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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 9일

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수정 2026-04-09 01:08
입력 2026-04-09 01:08
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48년생 : 마음이 안정되어 여유가 난다.

60년생 : 기쁨이 들어와 기운이 난다.

72년생 : 작은 양보가 복을 만든다.

84년생 : 생각한 일을 바로 실천한다.

96년생 : 윗사람의 덕을 본다.



49년생 : 여행 준비는 미리 챙긴다.

61년생 : 가벼운 말만 줄이면 좋다.

73년생 : 행복이 찾아와 마음이 편하다.

85년생 : 허전함은 잠시 스쳐 간다.

97년생 : 안정이 필요한 시기다.

호랑이

50년생 : 흐름이 탄탄해 마음이 놓인다.

62년생 : 남 일에 참견은 줄인다.

74년생 : 일이 깔끔히 처리된다.

86년생 : 맡은 일에 충실하면 풀린다.

98년생 : 관계를 다듬으면 더 편하다.

토끼

51년생 : 좋은 기회를 놓치지 않는다.

63년생 : 최선을 다하면 성과가 난다.

75년생 : 적극성이 흐름을 바꾼다.

87년생 : 고생 끝에 기쁨이 온다.

99년생 : 베풂이 결국 돌아온다.



52년생 : 작은 일일수록 더 살핀다.

64년생 : 낙관이 하루를 밝힌다.

76년생 : 새 인연이 즐거움을 준다.

88년생 : 희망을 키우면 길이 열린다.

00년생 : 막힘 없이 일이 흘러간다.



53년생 : 노력하면 이길 길이 열린다.

65년생 : 생각보다 진행이 빠르다.

77년생 : 쉽게 이뤄져 마음이 뜬다.

89년생 : 도움의 손길이 나타난다.

01년생 : 인내하면 흐름이 좋아진다.



54년생 : 우연한 만남이 기쁨을 준다.

66년생 : 기운이 왕성해 일이 잘 된다.

78년생 : 재물 기운이 붙어 득을 본다.

90년생 : 기쁜 소식이 들려온다.

02년생 : 마음먹은 대로 풀린다.



55년생 : 기회가 돌아와 손에 잡힌다.

67년생 : 꾸준함이 큰 복을 부른다.

79년생 : 느긋함이 실수를 줄인다.

91년생 : 맡은 일에 최선을 다한다.

03년생 : 가족과 함께하면 기운이 난다.

원숭이

56년생 : 밀어붙이면 성과가 난다.

68년생 : 이득이 있어 기분이 난다.

80년생 : 이동해도 큰 무리 없다.

92년생 : 주장을 줄이면 관계가 편하다.

04년생 : 뜻한 대로 진행되어 시원하다.



57년생 : 인기가 올라 기회가 온다.

69년생 : 지연되면 상의가 도움이 된다.

81년생 : 모임에서 실마리를 찾는다.

93년생 : 좋은 기회가 찾아온다.

05년생 : 앞길이 순탄히 풀린다.



58년생 : 가까운 사이가 더 돈독해진다.

70년생 : 차분히 정리하면 편해진다.

82년생 : 성사되어 걱정이 줄어든다.

94년생 : 중요한 일이 곧 풀린다.

06년생 : 운이 좋아 마음껏 움직인다.

돼지

59년생 : 정성을 들이면 복이 온다.

71년생 : 가족에게 마음을 전한다.

83년생 : 고비를 무난히 넘긴다.

95년생 : 오후부터 기운이 오른다.

07년생 : 기다리던 기회가 찾아온다.
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