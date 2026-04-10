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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 10일

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수정 2026-04-10 01:30
입력 2026-04-10 01:30
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48년생 : 남의 말을 새겨들으면 득을 본다.

60년생 : 칭찬에 마음이 한결 밝다.

72년생 : 건강을 챙기면 걱정이 줄어든다.

84년생 : 자신감이 성과로 이어진다.

96년생 : 소신을 지키면 길이 열린다.



49년생 : 기회는 다시 와 마음이 놓인다.

61년생 : 근심이 걷혀 숨이 트인다.

73년생 : 도움을 받는 흐름이 강하다.

85년생 : 느긋함이 화를 막는다.

97년생 : 기다리면 운이 따른다.

호랑이

50년생 : 순서를 지키면 복이 온다.

62년생 : 하는 일이 즐거워 마음이 난다.

74년생 : 새 흐름이 들어와 바뀐다.

86년생 : 명예 기운이 강해진다.

98년생 : 겸손이 운을 더 키운다.

토끼

51년생 : 일에 좋은 기운이 붙는다.

63년생 : 하루가 든든히 채워진다.

75년생 : 거래에서 기회가 따른다.

87년생 : 축하받을 일이 생긴다.

99년생 : 집안 분위기가 화평해진다.



52년생 : 애쓴 만큼 소득이 따라온다.

64년생 : 마음을 넓히면 편해진다.

76년생 : 신수가 좋아 기회가 온다.

88년생 : 몸과 마음이 한결 편하다.

00년생 : 자신감이 이득으로 이어진다.



53년생 : 반가운 만남이 기운을 준다.

65년생 : 금전 흐름이 든든해진다.

77년생 : 자중하면 더 멀리 간다.

89년생 : 노력한 만큼 성과가 난다.

01년생 : 근심이 걷혀 마음이 밝다.



54년생 : 최선을 다하면 길이 열린다.

66년생 : 활기가 돌아 하루가 산다.

78년생 : 운이 열려 이득이 늘어난다.

90년생 : 한걸음 물러서면 편해진다.

02년생 : 기다리면 흐름이 좋아진다.



55년생 : 운이 열려 이득이 커진다.

67년생 : 좋은 기운이 가까이 온다.

79년생 : 마무리를 잘하면 편해진다.

91년생 : 참으면 웃을 날이 온다.

03년생 : 정신없이 바빠도 보람이 남는다.

원숭이

56년생 : 운이 올라 일이 잘 풀린다.

68년생 : 느긋함이 실수를 줄인다.

80년생 : 꾸준함이 큰 복을 부른다.

92년생 : 맡겨두면 일이 가볍다.

04년생 : 성취가 이어져 기운이 난다.



57년생 : 아랫사람과 상의하여 결정하라.

69년생 : 관계에 신경을 쓰면 편하다.

81년생 : 움직이면 흐름이 열린다.

93년생 : 재물 기운이 따라온다.

05년생 : 노력한 만큼 보답이 온다.



58년생 : 작은 일도 정성을 다한다.

70년생 : 만사가 원만히 풀려 간다.

82년생 : 약속을 지키면 복이 따른다.

94년생 : 이득이 많지 않아 성취감 작다.

06년생 : 경사로 마음이 한결 밝다.

돼지

59년생 : 신념을 지키면 성과가 난다.

71년생 : 남 일 간섭은 줄이는 게 낫다.

83년생 : 움직이면 길이 더 빨리 열린다.

95년생 : 잃어도 얻는 것이 남는다.

07년생 : 재물과 인기가 함께 오른다.
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