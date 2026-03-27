[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 28일

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48년생 : 참으면 복이 있다.60년생 : 오해나 구설수를 조심하는 게 좋다.72년생 : 가는 곳마다 길하다.84년생 : 베푼 만큼 이익이 있다.96년생 : 서두르면 손해 볼 수 있다.49년생 : 주변의 도움이 필요하다.61년생 : 하는 일마다 잘 풀린다.73년생 : 꾸준히 준비해온 보람 있다.85년생 : 근심이 해결된다.97년생 : 구두 약속은 믿지 않는 게 좋다.호랑이50년생 : 어수선한 분위기에 동요되지 않는 게 좋다.62년생 : 귀한 인연을 만나겠구나.74년생 : 너무 친절한 사람을 조심하는 게 좋다.86년생 : 원하는 일 이루어진다.98년생 : 가까운 사람의 배신이 있을 수 있다.토끼51년생 : 이득이 없으므로 안정이 최고다.63년생 : 새로운 운이 펼쳐진다.75년생 : 작은 다툼이 커질 수 있다.87년생 : 알차고 뜻깊은 날이다.99년생 : 앞장서지 않는 게 좋다.52년생 : 먼 곳에서 소식이 들려온다.64년생 : 일이 성사될 확률이 높다.76년생 : 여행은 삼가는 게 좋겠다.88년생 : 구하기 어려운 날이다.00년생 : 서로 돕고 협조해야 성과가 있다.53년생 : 복록이 찾아든다.65년생 : 시비가 생기면 불리하다.77년생 : 마음만 잘 쓰면 반드시 대길한다.89년생 : 비밀은 반드시 지키는 게 좋다.01년생 : 일을 추진하면 결과가 크겠다.54년생 : 경거망동하지 않는 게 좋겠다.66년생 : 재물이 들어와 풍요롭다.78년생 : 움직이지 않는 게 길하다.90년생 : 하는 일마다 성과가 좋다.02년생 : 크게 걱정할 일 없다.43년생 : 마음을 너그럽게 하는 게 좋다.55년생 : 자신의 일은 자신이 하는 게 좋다.67년생 : 걱정스러운 일이 해결된다.79년생 : 사람이 도와주니 복이 넘친다.91년생 : 타인의 말에 귀를 기울이는 게 좋다.원숭이44년생 : 공연한 일에 휘말리지 않는 게 좋다.56년생 : 약속을 지키는 것이 중요하다.68년생 : 소문에 연연하지 않는 게 좋다.80년생 : 한 발짝 물러서는 게 좋다.92년생 : 거래가 확실하니 수익이 크다.45년생 : 모든 사람이 우러러본다.57년생 : 최선을 다하는 게 좋다.69년생 : 겸손해야 인정받는다.81년생 : 불필요한 말로 후회할 수 있다.93년생 : 근심이 사라지니 기쁘구나.46년생 : 무난하고 순탄한 하루.58년생 : 경사가 생겨 집안이 즐겁다.70년생 : 많은 사람들이 따라주는 날이다.82년생 : 매사 순조롭게 풀려간다.94년생 : 정신을 바짝 차리면 길운 넘친다.돼지47년생 : 친한 사람일수록 예를 지키는 게 좋다.59년생 : 평소에 덕을 쌓는 게 좋다.71년생 : 귀인을 만나 도움을 받는다.83년생 : 행운의 날이 왔다.95년생 : 자신의 맡은 바 책임을 다해야 한다.