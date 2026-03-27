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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 29일

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수정 2026-03-27 01:17
입력 2026-03-27 01:17
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48년생 : 욕심을 내려놓는 것이 복을 받는 길이다.

60년생 : 경솔하면 행운을 놓칠 수 있다.

72년생 : 희망이 보이는 하루이다.

84년생 : 일이 잘 추진된다.

96년생 : 계획대로 잘 진행된다.



49년생 : 생각 밖의 수입이 있다.

61년생 : 가까운 사람과 친목을 도모하는 게 좋다.

73년생 : 너무 앞장서지 않는 게 좋다.

85년생 : 인기를 얻게 되겠구나.

97년생 : 이동운이 좋겠다.

호랑이

50년생 : 자중하고 분수 지키면 대길.

62년생 : 남의 말에 현혹되지 않는 게 좋다.

74년생 : 경쟁은 삼가고 한발 물러서는 것이 길하다.

86년생 : 맡은 일에 충실한 게 좋다.

98년생 : 용기 내어 도전하면 재물운이 있다.

토끼

51년생 : 아랫사람으로부터 좋은 소식이 있다.

63년생 : 자기 관리에 신경 쓰는 게 좋다.

75년생 : 좋은 기회가 다가온다.

87년생 : 소중한 사람과 만난다.

99년생 : 꾸준한 노력이 필요하다.



52년생 : 복이 찾아든다.

64년생 : 주위의 유혹에 주의하는 게 좋다.

76년생 : 생활이 윤택해진다.

88년생 : 능력을 발휘할 기회가 온다.

00년생 : 부모님의 뜻대로 하는 게 좋겠다.



53년생 : 일이 순조롭게 풀린다.

65년생 : 부러울 것이 없는 행운이 따른다.

77년생 : 재물운이 따르는 날이다.

89년생 : 용기를 가지고 전진하는 게 좋다.

01년생 : 마음이 심란할 수 있다.



54년생 : 마음만 답답할 수 있다.

66년생 : 상대방의 이해를 먼저 구하는 게 좋다.

78년생 : 치밀한 검토가 필요하다.

90년생 : 뜻을 너무 높게 세우면 어려워진다.

02년생 : 너무 조급하게 굴지 않는 게 좋다.



43년생 : 여행이나 이동을 삼가는 게 좋다.

55년생 : 좋은 결실을 맺는 날이다.

67년생 : 일단은 참는 게 좋다.

79년생 : 꾸준히 준비해 온 대가 있다.

91년생 : 사람 사귀기를 조심하는 게 좋다.

원숭이

44년생 : 분주한 하루가 된다.

56년생 : 큰 이익을 기대하지 않는 게 좋겠다.

68년생 : 컨디션 조절에 유의하라.

80년생 : 나태해지기 쉬우니 노력하여야 한다.

92년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.



45년생 : 생각지 않은 기쁨이 있다.

57년생 : 한발 물러서 자신을 낮추는 게 좋다.

69년생 : 무리하지 않으면 걱정할 것 없다.

81년생 : 귀중한 것을 얻겠구나.

93년생 : 구설의 괴로움이 있을 수 있다.



46년생 : 약속의 중요함을 깨닫는 게 좋다.

58년생 : 항상 배우는 자세로 임하라.

70년생 : 밤길 운전을 조심하는 게 좋겠다.

82년생 : 뜻하지 않은 행운이 찾아온다.

94년생 : 시비가 우려되니 조심하는 게 좋다.

돼지

47년생 : 건강에 신경을 쓰는 것이 좋겠다.

59년생 : 서두르면 오히려 더뎌진다.

71년생 : 마음을 가라앉히는 게 좋다.

83년생 : 곧 좋은 기회가 찾아온다.

95년생 : 욕심이 크면 화를 부를 수 있다.
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