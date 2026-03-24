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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 24일

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수정 2026-03-24 01:11
입력 2026-03-24 01:11
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48년생 : 마음이 풍족해지는구나.

60년생 : 노력한 만큼 결과가 있다.

72년생 : 끝맺음을 잘하는 게 좋다.

84년생 : 타인의 찬사를 받는다.

96년생 : 무리하지 않으면 걱정할 것 없다.



49년생 : 실망이 클 수 있다.

61년생 : 속 시원히 푸는 게 좋다.

73년생 : 인내하면 큰 성과가 있다.

85년생 : 서두르지 않는 게 좋다.

97년생 : 기다리던 소식 듣는다.

호랑이

50년생 : 투자는 다음으로 미루어라.

62년생 : 행운의 하루이다.

74년생 : 맡은 임무를 충실히 하는 게 좋다.

86년생 : 좋은 소식이 들려온다.

98년생 : 현상 유지에 노력하라.

토끼

51년생 : 재물운이 좋은 하루다.

63년생 : 가족과 함께 시간을 보내는 것이 길하다.

75년생 : 많은 사람이 나를 돕고 있구나.

87년생 : 어려움 뒤에 희망이 있다.

99년생 : 하는 일마다 순조롭다.



52년생 : 즐거운 일들이 많다.

64년생 : 몸과 마음이 피곤할 수 있다.

76년생 : 하는 일마다 쉽다.

88년생 : 뜻밖의 재물을 얻게 된다.

00년생 : 경사스러운 일이 생긴다.



53년생 : 손재수를 만나니 주의하는 게 좋다.

65년생 : 마음먹기에 달려있다.

77년생 : 시비가 생길 수 있으니 조심하는 게 좋다.

89년생 : 운세가 차츰 호전된다.

01년생 : 가족으로부터 도움받는다.



54년생 : 안정을 취하는 것이 좋다.

66년생 : 인내할수록 열매가 크다.

78년생 : 다 된 일에 어려움이 생길 수 있다.

90년생 : 원하는 곳으로 이동할 수 있겠다.

02년생 : 주변의 말에 속지 않는 게 좋다.



43년생 : 마음 흐뭇하고 기쁜 소식 있겠다.

55년생 : 휴식이 반드시 필요하다.

67년생 : 가는 곳마다 좋은 운이 있다.

79년생 : 주위 사람이 도와줄 것이다.

91년생 : 조금만 참고 기다려라.

원숭이

44년생 : 순리에 따라 일을 처리하는 게 좋다.

56년생 : 물건을 잘 챙기는 것이 좋겠다.

68년생 : 전화위복.

80년생 : 믿는 사람에게 발등을 찍힐 수 있다.

92년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.



45년생 : 걱정 없는 행운의 날이다.

57년생 : 작은 소망이 이루어진다.

69년생 : 적극적으로 대처하는 게 좋다.

81년생 : 서서히 빛을 밝힌다.

93년생 : 좋은 결실을 맺는다.



46년생 : 아랫사람과의 관계가 서먹해질 수 있다.

58년생 : 적은 투자로 큰 소득이 생긴다.

70년생 : 양보하면 행운 있다.

82년생 : 방심은 금물이다.

94년생 : 잠깐 참는 것이 길운을 부른다.

돼지

47년생 : 참는 것이 좋다.

59년생 : 가족의 의견을 존중하라.

71년생 : 기쁜 소식이 있다.

83년생 : 언행에 조심하는 게 좋다.

95년생 : 일이 매끄럽게 처리된다.
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