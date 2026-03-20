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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 20일

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수정 2026-03-20 01:10
입력 2026-03-20 01:10
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48년생 : 활기가 넘치니 여유롭구나.

60년생 : 중요한 약속이 생긴다.

72년생 : 말보다 성실함이 좋다.

84년생 : 약속이 미루어질 수 있다.

96년생 : 정도를 걸어야 길하다.



49년생 : 집안이 화목하고 행운이 있다.

61년생 : 좋은 기회가 들어온다.

73년생 : 노력한 만큼 결실이 있다.

85년생 : 신규 거래는 주의하는 게 좋다.

97년생 : 자만은 금물이다.

호랑이

50년생 : 좋은 출발이 있다.

62년생 : 도난을 주의하는 게 좋다.

74년생 : 행운이 있는 즐거운 하루다.

86년생 : 가족의 안부를 챙겨라.

98년생 : 내일로 미루는 것이 좋겠다.

토끼

51년생 : 운이 왕성하고 운수 대통이다.

63년생 : 어려움 없이 순조롭다.

75년생 : 돌발 사고를 주의하면 기쁨이 있다.

87년생 : 매사 뜻한 대로 된다.

99년생 : 분위기에 휩쓸린 엉뚱한 결정에 주의하라.



52년생 : 편안한 마음으로 기다리는 게 좋다.

64년생 : 과감한 결단이 필요하다.

76년생 : 이동수가 좋지 않다.

88년생 : 생활이 풍족해지겠다.

00년생 : 가족 간의 화합을 도모하는 게 좋다.



53년생 : 커다란 행운이 있다.

65년생 : 유혹에 빠지면 금전 손실이 생긴다.

77년생 : 오늘 하루는 즐거운 하루다.

89년생 : 서두르지 않는 게 좋다.

01년생 : 다른 사람 말에 너무 휘둘리지 마라.



54년생 : 여유로운 마음가짐이 복을 부른다.

66년생 : 적극적인 자세가 필요하다.

78년생 : 행운이 손짓한다.

90년생 : 잃는 것이 많지만 얻음도 있다.

02년생 : 단순하게 생각하다 실패할 수 있다.



43년생 : 심신이 피곤하지만 내일은 밝다.

55년생 : 이동운은 별로 없다.

67년생 : 현상 유지가 좋다.

79년생 : 늦게나마 어려움이 해소된다.

91년생 : 좋은 기회가 있으니 놓치지 않는 게 좋다.

원숭이

44년생 : 서운한 마음은 빨리 푸는 것이 좋다.

56년생 : 티끌 모아 태산이로구나.

68년생 : 뜻하지 않은 금전 소득이 있다.

80년생 : 잘못을 피하려다 위축되기 쉽다.

92년생 : 계약에 관한 일이 지연될 수 있다.



45년생 : 축하 받을 일 생긴다.

57년생 : 기다림보다 움직이는 것이 좋다.

69년생 : 귀인의 도움으로 문제가 해결된다.

81년생 : 즉흥적인 결정은 금물이다.

93년생 : 새로운 사람을 만나니 즐겁구나.



46년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

58년생 : 적당히 타협하는 것도 필요하다.

70년생 : 진실한 마음으로 모든 일에 임하는 게 좋다.

82년생 : 마음먹기에 달렸다.

94년생 : 선심을 쓰면 얻음이 크다.

돼지

47년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.

59년생 : 변덕이 크면 신뢰를 얻지 못한다.

71년생 : 참고 견디면 웃는 날이 온다.

83년생 : 실속이 있으니 좋은 하루다.

95년생 : 만사형통하다.
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