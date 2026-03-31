[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 4월 1일 수요일(음력 2월 14일, 을사일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

이미지 확대 AI가 알려주는 오늘의 운세

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2026년 4월 1일 수요일(음력 2월 14일, 을사일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘푸른 뱀(을사)’*의 날입니다. 푸른 잎사귀(을목) 사이를 지혜롭게 빠져나가는 뱀(사화)의 형상으로, 두뇌 회전이 아주 빠르고 감수성이 무척 풍부해지는 4월의 첫날입니다. 봄날의 생기처럼 유연하고 부드러운 태도로 일상에 임한다면, 얽혀 있던 어려운 문제도 시원하게 풀리는 긍정적인 하루를 보낼 수 있습니다.쥐띠 (자)물(쥐)과 불(뱀)이 만나 팽팽한 긴장감이 감돌지만, 서로에게 좋은 자극이 되어 놀라운 발전의 계기가 됩니다. 바쁘게 움직이는 만큼 확실한 실속을 챙길 수 있는 날입니다.1948년생: 컨디션이 눈에 띄게 좋아지고 활력이 넘칩니다. 봄맞이 가벼운 산책을 다녀오세요.1960년생: 그동안 미뤄왔던 껄끄러운 일을 처리하기에 아주 좋습니다. 속전속결로 해결됩니다.1972년생: 새로운 기획이나 아이디어가 번뜩여 업무에 적용하면 동료들에게 좋은 반응을 얻습니다.1984년생: 혼자 모든 것을 짊어지려 하지 마세요. 직장 동료들과 협력하면 어려운 일도 매끄럽게 넘어갑니다.1996년생: 썸 타는 사람이 있다면 가벼운 농담이나 연락으로 거리를 좁혀보세요. 관계가 진전됩니다.소띠 (축)뱀과 소는 눈빛만 봐도 척척 맞는 찰떡궁합(삼합)입니다. 뱀의 지혜로운 불기운이 소의 우직함을 따뜻하게 도와주니, 귀인의 든든한 도움을 받아 만사형통하는 최고의 수요일입니다.1949년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 자손에게서 아주 기분 좋은 소식을 듣고 함박웃음을 짓습니다.1961년생: 문서 운이 유독 좋아 기다리던 계약이나 매매가 아주 만족스럽게 성사될 수 있습니다.1973년생: 직장에서 승진, 영전이나 뜻밖의 포상 등 기분 좋은 일이 생겨 어깨가 한껏 으쓱해집니다.1985년생: 당신의 묵묵한 능력을 제대로 인정받고 리더십을 발휘하여 눈부신 성과를 냅니다.1997년생: 연애운이 최상입니다. 마음에 드는 사람에게 용기 내어 다가가면 핑크빛 기류가 흐릅니다.호랑이띠 (인)뱀과 호랑이는 서로 으르렁거리며 꼬이는 형국(형살)입니다. 4월의 시작부터 의욕이 너무 앞서 잔실수를 하거나 억울한 구설에 휘말릴 수 있으니, 대인관계에서 언행을 조심해야 합니다.1950년생: 낙상 사고 등 뼈나 관절 부상을 조심하고, 무리한 외출은 피하고 안전을 챙기세요.1962년생: 굳게 믿었던 지인에게 묘한 서운함을 느낄 수 있습니다. 중요한 비밀은 혼자만 간직하세요.1974년생: 운전 시 교통법규를 철저히 준수하고, 시비가 붙으면 무조건 피하는 게 상책입니다.1986년생: 직장에서 독단적인 행동은 적을 만듭니다. 동료와 협력하고 둥글게 양보하세요.1998년생: 친구와 쓸데없는 자존심 싸움으로 감정을 크게 소모할 수 있습니다. 말을 거두고 한발 물러서세요.토끼띠 (묘)나무(토끼)가 불(뱀)을 활활 살려주니 창의력이 샘솟고 활기가 넘쳐흐릅니다. 당신의 통통 튀는 매력과 아이디어가 빛을 발하여 4월의 첫날을 화려하게 장식하는 생산적인 하루입니다.1951년생: 마음이 편안하고 여유가 넘칩니다. 좋아하는 취미 생활을 즐기며 힐링하세요.1963년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 금전운 상승의 날입니다.1975년생: 팀 프로젝트나 회의에서 훌륭한 중심 역할을 해내어 동료들의 칭찬을 한 몸에 받습니다.1987년생: 퇴근 후 새로운 취미나 배움, 혹은 운동에 과감하게 도전하기에 아주 긍정적인 날입니다.1999년생: 센스가 돋보여 인기가 많아지고 모임에서 주변 사람들의 호감을 사는 신나는 수요일입니다.용띠 (진)불(뱀)이 흙(용)을 단단하게 구워 생해주니 아주 든든한 지원군을 등 뒤에 얻은 격입니다. 주변의 따뜻한 배려와 윗사람의 적극적인 도움으로 일 처리가 수월해지고 좋은 결과를 낳습니다.1952년생: 명예운이 높아져 모임에서 훌륭한 리더로 추대를 받거나 큰 칭찬을 듣는 날입니다.1964년생: 사업상 아주 유리하고 좋은 계약이 성사되거나 긍정적인 수익을 기대할 만합니다.1976년생: 눈빛만 봐도 통하는 협력자를 만나 일이 시원하게 진행됩니다. 팀워크가 화려하게 빛납니다.1988년생: 그동안 착실히 준비했던 기획이나 아이디어를 상사에게 당당히 어필하기에 아주 좋은 타이밍입니다.2000년생: 미뤄둔 과제 제출이나 학업 등 목표하던 바를 매끄럽게 달성할 수 있는 긍정적인 날입니다.뱀띠 (사)자신의 날을 만났지만, 불이 두 개나 겹치니 화력이 너무 강합니다(자형살). 경쟁심이 지나치게 치솟아 섣부른 결정을 내릴 수 있으니, 무조건 마음을 차분하게 가라앉혀야 합니다.1953년생: 옹고집을 부리면 가족들과 척을 지게 됩니다. 주변 사람들의 부드러운 의견을 경청하세요.1965년생: 동업 제안이나 섣부른 투자가 들어오면 며칠 미루고 신중하게 검토해야 금전적 손해를 피합니다.1977년생: 직장에서 동료와 업무 성과를 놓고 쓸데없는 기싸움을 할 수 있습니다. 쿨하게 페어플레이 하세요.1989년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 내 잣대를 강요하면 큰 싸움의 불씨가 됩니다. 넉넉한 배려심이 필요합니다.2001년생: 만우절이라고 가벼운 장난이나 충동적인 짓을 벌였다가 수습을 해야 할 수 있습니다. 자제하세요.말띠 (오)뱀과 말은 같은 뜨거운 불의 기운으로 열정과 에너지가 넘칩니다. 사교성이 최고조에 달해 대인관계가 무척 폭폭해지고 유쾌한 소통이 줄을 잇는 기분 좋은 하루입니다.1954년생: 반가운 옛 지인이 찾아오거나 멀리서 아주 기분 좋은 소식이 들려와 입가에 미소가 번집니다.1966년생: 영업이나 사업 종사자는 새 달을 맞아 매출이 오르는 즐거운 기쁨을 맛봅니다.1978년생: 당신의 넘치는 매력과 실력을 발휘할 기회가 옵니다. 팀 분위기 메이커로 활약해 보세요.1990년생: 친구들이나 연인과의 봄나들이나 저녁 약속이 아주 큰 행운과 활력을 가져다줍니다. 즐겁게 약속을 잡으세요.2002년생: 우연한 자리에서 첫눈에 반할 만한 매력적이고 유쾌한 인연을 만날 수 있는 길일입니다.양띠 (미)불(뱀)이 흙(양)을 포근하게 덥혀주니 무척 안정적이고 평화로운 4월의 첫날입니다. 묵묵히 노력한 만큼의 달콤한 대가가 확실히 따르는 정직하고 훌륭한 수요일입니다.1955년생: 컨디션이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 화초를 가꾸거나 산책을 즐기며 힐링하세요.1967년생: 귀인의 든든한 도움으로 재물운이 크게 상승합니다. 소소한 횡재수나 투자 수익도 기대해 보세요.1979년생: 직장에서 당신의 묵묵한 능력을 인정받고 상사에게 아주 기분 좋은 칭찬을 듣습니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나, 썸 타는 관계가 연인으로 발전하는 무척 설레는 날입니다.2003년생: 학업이나 업무에서 짜릿한 성취감을 맛보며 기분 좋게 퇴근/하교하는 즐거운 하루입니다.원숭이띠 (신)뱀과 원숭이는 찰떡처럼 합(合)이 맞다가도 묘하게 꼬이는 형(刑)의 관계입니다. 시작은 의기투합하여 아주 좋으나 끝에 가서 어긋날 수 있으니, 매사 맺고 끊음을 확실하게 해야 뒤탈이 없습니다.1956년생: 남의 일에 무심코 오지랖을 부렸다가 혼자 덤터기를 쓸 수 있습니다. 못 본 척 넘어가고 내 일만 챙기세요.1968년생: 헛소문이나 남의 뒷담화에 엮여 억울한 구설에 오를 수 있으니 입을 꽉 닫으세요.1980년생: 업무나 계획이 잘 풀리는 듯하다가 막판에 엎어질 수 있습니다. 퇴근 전까지 절대 서류에서 눈을 떼지 마세요.1992년생: 연인과 심하게 다투었다가 극적으로 화해하기를 반복합니다. 불필요한 감정 소모를 줄이세요.2004년생: 친구와의 약속이 갑자기 변경되거나 취소될 수 있습니다. 쿨하게 넘기고 밀린 취미 생활을 즐기세요.닭띠 (유)뱀과 닭은 최상의 환상 파트너(삼합)입니다. 직장에서 동료들과 눈빛만 봐도 아는 완벽한 호흡을 자랑하며, 재물운과 명예운을 양손에 모두 거머쥐는 대길의 하루입니다.1957년생: 자녀에게 든든한 효도를 받거나 집안에 어깨가 으쓱해질 큰 경사가 생겨 웃음꽃이 만발합니다.1969년생: 생각하고 추진하는 일마다 막힘없이 순조롭게 풀리니 콧노래가 하루 종일 멈추지 않습니다.1981년생: 직장에서 승진, 중요한 보직 이동이나 뜻밖의 포상 등 아주 훌륭하고 기분 좋은 소식을 기대해도 좋습니다.1993년생: 당신의 빛나는 능력과 끼를 마음껏 펼칠 수 있는 완벽한 무대가 열립니다. 당당히 즐기세요!2005년생: 공부나 과제에서 놀라운 집중력을 발휘해 칭찬을 듣고 아주 뿌듯한 성취감을 맛봅니다.개띠 (술)뱀과 개는 서로 신경전을 벌이고 묘하게 엇나가는 껄끄러운 관계(원진/귀문살)입니다. 이유 없이 짜증이 치밀어 오르고 예민해질 수 있으니, 남을 신경 쓰기보다 혼자만의 휴식 시간이 절실합니다.1958년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 배우자나 가족에게 화풀이하지 마세요. 집안 분위기만 싸늘해집니다.1970년생: 굳게 믿었던 지인이나 직장 동료에게 섭섭한 마음이 듭니다. 오늘은 애초에 기대치를 꺾으세요.1982년생: 직장에서 억울한 오해를 사거나 핀잔을 들을 수 있으니 섣불리 변명하기보다 묵묵히 자리를 지키는 게 이득입니다.1994년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처를 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입을 꾹 닫으세요.2006년생: 집중력이 바닥을 치고 잡생각만 떠다닙니다. 일찍 귀가하여 푹 자는 것이 최선의 보약입니다.돼지띠 (해)오늘은 뱀과 돼지가 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 치열한 싸움이라 크고 작은 사고수가 있고 다툼이 일어날 수 있으니, 매사 한 발 뒤로 물러나 양보하는 것이 상책입니다.1959년생: 장거리 이동이나 운전은 가급적 미루거나 대중교통을 이용하는 것이 좋습니다. 낙상 및 안전에 각별히 주의하세요.1971년생: 아무리 친한 지인이라도 섣부른 금전 거래는 절대 금물입니다. 빌려주지도 말고 빌리지도 마세요.1983년생: 직장에서 사소한 의견 대립이 윗사람과의 큰 싸움으로 번질 수 있습니다. 억울해도 무조건 참아야 합니다.1995년생: 운전 시 화가 나는 일이 생겨도 절대 창문을 내리지 말고 무조건 양보 운전을 하세요.2007년생: 친절과 장난을 구분하지 못해 친구와 크게 다툴 수 있는 위태로운 날입니다. 선을 넘는 농담은 삼키세요.