 위기가 기회로 바뀐다.

79년생 : 귀인 도움으로 숨이 트인다.

91년생 : 손길 닿는 도움을 기대한다.

03년생 : 재물 기운에 조급함을 줄인다.

원숭이

56년생 : 기다리던 소식이 온다.

68년생 : 집안이 화평해 마음이 놓인다.

80년생 : 뜻대로 풀려 기분이 난다.

92년생 : 운수가 좋아 흐름을 탄다.

04년생 : 재물 기운이 살아난다.



57년생 : 도움을 받아 어려움이 풀린다.

69년생 : 기다림 끝에 흐름이 온다.

81년생 : 친구 소식이 마음을 띄운다.

93년생 : 계획대로 밀면 성과가 난다.

05년생 : 기쁨이 넘쳐 하루가 밝다.



58년생 : 뜻을 펼치기엔 조금 답답하다.

70년생 : 남 말을 새겨들으면 득을 본다.

82년생 : 성실함이 도움을 부른다.

94년생 : 변화를 주면 기분이 바뀐다.

06년생 : 적극 처리하면 일이 풀린다.

돼지

59년생 : 도움을 받아 소망에 닿는다.

71년생 : 웃어른 공경이 복을 만든다.

83년생 : 새 인연이 즐거움을 준다.

95년생 : 수입이 좋아져 베풂이 커진다.

07년생 : 생각보다 쉽게 성사된다.
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