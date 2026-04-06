[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 6일

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48년생 : 실속을 맞춘 계획이 빛난다.60년생 : 낙심 말고 인내하면 풀린다.72년생 : 뜻밖의 기회가 들어온다.84년생 : 오늘이 유난히 소중해진다.96년생 : 금전 흐름이 서서히 좋아진다.49년생 : 서두르지 않으면 복이 온다.61년생 : 마무리를 단단히 하면 득을 본다.73년생 : 기쁜 일이 찾아와 마음이 뜬다.85년생 : 친구 소식이 힘이 되어준다.97년생 : 도움 줄 인연이 나타난다.호랑이50년생 : 운이 오르며 기운이 붙는다.62년생 : 능률이 올라 일이 가볍다.74년생 : 근심이 걷혀 기쁨이 온다.86년생 : 집안에 웃음이 넘친다.98년생 : 지갑이 든든해 마음이 놓인다.토끼51년생 : 운이 올라 일이 술술 풀린다.63년생 : 몸은 나른해도 무리 없다.75년생 : 활기가 돌아 마음이 산다.87년생 : 협력하면 성과가 커진다.99년생 : 순서를 지키면 결과가 난다.52년생 : 경사 소식에 웃음이 난다.64년생 : 새 마음을 먹으면 길이 열린다.76년생 : 반가운 소식이 이어진다.88년생 : 마음을 안정시키면 편하다.00년생 : 큰 성과가 손에 잡힌다.53년생 : 기쁜 일이 생겨 마음이 뜬다.65년생 : 인정받아 자신감이 선다.77년생 : 흐름이 좋아지며 숨이 트인다.89년생 : 넉넉한 마음이 복을 부른다.01년생 : 기운이 퍼져 일이 잘 풀린다.54년생 : 집안이 평안해 마음이 놓인다.66년생 : 변동이 오히려 기회가 된다.78년생 : 뜻밖의 도움을 받게 된다.90년생 : 관리하면 몸이 한결 가볍다.02년생 : 오늘 할 일에 집중한다.55년생 : 관계를 원만히 다듬는다.67년생 : 작은 습관이 큰 성과를 만든다.79년생 : 일찍 정리하면 여유가 생긴다.91년생 : 일상에 활기가 차오른다.03년생 : 복이 따라 마음이 든든하다.원숭이56년생 : 차분히 풀면 길이 열린다.68년생 : 가정에 힘을 쓰면 마음이 편하다.80년생 : 쉬어가면 흐름이 더 좋아진다.92년생 : 일에 좋은 기운이 가득하다.04년생 : 하는 일마다 즐거움이 돈다.57년생 : 기운이 좋아 하루가 든든하다.69년생 : 수입이 늘어 마음이 놓인다.81년생 : 말보다 실행이 답이 된다.93년생 : 근심이 사라져 가볍다.05년생 : 희망이 보여 마음이 선다.58년생 : 임기응변이 상황을 살린다.70년생 : 친절이 인정으로 돌아온다.82년생 : 걱정이 풀려 마음이 놓인다.94년생 : 운이 서서히 오르는 날이다.06년생 : 행운이 들어와 일이 풀린다.돼지59년생 : 흐름이 좋아지며 막힘이 풀린다.71년생 : 도움을 받아 일이 정리된다.83년생 : 화합하면 일이 훨씬 쉽다.95년생 : 만족이 커 마음이 밝다.07년생 : 잘못을 인정하면 풀린다.