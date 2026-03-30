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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 30일

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수정 2026-03-30 00:44
입력 2026-03-30 00:44
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48년생 : 사람이 많은 곳은 피하는 게 좋다.

60년생 : 무난한 하루이다.

72년생 : 매사에 여유가 필요하다.

84년생 : 가는 곳마다 행운이 깃든다.

96년생 : 진심으로 다가가면 소득이 있을 것이다.



49년생 : 모든 것이 수월해진다.

61년생 : 말로 인한 실수를 조심하는 게 좋다.

73년생 : 후일을 기대하는 게 옳다.

85년생 : 생각했던 결과를 얻는다.

97년생 : 실력으로 승부하는 날.

호랑이

50년생 : 솔직한 대화가 필요하다.

62년생 : 순리를 벗어나면 화를 부른다.

74년생 : 일의 집중이 떨어질 수 있다.

86년생 : 허세를 버리고 진실되게 행하는 게 좋다.

98년생 : 작은 것에 만족하면 길하다.

토끼

51년생 : 즐거운 일이 생긴다.

63년생 : 집안에 행운이 들어오는구나.

75년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.

87년생 : 적당한 투자는 무난하게 진행된다.

99년생 : 무리한 전진은 좌절을 낳는다.



52년생 : 가정이 화평하니 웃음이 가득하구나.

64년생 : 피로회복에 힘쓰는 것이 좋겠다.

76년생 : 남의 의견을 경청하는 것이 길하다.

88년생 : 금전운이 나빠질 수 있다.

00년생 : 노력한 만큼 운이 활짝 열리는구나.



53년생 : 소리 소문 없이 행운이 들어온다.

65년생 : 대화가 잘 통하는 사람을 만난다.

77년생 : 행운의 날이 왔구나.

89년생 : 계획된 일이 지연될 수 있다.

01년생 : 공연한 구설에 오를 수 있으니 주의하라.



54년생 : 주변 사람들과 갈등이 생길 수 있다.

66년생 : 운이 태평하니 기쁜 하루다.

78년생 : 작은 시비가 큰 싸움이 될 수 있다.

90년생 : 자신감 있게 밀고 나가면 행운이 있다.

02년생 : 이름을 떨치게 될 운명이다.



43년생 : 매사 순조롭구나.

55년생 : 모든 일이 차차 이루어지겠다.

67년생 : 이동운이 있지만 먼 곳은 삼가는 게 좋다.

79년생 : 수입과 지출이 원활하구나.

91년생 : 과로는 금물이다.

원숭이

44년생 : 서두르다 어려움을 겪을 수 있다.

56년생 : 뜻하지 않은 기쁜 소식 있다.

68년생 : 방법을 바꾸어 보는 것이 좋겠다.

80년생 : 오해를 살 일이 생길 수 있다.

92년생 : 우연히 기쁜 일이 생긴다.



45년생 : 결단을 내려야 할 일 생긴다.

57년생 : 문서 관계에 이익이 생길 수 있다.

69년생 : 베푼 만큼 이득이 생긴다.

81년생 : 수입이 좋으니 만사형통하다.

93년생 : 자신감 있게 처리하는 게 좋다.



46년생 : 긍정적인 생각이 건강에도 좋다.

58년생 : 새로운 일을 벌여도 순조롭다.

70년생 : 의욕이 넘치지만 잠시 휴식해야 한다.

82년생 : 노력한 만큼 성공이 있다.

94년생 : 웃어른께 도움을 청하는 것이 좋겠다.

돼지

47년생 : 많은 사람으로부터 존경받는다.

59년생 : 집안에 경사가 넘쳐난다.

71년생 : 추진하는 일이 잘 된다.

83년생 : 가족과 함께하는 것이 길하다.

95년생 : 주위 사람을 조심하라.
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