[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 10일

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48년생 : 남의 말을 새겨들으면 득을 본다.60년생 : 칭찬에 마음이 한결 밝다.72년생 : 건강을 챙기면 걱정이 줄어든다.84년생 : 자신감이 성과로 이어진다.96년생 : 소신을 지키면 길이 열린다.49년생 : 기회는 다시 와 마음이 놓인다.61년생 : 근심이 걷혀 숨이 트인다.73년생 : 도움을 받는 흐름이 강하다.85년생 : 느긋함이 화를 막는다.97년생 : 기다리면 운이 따른다.호랑이50년생 : 순서를 지키면 복이 온다.62년생 : 하는 일이 즐거워 마음이 난다.74년생 : 새 흐름이 들어와 바뀐다.86년생 : 명예 기운이 강해진다.98년생 : 겸손이 운을 더 키운다.토끼51년생 : 일에 좋은 기운이 붙는다.63년생 : 하루가 든든히 채워진다.75년생 : 거래에서 기회가 따른다.87년생 : 축하받을 일이 생긴다.99년생 : 집안 분위기가 화평해진다.52년생 : 애쓴 만큼 소득이 따라온다.64년생 : 마음을 넓히면 편해진다.76년생 : 신수가 좋아 기회가 온다.88년생 : 몸과 마음이 한결 편하다.00년생 : 자신감이 이득으로 이어진다.53년생 : 반가운 만남이 기운을 준다.65년생 : 금전 흐름이 든든해진다.77년생 : 자중하면 더 멀리 간다.89년생 : 노력한 만큼 성과가 난다.01년생 : 근심이 걷혀 마음이 밝다.54년생 : 최선을 다하면 길이 열린다.66년생 : 활기가 돌아 하루가 산다.78년생 : 운이 열려 이득이 늘어난다.90년생 : 한걸음 물러서면 편해진다.02년생 : 기다리면 흐름이 좋아진다.55년생 : 운이 열려 이득이 커진다.67년생 : 좋은 기운이 가까이 온다.79년생 : 마무리를 잘하면 편해진다.91년생 : 참으면 웃을 날이 온다.03년생 : 정신없이 바빠도 보람이 남는다.원숭이56년생 : 운이 올라 일이 잘 풀린다.68년생 : 느긋함이 실수를 줄인다.80년생 : 꾸준함이 큰 복을 부른다.92년생 : 맡겨두면 일이 가볍다.04년생 : 성취가 이어져 기운이 난다.57년생 : 아랫사람과 상의하여 결정하라.69년생 : 관계에 신경을 쓰면 편하다.81년생 : 움직이면 흐름이 열린다.93년생 : 재물 기운이 따라온다.05년생 : 노력한 만큼 보답이 온다.58년생 : 작은 일도 정성을 다한다.70년생 : 만사가 원만히 풀려 간다.82년생 : 약속을 지키면 복이 따른다.94년생 : 이득이 많지 않아 성취감 작다.06년생 : 경사로 마음이 한결 밝다.돼지59년생 : 신념을 지키면 성과가 난다.71년생 : 남 일 간섭은 줄이는 게 낫다.83년생 : 움직이면 길이 더 빨리 열린다.95년생 : 잃어도 얻는 것이 남는다.07년생 : 재물과 인기가 함께 오른다.