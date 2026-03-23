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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 23일

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수정 2026-03-23 02:30
입력 2026-03-23 02:30
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48년생 : 여러 사람의 의견을 받아들여라.

60년생 : 무리하면 어려움을 겪을 수 있다.

72년생 : 자신을 돌보는 게 좋다.

84년생 : 소소하게 실속있는 하루.

96년생 : 포기하지 말고 밀고 나가는 게 좋다.



49년생 : 이동하면 좋은 결과가 생긴다.

61년생 : 반가운 사람을 만나게 된다.

73년생 : 다음으로 미루는 것이 좋겠다.

85년생 : 새로운 일을 시작하면 잘 풀린다.

97년생 : 만사가 형통하다.

호랑이

50년생 : 사람을 믿다가 피해를 입을 수 있다.

62년생 : 모든 일이 상승하는 분위기다.

74년생 : 자존심을 내세우다 친구를 잃을 수 있다.

86년생 : 성과가 크다.

98년생 : 열심히 노력한 만큼 대가가 온다.

토끼

51년생 : 한 발 물러서는 게 좋다.

63년생 : 기쁜 소식이 있다.

75년생 : 마음먹은 일이 성공한다.

87년생 : 좋은 기회가 생긴다.

99년생 : 때를 기다리면 행운이 있다.



52년생 : 마음을 열고 대화하라.

64년생 : 포기하지 말고 밀고 나가는 게 좋다.

76년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.

88년생 : 기쁜 일이 생긴다.

00년생 : 가벼운 만남에 시간을 쓰지 마라.



53년생 : 귀인이 도와준다.

65년생 : 재물보다 명예운이 높다.

77년생 : 인내심을 가지는 게 좋다.

89년생 : 희망의 빛이 밝게 비춰온다.

01년생 : 건강 관리에 힘쓰는 것이 좋겠다.



54년생 : 일이 순조롭게 해결된다.

66년생 : 처음은 피곤해도 나중은 좋아진다.

78년생 : 답답하게 기다릴 것이 없다.

90년생 : 마음가짐을 단단히 하는 게 좋다.

02년생 : 때를 기다리면 행운이 온다.



43년생 : 운수가 태평하구나.

55년생 : 몸과 마음이 편안한 하루.

67년생 : 뜻대로 안 되어도 실망하지 마라.

79년생 : 작은 투자로 큰 소득이 있다.

91년생 : 호의를 무시하지 않는 게 좋다.

원숭이

44년생 : 오해받을 일이 생길 수 있다.

56년생 : 겉모습만 좋고 실속이 없을 수 있다.

68년생 : 과로하지 않는 게 좋다.

80년생 : 움직이면 좋은 일이 생긴다.

92년생 : 계획을 잘 세우는 게 좋다.



45년생 : 이동수를 조심하는 게 좋다.

57년생 : 기분이 상쾌한 하루가 된다.

69년생 : 씀씀이가 커질 수 있다.

81년생 : 사람을 만나는 일에 좋은 일이 있다.

93년생 : 생각지 못한 행운이 따른다.



46년생 : 근심이 눈 녹듯 사라진다.

58년생 : 집안이 화목하고 행운이 있다.

70년생 : 분수에 맞는 행동을 하는 게 좋다.

82년생 : 금전적으로 어려움을 겪을 수 있다.

94년생 : 상대를 알고 행동하는 게 좋다.

돼지

47년생 : 정에 이끌리면 좋을 것이 없다.

59년생 : 분수를 잃으면 불행이 따를 수 있다.

71년생 : 빨리 해결할수록 좋다.

83년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있다.

95년생 : 일을 만들면 좋은 결과가 있다.
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