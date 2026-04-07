[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 7일
수정 2026-04-07 01:51
입력 2026-04-07 01:51
쥐
48년생 : 느긋함이 준비를 돕는다.
60년생 : 노력이 성과로 이어진다.
72년생 : 인내하면 길이 열린다.
84년생 : 추진한 일이 모두 순조롭다.
96년생 : 실속이 있어 마음이 든든하다.
소
49년생 : 안정 속에서 발전이 있다.
61년생 : 조금 기다리면 복이 온다.
73년생 : 큰 수확이 손에 잡힌다.
85년생 : 좋은 흐름이 가까워진다.
97년생 : 참고 넘기면 도움이 생긴다.
호랑이
50년생 : 만사가 술술 풀려 간다.
62년생 : 경사 소식이 마음을 밝힌다.
74년생 : 만족이 커 하루가 즐겁다.
86년생 : 노력한 만큼 성과가 난다.
98년생 : 부지런함이 결실을 만든다.
토끼
51년생 : 친지와 웃음을 나누게 된다.
63년생 : 일찍 정리하면 기쁨이 온다.
75년생 : 기회가 커 마음이 뜬다.
87년생 : 우연한 행운이 따라온다.
99년생 : 시간 여유가 필요하다.
용
52년생 : 도움의 손길이 넉넉히 온다.
64년생 : 가정에 힘을 쓰면 복이 온다.
76년생 : 구하는 일마다 성사된다.
88년생 : 분위기가 화사해 마음이 편하다.
00년생 : 일이 순조롭게 풀려 간다.
뱀
53년생 : 남의 말을 새겨듣는다.
65년생 : 한걸음 양보가 이득이 된다.
77년생 : 재물이 늘어 마음이 든든하다.
89년생 : 순리를 따르면 복이 넘친다.
01년생 : 짧은 이동이 기분을 바꾼다.
말
54년생 : 주변 도움으로 일이 커진다.
66년생 : 소신을 지키면 성과가 난다.
78년생 : 정리가 쉬워 마음이 편하다.
90년생 : 기대해도 좋은 기회가 온다.
02년생 : 행운이 따라 결과가 난다.
양
55년생 : 시간 쓰임새가 이득을 만든다.
67년생 : 상대 의견을 존중한다.
79년생 : 재물과 인기가 함께 오른다.
91년생 : 기다리면 흐름이 좋아진다.
03년생 : 새 흐름이 시작되어 기운이 난다.
원숭이
56년생 : 성과가 보여 자신감이 선다.
68년생 : 긴장을 풀면 일이 풀린다.
80년생 : 건강을 먼저 챙기는 게 낫다.
92년생 : 움직임이 결과로 이어진다.
04년생 : 부담이 사라져 마음이 가볍다.
닭
57년생 : 안정을 찾아 하루가 편하다.
69년생 : 마무리를 잘하면 길이 열린다.
81년생 : 막히던 일이 풀리기 시작한다.
93년생 : 뜻밖의 행운이 스친다.
05년생 : 이득이 있어 마음이 든든하다.
개
58년생 : 집안 분위기가 화사해진다.
70년생 : 더 힘쓰면 좋은 일이 온다.
82년생 : 행운이 곳곳에 깃든다.
94년생 : 귀인의 도움을 기대한다.
06년생 : 지키는 선택이 복을 부른다.
돼지
59년생 : 노력한 만큼 보답이 온다.
71년생 : 경사 소식이 들려온다.
83년생 : 덕을 쌓으면 복이 따른다.
95년생 : 고비를 무난히 넘긴다.
07년생 : 좋은 기운이 가까이 온다.
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