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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 11일

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수정 2026-04-10 01:30
입력 2026-04-10 01:30
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48년생 : 뜻한 바가 자연스레 이뤄진다.

60년생 : 행운 기운이 가까이 다가온다.

72년생 : 반가운 일이 생겨 기대가 오른다.

84년생 : 기다리던 소식이 들려온다.

96년생 : 피곤해도 흐름은 나쁘지 않다.



49년생 : 재물 흐름이 좋아 마음이 든든하다.

61년생 : 용기를 내면 길이 열린다.

73년생 : 좋은 기회를 놓치지 않는다.

85년생 : 바쁜 만큼 이득이 따라온다.

97년생 : 만족감이 남는 하루가 된다.

호랑이

50년생 : 집안 분위기가 화평해진다.

62년생 : 수익이 늘어 하루가 풍족하다.

74년생 : 자신감이 성과로 이어진다.

86년생 : 인기가 올라 기운이 산다.

98년생 : 조금 참으면 이익이 커진다.

토끼

51년생 : 때를 지키면 성과가 난다.

63년생 : 여기저기서 이득이 생긴다.

75년생 : 도움의 손길이 찾아와 든든하다.

87년생 : 경사로 마음이 환해진다.

99년생 : 큰 어려움 없이 순조롭다.



52년생 : 오해가 풀리며 운이 열린다.

64년생 : 만남이 즐거움으로 이어진다.

76년생 : 차분히 하면 명예가 따른다.

88년생 : 기분 좋은 일이 자주 생긴다.

00년생 : 있는 그대로가 가장 편하다.



53년생 : 자신 있게 밀면 길이 열린다.

65년생 : 한걸음 물러서면 더 유리하다.

77년생 : 서두르지 않으면 복이 온다.

89년생 : 일이 시원하게 이어져 간다.

01년생 : 편안히 기다리면 답이 온다.



54년생 : 참고 넘기면 이익이 남는다.

66년생 : 기회가 왔을 때 붙잡는다.

78년생 : 성과가 보여 칭찬을 받는다.

90년생 : 작은 꾸준함이 복을 만든다.

02년생 : 화합하면 도움을 얻는다.



55년생 : 좋은 기회는 놓치지 않는다.

67년생 : 사람들이 따라줘 흐름이 좋다.

79년생 : 적극성이 길을 연다.

91년생 : 재물 기운이 살아난다.

03년생 : 신중함이 금전 이익을 만든다.

원숭이

56년생 : 생각한 대로 성사된다.

68년생 : 새 인연이 찾아와 기분이 난다.

80년생 : 천천히 가면 더 유리하다.

92년생 : 바깥 활동이 흐름을 돕는다.

04년생 : 오해가 풀리며 길이 열린다.



57년생 : 재물 기운이 서서히 다가온다.

69년생 : 가족 화합에 마음을 둔다.

81년생 : 즐거움이 남는 하루가 된다.

93년생 : 도움을 받아 일이 정리된다.

05년생 : 옛것을 지키면 득이 된다.



58년생 : 움직이면 마음이 안정된다.

70년생 : 맡은 일에 충실함이 답이다.

82년생 : 확실히 움직이면 성과가 난다.

94년생 : 존경을 받는 일이 생긴다.

06년생 : 생각보다 쉽게 성사된다.

돼지

59년생 : 근심이 걷혀 마음이 가볍다.

71년생 : 잠시 안정을 우선한다.

83년생 : 소득은 적어도 희망은 남는다.

95년생 : 서두르지 않으면 풀린다.

07년생 : 성실함이 인정으로 돌아온다.
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